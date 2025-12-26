xs
กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จัดงาน “Central Chidlom Every Moment With You”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จัดงาน “Central Chidlom Every Moment With You” จับมือพันธมิตรบัตรเครดิต Mastercard, Central The 1 Credit Card, CardX, UOB และแบรนด์ Samsung Galaxy มอบข้อเสนอพิเศษภายใต้ “The Store of Bangkok” โดยมี ธาพิดา นรพัลลภ ผู้บริหารห้างเซ็นทรัลชิดลมร่วมให้การต้อนรับ พร้อมผู้บริหารพันธมิตรบัตรเครดิต วินนี่ วอง, นภิศ สุวรรณสาร, พจนา อิทธิสุขนันท์ และพิมณภัทร์ พงศ์เลิศโภคิน ร่วมงาน ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม


บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต นำโดย ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร ส่งมอบงบประมาณ 488,300 บาท แก่สภากาชาดไทย โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผอ.สำนักงานจัดหารายได้ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลังทำดีคูณสาม” ซึ่งดำเนินงานมา11 ปี มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลรวมแล้วกว่า 32 ล้านบาท

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ และดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ แม่งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดงาน AUAA Christmas Carol & Afternoon Tea สังสรรค์ระหว่างคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคมฯ รวมทั้งครูและนักเรียนจากโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA) โดยมี ภากร กันทาธรรม, โกมล กัมบีร์, อนิรุทธิ์ มหธร, ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, ประกอบ มุกุระ, ศรีล สุขุม, ม.ล. ศุลีรัชต์ วัชรีวงศ์, เอกพงษ์ ณ ระนอง, ทิพยนิภา (ไกรฤกษ์) สมะลาภา รวมทั้งสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ ร่วมงาน ณ อาคาร AUA


ดร.อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ บจก.น้ำตาลราชบุรี จัดพิธีทำบุญประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลในการดำเนินงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยพระเทพวัชรญาณกวี ปิยะโสภณ รองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 เฉลิมพระเกียรติ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคาร S&A สีลม โดยมี จุฑาทิพย์, ดร.จุฑามาศ และตรีทิพ อรุณานนท์ชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธี

