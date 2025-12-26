สยามพารากอน ชวน เฟย์-เมษ์ เกิร์ลเลิฟสุดฮอต ฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่น เนรมิตความสุขส่งท้ายปีให้ฟินทุกโมเมนต์ พร้อมอัดแน่นกิจกรรมทุกพื้นที่ส่งท้ายปลายปี

สยามพารากอน Global Landmark Destination เนรมิตช่วงเวลาส่งท้ายปีให้เต็มไปด้วยความสุขและความมหัศจรรย์ทั่วทุกพื้นที่ มอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ส่งท้ายปลายปีกับงาน “Siam Paragon The Magical Celebration 2026” เชิญทุกคนร่วมฉลองและมีความสุขไปกับมหกรรมอีเว้นท์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ฉลองคริสต์มาส–เคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ โดยบริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ถูกเติมเต็มด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองจากการแสดงของวงดนตรีเพลงประสานเสียงที่จะมาร่วมสร้างสีสันและส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 วันละ 2 รอบ เวลา 15.00 น. และ 18.00 น. พร้อมกันยังมีมินิคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินไทยชื่อดังที่พาเหรดเตรียมมามอบความสุขอย่างคับคั่ง
คริสต์มาสปีนี้ สยามพารากอนอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่น เมื่อคู่จิ้นเกิร์ลเลิฟสุดฮอต เฟย์–กัญญาพัชร ณ นคร และ เมษ์–ญดา วัชระมูสิก มาร่วมส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนๆ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ท่ามกลางการตกแต่งสุดโรแมนติกในธีมเทศกาลคริสต์มาสบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เรียกได้ว่าแฟชั่น ฮอลล์ แน่นขนัดไปด้วยแฟนๆ ที่พร้อมใจมาร่วมฉลองวันพิเศษไปกับสองสาวอย่างใกล้ชิด เสมือนช่วงเวลาแห่ง Magical Christmas Moment เมื่อความน่ารักสดใสและเคมีสุดละมุนของทั้งคู่ เปล่งประกายสร้างความประทับใจและส่งต่อความสุขให้กับทุกคน ร่วมเติมเต็มวันคริสต์มาสให้กลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำแสนอบอุ่นและน่าประทับใจของแฟนๆ อย่างแท้จริง
ความสุขในช่วงส่งท้ายปียังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะสยามพารากอนยังคงเสิร์ฟกิจกรรมแบบ ไม่มีพัก
➢ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น.เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียง สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากสองหนุ่มฮอต บอส-ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล-ณัฐรัชต์ ตังวาย ที่จะมาสร้างสีสัน เติมพลังความฟิน และมอบโมเมนต์ความสุขให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม ส่งท้ายบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปลายปี
➢ วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น.ระเบิดความมันส์ส่งท้ายปีไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก LE7EL
ที่ขนพลังดนตรีสุดเดือดและโชว์สุดเท่ มาสร้างความสนุกแบบจัดเต็ม เติมสีสันให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองปลายปีคึกคักยิ่งขึ้น
➢ วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น.เตรียมรับความสนุกแบบใกล้ชิดไปกับ สองหนุ่ม หล่ง–หล่งซื่อ ลี และ อาร์ม–ชัยภัทร จำปาสิน ที่จะมาร่วมสร้างรอยยิ้ม เติมโมเมนต์ความฟิน และส่งต่อความสุขให้แฟนๆ ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองอย่างอบอุ่น
➢ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น.เตรียมอินไปกับโชว์สุดพิเศษจาก บิลลี่-ภัทรชนน อ่อนสอาด และ เบ้บ-ธนทัต พรรณวิริยะกุล ที่จะมาจับมือเสิร์ฟความสุข ความอบอุ่น และโมเมนต์ชวนยิ้มให้แฟนๆ ได้ฟินกันแบบใกล้ชิด
➢ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น.เตรียมระเบิดความสนุกส่งท้ายปีไปกับคอนเสิร์ตจาก DMD GEN5 ที่จะมาขนพลังความสดใสและโชว์สุดมัน มาสร้างสีสันและความประทับใจให้แฟนๆ ได้สนุกไปด้วยกัน ก่อนก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างเต็มอารมณ์
พาร์ค พารากอน สยามพารากอน พร้อมเสิร์ฟความสุขจัดหนัก จัดเต็ม
สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทยยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศ ร่วมฉลองความมหัศจรรย์ของฤดูกาลณ พาร์ค พารากอน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่
➢ ตั้งแต่วันนี้-28 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. และ เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน ตื่นตาไปกับ Revue de Rue (เครวู เดอ ครู)คณะการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมสมัยจากประเทศฝรั่งเศส
➢ นอกจากนี้ยังเต็มอิ่มด้วยมหกรรมงานเฉลิมฉลองด้วยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอนเสิร์ตร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่า ซานต้า แซนตี้ และขบวนพาเหรดแฟนซี ที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส ทั่วทุกพื้นที่ของสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2568 และทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 13.00 น. / 15.00 น. และ 17.00 น.
