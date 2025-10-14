COSMEX 2025 ชวนแบรนด์ความสวยความงามขยายไลน์สร้างเครือข่ายในงานที่ครบครันที่สุดแห่งปี ชูไทยเป็นฮับความงามอาเซียน

คอสเม็กซ์ (COSMEX) 2025 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ครอบคลุมบริการรับผลิต OEM, เทคโนโลยีการผลิตสำหรับเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย อาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์, การพิมพ์ฉลาก, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และอุปกรณ์เสริมความงาม จะกลับมาอีกครั้งในฐานะเวทีสำคัญประจำปีสำหรับผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางขยายหรือสร้างธุรกิจ ทั้งแบรนด์ใหญ่เล็กที่ต้องการผู้ผลิตที่เชื่อถือได้หรือนวัตกรรมใหม่ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการเพิ่มไลน์สินค้า หรือสถาบันความงามที่ต้องการผลิตสกินแคร์ในแบรนด์ของตนเองหรือต้องการอุปกรณ์ความงามล้ำสมัย COSMEX มีคำตอบครบถ้วน งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 99 – 100 ไบเทค บางนา คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ากว่า 250 รายจาก 20 ประเทศ และผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 ราย จากทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และอีกหลายภูมิภาคทั่วโลก
ตลาดความงามและการดูแลร่างกายของไทยยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยสัดส่วนการบริโภคในประเทศ 79% และส่งออก 21% สำหรับการบริโภคในประเทศ ตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย คาดว่าจะเติบโต 11% ในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่า 154,000 ล้านบาท (Custom Market Insights) ส่วนตลาดอาหารเสริม คาดว่าจะมีมูลค่า 86,000 ล้านบาท ด้านการส่งออก ในปีที่แล้ว มูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทยขยายตัวต่อเนื่องจนเข้าสู่ระดับที่สูงกว่าก่อนโควิดด้วยอัตรา 20.6%YoY โดยตลาดหลักอย่างอาเซียน จีน ออสเตรเลีย และอินเดีย มีแนวโน้มขยายตัวดี ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าส่งออกเครื่องสำอางจะขยายตัวต่อเนื่องที่ 12.8%YoY ในปีนี้
นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (RX BITEC) ผู้จัดงาน COSMEX กล่าวว่า “ตลาดความงามมีขนาดใหญ่ มีผู้เล่นไทยหลายพันรายที่เข้ามาในวงการ มีทุนจดทะเบียนรวมกันนับแสนล้านบาท แม้จะแข่งขันสูง แต่โอกาสก็ยังมหาศาล ผู้ประกอบการไทยมีจุดแข็งหลายประการ ทั้งต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้เร็ว ตอบโจทย์เทรนด์ เชี่ยวชาญด้าน OEM/ODM ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีการผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรไทยและส่วนผสมธรรมชาติได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศ อีกทั้งไทยยังเป็นประตูสู่หลายตลาดทั่วโลก ผู้ประกอบการไทยต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ทั้งคุณภาพสินค้า และการสื่อสารจุดขายที่แตกต่าง และใช้ประโยชน์จากงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์ม Business Matching อย่างงาน COSMEX 2025 ที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อ
COSMEX ในปีที่ 10 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Glow to Grow” เพื่อมอบความเปล่งประกายให้ธุรกิจของผู้เข้าร่วมกว่า 25,000 ราย ทั้งเจ้าของแบรนด์ขนาดใหญ่ กลาง ย่อย, ผู้ผลิต OEM, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลีก, ผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, Private Label, คลินิกความงาม, สปา, โรงแรม ไปจนถึงสายการบิน ผ่านนวัตกรรมและบริการชั้นนำจากกว่า 250 แบรนด์จาก 20 ประเทศ พร้อมบริการจับคู่ทางธุรกิจ และสัมมนาและเวิร์กช้อปโดยกูรูชื่อดัง
สินค้าและบริการภายในงานแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้แก่:
• ผู้รับผลิต OEM/ODM: COSMEX เป็นเวทีรวมผู้รับผลิต OEM ที่ใหญ่ที่สุดในไทย เชื่อมโยงแบรนด์ระดับโลกและ SME กับผู้ผลิตชั้นนำที่ให้บริการครบวงจรในการผลิตลิปสติก มาสก์ น้ำหอม ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เวชสำอาง สกินแคร์ ฯลฯ มี OEM น่าสนใจอย่าง บริษัท เวก้า เนเจอรัล ผู้รับผลิตเครื่องสำอาง สกินแคร์ และอาหารเสริมที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP ISO และฮาลาล บริษัท รอย คอนซูเมอร์ โปรดักส์ ผู้ให้บริการ OEM น้ำหอมครบวงจร และมีผู้ผลิตมาสก์หน้าทุกรูปแบบ และผู้ผลิตแผ่นแปะไมโครนีดเดิล และอีกมาก
• ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: งานนี้เป็นงานสำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าส่งที่ต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ทันสมัย เพื่อดึงดูดผู้บริโภคด้วยสินค้าห้ามพลาดจาก บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าและจำหน่ายแบรนด์ โจจิ ซีเคร็ท ยัง เจ้าของรางวัล BEST KERATIN HAIR TREATMENT 2022 และ 2023 การันตียอดขายดีอันดับหนึ่ง 2 ปีซ้อนจาก EVEANDBOY และแบรนด์ Organicity จากเกาหลี โดย WITUN COMPANY INC. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ได้รับการรับรอง EU/USDA เป็นต้น
• บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ การติดฉลาก และเครื่องจักร: COSMEX เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรอัตโนมัติ มีทั้งบรรจุภัณฑ์ลิปสติก สกินแคร์ ขวด สเปรย์ ขวดพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โหลอะลูมิเนียม ไปจนถึงเครื่องจักรการผลิต อาทิ บริษัท เอ เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ ที่จะนำเสนอบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล บริษัท ทาคาระ แพค (ประเทศไทย) ให้บริการด้านฉลากและสติ๊กเกอร์สำหรับ Packaging ผลิตด้วยนวัตกรรมจากญี่ปุ่น และบริษัท ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) ผู้จัดจำหน่าย เครื่อง PRIMIX Homogenizers & Dispersers เครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น
• อุปกรณ์ความงาม: COSMEX เป็นศูนย์นวัตกรรมสำหรับคลินิกความงาม สปา และ Wellness Center ที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า อาทิ บริษัท ส้มโอ บิวตี้ จะนำเตียงทรีทเม้นท์ไฟฟ้าที่มีหลากหลายรูปแบบและฟังก์ชั่นให้เลือก สามารถจัดเซ็ตเปิดคลินิกความงามให้ และจะมาเปิดตัวไลน์แชมพูใหม่เป็นครั้งแรกในงาน COSMEX ชื่อแบรนด์ เจ๊ส้ม (JSOM) เป็นต้น
• COSMEX Halal Cosmetics: ในงานจะมีผู้แสดงชั้นนำอย่างบริษัท ทู บี ไคนด์ จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและกันแดดมาตรฐานฮาลาลแบรนด์ รุ่งฟ้า และ บริษัท พี เค คอสเมติก แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้นำในธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง สกินแคร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากภาคใต้ เป็นต้น
นอกจากนี้ มีการเปิดตัว InterCHARM Pavilion ซึ่งเป็นการร่วมมือกับงาน InterCHARM Korea งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่เน้นอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอาง ที่จัดอยู่ที่กรุงโซล โดยผู้แสดงสินค้าจากเกาหลีจะมาจัดแสดงหลากหลายสินค้าด้านความงาม ทั้งสินค้าสำเร็จรูป ผู้รับผลิต OEM และอีกมากมาย
ในส่วนสัมมนา COSMEX The Secret Chat จัดซีรีส์สัมมนาและเวิร์กช็อปฟรีสำหรับผู้ประกอบการความงาม ถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกและแรงบันดาลใจจากนักวิชาการ เจ้าของธุรกิจ เซเลบริตี้ และกูรูความงาม หัวข้อไฮไลต์ เช่น“เสิร์ฟความลับผิวคนไทย ที่ใครใครต้องรู้” โดย ฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร อินฟลูเอนเซอร์และนักวิจัยสกินแคร์ เจ้าของ AMT Skincare (ผู้ติดตาม TikTok กว่า 8 แสนคน) “แบรนด์ไทย เจาะรหัสชนะใจผู้บริโภค” โดยผู้ก่อตั้ง BitchWithBrain และ BK Acne “Beyond Borders: ศักยภาพเครื่องสำอางฮาลาลในเวทีโลก” โดย วรภัทร์ คุณวิเศษพงษ์ ผู้บริหาร Siam Secret ผู้นำเข้าสินค้าไทยในบาห์เรน รวมถึงหัวข้อเทรนด์ความงามโลกและไทย การทำธุรกิจ Wellness & Spa และแนวโน้ม Green Beauty ถึง Blue Beauty
งาน COSMEX 2025 จัดขึ้นวันที่ 4–6 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 99–100 ไบเทค กรุงเทพฯ ร่วมกับ in-cosmetics Asia งานแสดงวัตถุดิบเครื่องสำอางชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก ผู้นใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.cosmexshow.com ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเข้าชมงานฟรีทั้ง COSMEX และ in-cosmetics Asia (Walk-in in-cosmetics Asia มีค่าเข้าชม 500 บาท) สอบถามข้อมูลที่ contactcenter@rxbitec.com หรือโทร. 0 2686 7222 ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/cosmexpage