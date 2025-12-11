ทำไมศูนย์อาชีวอนามัย รพ.วิภาวดี ถึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

ในยุคการทำงานปัจจุบัน “สุขภาพของคนทำงาน” ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสวัสดิการขององค์กรอีกต่อไป แต่มันมีผลโดยตรงต่อ Productivity, ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่องค์กรแต่ละแห่งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และรวมไปถึงการมีระบบดูแลอาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐานจึงกลายเป็นพื้นฐานสำคัญขององค์กรทุกขนาด และเป็นเหตุผลที่หลายบริษัทเลือกศูนย์อาชีวอนามัยของ รพ.วิภาวดี เป็นพันธมิตร เพราะที่โรงพยาบาลของเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการอย่างครบวงจรพร้อมมาตรฐานที่เชื่อถือได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปีไปจนถึงการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการอีกด้วย
บทบาทสำคัญของศูนย์อาชีวอนามัยในยุคปัจจุบัน
เรามาดูบทบาทสำคัญของศูนย์อาชีวอนามัยกันดีกว่าค่ะ ในยุคที่รูปแบบการทำงานเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากสารเคมี ฝุ่น PM ในโรงงาน การนั่งทำงานซ้ำๆ ในออฟฟิศ ไปจนถึง ความเครียดจากงานที่เพิ่มขึ้น องค์กรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีระบบบริการอาชีวอนามัยที่ชัดเจนและได้มาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานอย่างเหมาะสม
เพราะอาชีวอนามัยไม่ใช่เพียง “สวัสดิการ” เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการลาป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วยค่ะ
จุดเด่นของศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดี
เรามาดูกันว่าจุดเด่นของศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดีมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับดีมากจากกรมควบคุมโรค (ปี 2567–2570)
ศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานพยาบาลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในระดับ “ดีมาก” ครอบคลุมช่วงปี 2567–2570
การได้รับรองในระดับนี้สะท้อนถึงความพร้อมด้านระบบบริการ ความปลอดภัย และคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับประเทศ ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงสุดในการตรวจสุขภาพแรงงานและการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมีการดูแลโดยทีมแพทย์ที่เข้าใจความเสี่ยงด้านงานและผลกระทบต่อสุขภาพ
2. ทีมแพทย์เฉพาะทาง เป็นทีมที่มีวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ให้การประเมินและให้คำแนะนำตามมาตรฐานสากลอีกด้วย
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ระดับดีมาก” จากกรมควบคุมโรค (2567) สะท้อนคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
4. ทีมพยาบาลอาชีวอนามัยระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญการดูแลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละอุตสาหกรรม
5. เครื่องมือตรวจมาตรฐานสากล ครอบคลุมการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงทุกประเภท ตั้งแต่การได้ยิน, ปอด, การมองเห็น ,ระบบทางเดินหายใจและตรวจสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย
6. เทคโนโลยีทันสมัย ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจและอำนวยความสะดวกให้กับทั้งพนักงานและองค์กร
7. สถานที่กว้างขวาง ช่วยเพิ่มสะดวกสบาย รองรับการตรวจพนักงานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. รับผลตรวจภายในวันเดียว สามารถช่วยลดเวลารอคอย และช่วยให้องค์กรสามารถสรุปผลและจัดทำรายงานได้รวดเร็ว
9. คลินิกโรคจากการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม มีให้บริการประเมิน วินิจฉัย และดูแลอาการที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะ
10. ตรวจสุขภาพ Offshore ตามมาตรฐานสากล (PTTEP / OEUK / CPOC / Chevron / Mubadala / คร.5 / MPA)
11. ให้คำปรึกษาอาชีวอนามัย Onsite & Telemedicine ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่และทางไกล
ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์
