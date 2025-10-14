ไทยพร้อมผงาดเป็นศูนย์กลางการขยายธุรกิจสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานฉบับใหม่ชี้ให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพบุคลากร และกลยุทธ์ในการเจาะตลาดไทย

กรุงเทพฯ, 14 ตุลาคม 2568 - ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจทั่วโลกที่ต้องการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามรายงาน “สู่โอกาสใหม่: คู่มือการขยายธุรกิจในประเทศไทย” (Expanding horizons: A guide to growing your business in Thailand) จัดทำโดยบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters) ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดแรงงานไทย นโยบายเชิงรุกของภาครัฐ จุดแข็งในด้านแรงงาน และประเด็นที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้การขยายธุรกิจในประเทศไทยประสบความสำเร็จ
จากการสำรวจพบว่า เกือบ 1 ใน 2 ของบริษัทในแถบเอเชียกำลังสนใจขยายธุรกิจมายังประเทศไทยภายใน 24 เดือนข้างหน้า โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลาดแรงงานที่มีต้นทุนต่ำ และทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ต้นทุนแรงงานที่แข่งขันได้ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ล้วนทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายที่น่าจับตามองนอกเหนือไปจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ทำให้บริษัทมีตัวเลือกมากขึ้นในการขยายตลาดมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดแรงงานไทย: จุดแข็งและความท้าทายในอนาคต
ตลาดแรงงานของประเทศไทยนับว่ามีความแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจำนวนแรงงานประมาณ 12 ล้านคนและอัตราการว่างงานที่ต่ำกว่า 1% ในจำนวนนี้มีบุคลากรสายออฟฟิศ (white-collar) ประมาณ 2 ล้านคน กระจายในภาคส่วนต่างๆ เช่น การเงิน เทคโนโลยี บริการ และอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและกลยุทธ์ ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (blue-collar) อีกเกือบ 10 ล้านคน ที่คอยขับเคลื่อนในภาคการผลิต การก่อสร้าง และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะมีบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลายกระจายในหลายภาคส่วน แต่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเร่งสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญใหม่ๆ มาเติมเต็มเพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
นางปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้จัดการประจำประเทศไทยของโรเบิร์ต วอลเทอร์ส ได้เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนว่า “ความร่วมมือของหน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาช่องว่างด้านทักษะเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญใหม่ถึง 10,000 คนภายในปี พ.ศ. 2569”
นอกจากจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะสำคัญแล้ว บริษัทในประเทศไทยยังนำกลยุทธ์ใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อรับมือกับตลาดการจ้างงานที่มีความท้าทาย นางปุณยนุชกล่าวเสริมว่า “หลายบริษัทยังหันมาใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านแรงงานและบริการที่ปรึกษาด้านบุคลากร เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสรรหาที่แม่นยำยิ่งขึ้น” ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดแรงงาน บริษัทจะสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถได้ตามที่ต้องการ
ภาพรวมตลาดแรงงานในประเทศไทย
การเข้าใจภาพรวมตลาดแรงงานไทย ทั้งในด้านจำนวน การกระจายตัว และการเคลื่อนย้ายของบุคลากรในแต่ละพื้นที่ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสรรหาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
สถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นแหล่งสำคัญในการผลิตบุคลากรในสาขาที่สำคัญ อย่างเช่น การบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ การขายและการตลาด ออกสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว ค้าปลีก การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการผลิต มีบุคลากรที่มีทักษะรองรับอย่างเพียงพอ โดยแรงงานคุณภาพส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ในเมืองสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และพระนครศรีอยุธยา
รายงานยังเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานไทยในหลายสาขาสำคัญ ได้แก่ :
• สาขาบัญชีและการเงิน: บุคลากรกว่า 33,000 คนที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในด้านบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษา
• สาขาทรัพยากรบุคคล : ฐานบุคลากรมากกว่า 22,000 คนที่กำลังเติบโตสนับสนุนธุรกิจด้วยการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบุคลากร
• การผลิต : มีบุคลากรจำนวนมหาศาลกว่า 125,000 คน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค
• การขายและการตลาด : มีบุคลากรรวมกันกว่า 90,000 คน ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ
ความคาดหวังและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันแรงงานไทยครอบคลุมหลายช่วงวัย ซึ่งแต่ละวัยมีสิ่งที่ให้ความสำคัญแตกต่างกันและส่งผลต่อกลยุทธ์การสรรหาและการรักษาพนักงาน บุคลากรวัยหนุ่มสาวให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ยืดหยุ่น แรงจูงใจระยะสั้น และวันลาพักร้อนที่ยาวขึ้น ในขณะที่พนักงานระดับกลางถึงระดับสูงจะให้ความสำคัญต่อสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น ประกันสุขภาพ ความยืดหยุ่นในการดูแลครอบครัว และแผนการเกษียณอายุ
บริษัทชั้นนำต่างๆ ยังมีการนำเสนอสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เงินสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการทำงานทางไกล โปรแกรมการดูแลสุขภาพ และการให้สิทธิ์ซื้อหุ้นของบริษัท เพื่อสร้างความโดดเด่นในตลาดการจ้างงานที่มีการแข่งขันสูง การนำเสนอสวัสดิการที่เหมาะสมกับช่วงวัยนอกเหนือจากเงินเดือนนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดึงดูดและรักษาบุคลากรขององค์กร
ปัจจัยสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศไทย
รายงานยังได้สรุปปัจจัยสำคัญที่บริษัทต่างๆ ควรให้ความสำคัญหากจะขยายตลาดมายังประเทศไทย:
• การจ้างงานเชิงกลยุทธ์: ตำแหน่งระดับสูง เช่น ผู้จัดการประจำประเทศและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งสำนักงานในท้องถิ่น การทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น และการขับเคลื่อนการเติบโต
• การวางแผนกำลังคน: การทำความเข้าใจอัตราการลาออก ระยะเวลาการทำงาน และความพร้อมของบุคลากรในแต่ละภาคส่วนจะช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์การจ้างงานได้อย่างรอบคอบ
• ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด: การขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณและช่วงเวลาที่มีการจ้างงานสูงสุด (ไตรมาสที่ 2 และ 4) จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูดบุคลากรได้มีประสิทธิภาพที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
รายงาน “สู่โอกาสใหม่: คู่มือการขยายธุรกิจในประเทศไทย” (Expanding horizons: A guide to growing your business in Thailand) จัดทำโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส พร้อมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากการสำรวจตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 400 คน
ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์สำหรับการเจาะตลาดในประเทศไทยและข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดที่มีศักยภาพนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มได้ที่: https://www.robertwalters.co.th/insights/hiring-advice/e-guide/business-expansion-in-thailand.html