➢ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน อุ่นเครื่องความสนุกกับไปศิลปินหน้าใส “Sweezdream” ที่เตรียมเพลงฮิตมามอบให้กับแฟนๆ ก่อนส่งต่อเวทีให้กับพี่ใหญ่อย่าง WIM “กานต์ กษิดิ์เดช”ที่มาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่พร้อมพาทุกคนมีความสุข และอบอุ่นไปกับเสียงเพลงที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศแสนพิเศษ
➢ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน เตรียมปลดล็อคสกิลหูเคลือบทองคำไปกับเสียงเพลงจากนักร้องสาวเสียงดี “อิ๊งค์-วรันธร เปานิล” ที่ขนเอาเพลงดังมาจากแฟนๆ แบบเต็มอิ่มก่อนจะส่งต่อเวทีใน เวลา 23.30 น.ให้คู่จิ้นบอยเลิฟแห่งปี “เก่ง-น้ำปิง” พร้อมด้วยเซอร์ไพรส์โชว์สุดฮอตจาก “ธามไท (TIMETHAI)” มาร่วมนับเวลาถอยหลังส่งความสุขมอบรอยยิ้มข้ามปีไปด้วยกัน สร้างคืนเคานต์ดาวน์สุดฮอตที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร
NETOPIA ร่วมมอบความสุขเต็มพิกัด
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ร่วมมอบความสุขเต็มพิกัด สนุกไปกับไลน์อัพศิลปิน ที่มาร่วมนับถอยหลังพาทุกท่านอิ่มเอมไปกับบรรยากาศช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2568 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน เปิดให้บริการถึง 24.00 น.
➢ วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 18.30 น. เติมเต็มความสุขในเทศกาลคริสต์มาส ให้ช่วงเวลานี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่น ผ่านบทเพลงประสานเสียงอันไพเราะจากโรงเรียนสอนดนตรีบางกอกบราโว
➢ วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.เตรียมร้อง เตรียมโยก ไปกับ ‘อะตอม-ชนกันต์ รัตนอุดม’ ที่ยกขบวนเพลงฮิตมามอบเป็นของขวัญพิเศษ ส่งต่อความสนุกให้แฟน ๆ แบบจัดเต็ม!
➢ วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. เร่งจังหวะความมันส์ สนุกไปกับ ‘พรู-ธันวา เนตรไทย’ ศิลปินมากความสามารถ ที่พร้อมสะกดทุกหัวใจด้วยเสียงเพลงแบบต่อเนื่อง
➢ วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. ขยับเลเวลความสุขให้พุ่งสุด ไปพร้อมกับศิลปินคู่หูอารมณ์ดี ‘LIPTA’ ที่จะมาส่งต่อรอยยิ้มและถ่ายทอดความสุขผ่านเสียงเพลงแบบอบอุ่น
➢ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.วอร์มอัพอุณหภูมิให้พุ่ง ก่อนนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่
ไปพร้อมกับ ‘ไอซ์-ศรัณยู วินัยพานิช’ ที่ขนเพลงฮิตมาให้แฟน ๆ ได้ขยับจังหวะ สนุกไปพร้อม ๆ กัน
➢ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.เตรียมระเบิดความสนุกส่งท้ายปี ไปกับบอยกรุ๊ปสุดฮอตแห่งปี PERSES พร้อมจังหวะมันส์ ๆ ที่จะพาคุณนับถอยหลังสู่ปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
➢ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น. ร่วมส่งเสียงนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกัน กับวงดนตรีแถวหน้าของไทย ‘Tilly Birds’ ที่จะมาร่วมระเบิดความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้แฟนๆ แบบสุดมันส์!
นอกจากนี้ “EATELIER” ชั้น 4 สยามพารากอน Dining Entertainment แห่งแรกของประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์แห่งความสุขพบกับ ‘ซุปเปอร์เตย’ ศิลปินผู้ส่งความสุขผ่านเสียงเพลงและเป็นพลังงานความสุขให้ผู้คน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 20.30 น.
พบความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ ณ สยามพารากอน พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2568 สยามพารากอน และพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค.2568 ชั้น G กูร์เมต์ มาร์เก็ต กูร์เมต์ อีทส์ และกูร์เมต์ ฮอลล์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. ส่วนโซน EATELIER ชั้น 4 และ NEXTOPIA ชั้น 5 และ 5A เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00- 24.00 น.ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp
