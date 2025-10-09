Coursera ชี้แรงงานไทยต้องรีบรีสกิลรับยุค AI

Coursera แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ชี้แรงงานไทย 56% หรือกว่าครึ่งประเทศ จำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะใหม่ (Reskill) ภายในปี 2030 เพื่อรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจจาก AI ที่มีมูลค่าสูงถึง 2.6 ล้านล้านบาท ล่าสุดจับมือ OpenAI นำคอร์สเรียนผสมผสานเข้ากับ ChatGPT ให้คำแนะนำเพื่อการเรียนรู้
แอชชูโทช กุปตะ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Coursera กล่าวว่า โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Generative AI ที่มีการปรับตัวรับมาใช้งาน รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เห็นได้จาก ChatGPT ที่ใช้เวลาเพียง 2 เดือนในการมีผู้ใช้งานครบ 100 ล้านคน เทียบกับโทรศัพท์ที่ใช้เวลาถึง 90 ปี หรืออินเทอร์เน็ตที่ใช้เวลา 7 ปี
"ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่าทักษะต่าง ๆ กำลังล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของ World Economic Forum คาดการณ์ว่า 35% ของทักษะที่สำคัญในประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนไปภายใน 5 ปีข้างหน้า นี่คือทั้งความท้าทายและโอกาสมหาศาล"
โอกาส 2.6 ล้านล้านบาท และความท้าทายในการ Reskill ครั้งใหญ่
รายงานล่าสุดคาดการณ์ว่า AI สามารถปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้มากกว่า 2.6 ล้านล้านบาทภายในปี 2030 โดยประโยชน์จะกระจายไปในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคการผลิต การเงินการธนาคาร ไปจนถึงการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของโอกาสจาก AI ในภูมิภาคอาเซียน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้ ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับทักษะแรงงานอย่างเร่งด่วน Coursera ได้ฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หากเปรียบเทียบตลาดแรงงานไทยมี 100 คน จะมีถึง 56 คนที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะใหม่ (Retrain) ภายในปี 2030 ขณะที่อีก 9 คนมีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้
"ภารกิจของ Coursera คือการช่วยให้ผู้เรียนทั่วโลกได้ฝึกฝนทักษะที่ใช่เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ การศึกษาคือความหวังที่จะช่วยให้ผู้คนปรับตัวและเติบโตได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้”
สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้เรียนบนแพลตฟอร์ม Coursera แล้ว 1.1 ล้านคน โดยมีอายุเฉลี่ย 33 ปี เป็นผู้หญิง 50% และเกือบครึ่งหนึ่งเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
Coursera Agent ใน ChatGPT เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่เชื่อถือได้
ไฮไลท์สำคัญที่สุดคือการประกาศความร่วมมือกับ OpenAI โดย Coursera ถือเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์รายแรกที่ถูกรวมเข้าไปเป็นหนึ่งใน Agent ของ ChatGPT ทำให้หลังจากนี้ เมื่อผู้ใช้งานถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา Coursera ChatGPT จะสามารถแนะนำคอร์สเรียนของ Coursera ที่เหมาะสมได้โดยตรง หรือผู้ใช้สามารถค้นหาคอร์สเรียนจากชื่อได้เลย
ความร่วมมือนี้จะทำให้ผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนทั่วโลกสามารถค้นพบเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างทักษะที่พร้อมทำงาน และพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ถือเป็นการขยายการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ไปสู่ผู้คนในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
Coursera ย้ำว่า "ทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือ ความสามารถในการเรียนรู้ (Ability to learn)" โดยจากการพูดคุยกับนายจ้างในประเทศไทย สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดคือการมองหาพนักงานที่พร้อมจะเรียนรู้และอัปสกิลอยู่เสมอ