หนึ่งจุดที่ทำให้ศูนย์อาชีวอนามัยของโรงพยาบาลวิภาวดีมีความน่าสนใจมากกว่าโรงพยาบาลทั่วไป คือการดูแลโดย แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ (Board Certified Occupational Physicians) ซึ่งผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ทำให้เข้าใจ “ความสัมพันธ์ระหว่างงาน–ความเสี่ยง–สุขภาพ” ได้ดีมากกว่าการตรวจสุขภาพทั่วไป
และแน่นอนว่าการมี Board
Certified Occupational Physicians ดูแลจะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าการประเมินโรคจากการทำงานมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
รวมถึงช่วยให้องค์กรจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพพนักงานได้ครอบคลุมมากกว่าการตรวจสุขภาพทั่วไปอีกด้วย
คุณสมบัติที่องค์กรให้ความเชื่อมั่น
● เข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยแรงงานอย่างครบถ้วน
ทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัยมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายแรงงานไทยรวมถึงมาตรฐานสากลที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องปฏิบัติตาม ทำให้การประเมินและให้คำแนะนำมีความถูกต้อง
● ประเมินความเสี่ยงงานเฉพาะด้านได้อย่างแม่นยำ
ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมอาชีวเวชศาสตร์สามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงงานผลิต ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ ไปจนถึงงานออฟฟิศและ Offshore เพื่อระบุจุดเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพพนักงาน และเสนอแผนป้องกันแบบเจาะจงตามลักษณะงานจริง
● วินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
การวินิจฉัยโรคจากการทำงานต้องอาศัยความเข้าใจทั้งด้านการแพทย์และลักษณะงาน ทีมแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์สามารถแยกแยะได้ว่าอาการนั้นมาจากงานหรือปัจจัยอื่น อีกทั้งยังให้เอกสารประกอบและมีการแสดงความเห็นทางการแพทย์ที่องค์กรสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อดูแลพนักงานและเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
บริการตรวจและประเมินโรคจากการทำงานแบบครบวงจร
ศูนย์อาชีวอนามัยของโรงพยาบาลวิภาวดีมีการให้บริการดูแลสุขภาพคนทำงานได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเริ่มงานไปจนถึงการติดตามปัจจัยเสี่ยงหลังทำงาน ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความต้องการขององค์กรทุกขนาด และครอบคลุมการดูแลในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแรงงาน
ทางโรงพยาบาลของเราได้มีการบริการอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน, ประเมินโรคที่เกี่ยวเนื่องจากงาน เช่นเสียงดัง เคมี และสารระเหย รวมถึง ตรวจโรคจากการทำงาน เช่น โรคปอด และโรคระบบกล้ามเนื้อ ตลอดจนการประเมินเพื่อป้องกัน รักษา และควบคุมโรค ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้โรงพยาบาลของเรามีบริการที่ ครบวงจรอย่างแท้จริง และตอบโจทย์องค์กรได้อย่างแท้จริง
การตรวจสุขภาพแรงงาน Offshore และงานเฉพาะทาง
การตรวจสุขภาพแรงงาน Offshore และงานเฉพาะทางจำเป็นต้องอ้างอิงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละบริษัทพลังงาน เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนขึ้นแท่นขุดเจาะ เรือเดินทะเล หรือพื้นที่ควบคุมพิเศษ, โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจประเภทนี้ต้องมีแพทย์ที่ได้รับการรับรอง พร้อมระบบตรวจสุขภาพแบบครบวงจรที่ผ่านเกณฑ์บริษัทน้ำมันระดับโลก
มาตรฐานที่รองรับ:
● PTTEP – มาตรฐานตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติงานในโครงการปิโตรเลียมของ ปตท.สผ.
● OEUK ( Offshore Energy UK - ชื่อเดิม Oil & Gas UK) – Offshore Medical ที่ใช้รับรองความพร้อมของแรงงานบนแท่นขุดเจาะและงานทะเลน้ำลึก
● CPOC – ข้อกำหนดตรวจสุขภาพสำหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย–มาเลเซีย
● Chevron – มาตรฐานตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานในโครงการพลังงานของเชฟรอน
● Mubadala – เกณฑ์ตรวจสุขภาพสำหรับงานพลังงานของ Mubadala Petroleum
● คร.5 – แบบรายงานการตรวจสุขภาพคนประจำเรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานไทย
● MPA – มาตรฐานตรวจสุขภาพสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานทางทะเลและท่าเรือ
ใช้โทน “ความปลอดภัยสูง / ความแม่นยำในการตรวจ / มาตรฐานระดับสาก
ให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (Onsite & Telemedicine)
การให้คำปรึกษาด้าน อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (Onsite & Telemedicine) คือปัจจัยสำคัญขององค์กรยุคใหม่ที่ต้องการยกมาตรฐานระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและสร้างระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน
ปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงจากเครื่องจักร สารเคมี เสียงดัง ความร้อน ไปจนถึงภาวะเครียดจากการทำงาน การมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เข้ามาช่วยวางระบบตั้งแต่ต้นจึงเป็น “โครงสร้างพื้นฐาน” ของการบริหารความปลอดภัยที่องค์กรต้องมี
ทำไมองค์กรชั้นนำถึงเลือกศูนย์อาชีวอนามัย รพ.วิภาวดี
● ความรวดเร็วระดับองค์กร – Same-day Result
ส่งมอบผลตรวจสุขภาพและรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในวันเดียว ลดเวลารอ ลดการหยุดงานของพนักงานเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการขอใบอนุญาตเข้าพื้นที่เร่งด่วนหรือมีรอบเปิดงานระยะสั้น
● ข้อมูลแม่นยำ เชื่อถือได้โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ผลตรวจทุกชุดได้รับการทวนสอบโดยแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ทำให้ฝ่าย HR / HSE มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง ใช้ประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐหรือบริษัทคู่สัญญาได้ทันที
● รองรับงานตรวจจำนวนมากในรอบเดียว
มีทั้งทีมแพทย์ ห้องตรวจเฉพาะทาง และระบบจัดคิวที่รองรับพนักงานหลายร้อยคนต่อวัน ช่วยให้องค์กรที่มีรอบตรวจประจำปีหรือรอบเปลี่ยนกะจำนวนมากดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและไม่กระทบการผลิต
● เหมาะกับทุกขนาดธุรกิจ ตั้งแต่ SME ถึงองค์กรขนาดใหญ่
ปรับโปรแกรมตรวจได้ตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทงาน ทั้งโรงงานผลิต คลังสินค้า โลจิสติกส์ บริษัทก่อสร้าง พลังงาน หรือสำนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะมีพนักงาน 20 คนหรือ 2,000 คนก็จัดการได้ครบ
● ครบจบในที่เดียว – One Stop Occupational Health Service
ทั้งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (Health Surveillance), บริการ Onsite–Telemedicine, เอกสาร คร.5, ใบรับรอง Offshore/อุตสาหกรรมเฉพาะทาง, การประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน และการอบรมความปลอดภัย อีกทั้งช่วยลดภาระแผนกบุคคลและเพิ่มความต่อเนื่องของระบบอาชีวอนามัยองค์กร
รีวิวจากผู้รับบริการจริง
หลายองค์กรที่เข้ารับบริการจากศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดี ทำให้เห็นถึงความประทับใจไปในทางเดียวกันว่า “ทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญจริง” โดยเฉพาะการตรวจที่มีความละเอียด รอบคอบและให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำงานได้อย่างเข้าใจง่าย
ผู้บริหารด้าน HR และ HSE หลายรายกล่าวว่า การได้พูดคุยกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์โดยตรงช่วยให้สามารถวางระบบป้องกันโรคจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ “ความรวดเร็ว” ตั้งแต่กระบวนการรับตรวจ การประเมิน ไปจนถึงการออกผลรายงานที่สามารถส่งมอบได้ภายในวันเดียว ทำให้องค์กรที่ต้องใช้ผลตรวจเร่งด่วน เช่น การขออนุญาตเข้าพื้นที่ การขึ้นงานใหม่ หรือการเปลี่ยนกะ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด หลายบริษัทจึงมองว่าศูนย์อาชีวอนามัย รพ.วิภาวดี คือส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน
สรุป — ศูนย์อาชีวอนามัย รพ.วิภาวดี คือมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพคนทำงาน
ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ การตรวจที่แม่นยำและระบบบริการที่ครบวงจรทั้ง Onsite และ Telemedicine โรงพยาบาลวิภาวดีได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอาชีวอนามัยสำหรับองค์กรทุกขนาด
ไม่ว่าจะเป็นงานตรวจตามความเสี่ยง การประเมินสภาพแวดล้อม การตรวจเฉพาะทางสำหรับ Offshore หรือการออกเอกสารตามมาตรฐานระดับสากล แน่นอนว่าทุกขั้นตอนถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือสูงสุด
หลายองค์กรที่เลือกศูนย์อาชีวอนามัย รพ.วิภาวดี เพราะมีความมั่นใจได้ว่าพนักงานได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพและการป้องกันโรคจากการทำงาน
ท้ายที่สุดแล้ว “ความปลอดภัย–ความพร้อมสุขภาพของพนักงาน = ประสิทธิภาพขององค์กร” และนี่คือเหตุผลที่โรงพยาบาลวิภาวดีถูกมองว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพแรงงานในยุคปัจจุบัน