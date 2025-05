"เชื่อในทุกความเป็นไปได้" กับอีกก้าวของความสำเร็จของ "โปรจีน"

กล่าวได้ว่า "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่รักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอที่สุดของ LPGA Tour นับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้หลังจากคว้าแชมป์รายการใหญ่ส่งท้ายปี CME Group Tour Championship เมื่อปลายปีที่แล้ว มาปีนี้ โปรจีนลงแข่งขัน LPGA Tour 8 รายการ จบอันดับท็อป 10 ได้ถึง 6 รายการ และล่าสุดก็เพิ่งคว้าแชมป์ Mizuho Americas Open เป็นแชมป์ LPGA Tour รายการที่ 5 ของตัวเองผลจากการคว้าแชมป์รายการนี้ ทำให้โปรสาวชาวไทยวัย 22 ปี ขึ้นนำคะแนนสะสม Race to CME Globe ที่ 1,478.450 คะแนน, อันดับ 2 คะแนนสะสม นักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี Rolex Player of the Year, อันดับ 2 สกอร์เฉลี่ยต่ำสุด ลุ้นรางวัล Vare Trophy, อันดับ 2 Strokes Gained, อันดับ 1 จบท็อป 10 มากที่สุด และสถิติยอดเยี่ยมอีกมากมายอย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในรายการล่าสุดของโปรจีนนั้น แม้สกอร์จะค่อนข้างขาด โดยทิ้งห่างเซลีน บูติเยร์ รองแชมป์ ถึง 4 สโตรก รวมถึงการไม่เสียโบกี้เลยตลอดทั้งวัน และถ้าย้อนกลับไปถึงรอบสามด้วย ก็จะเป็นการเล่นแบบโบกี้ฟรีถึง 27 หลุมติดต่อกัน แต่ในความเป็นจริงนั้น ถือว่าเป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่ต้องฝ่าฟันจนลุล่วงโปรจีนบอกว่า ตลอดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ โดยเฉพาะในรอบสุดท้าย ต้องเจอกับลมแรง แถมการปักธงก็ไม่ง่ายแม้แต่น้อย ทำเอาตื่นเต้นเป็นกังวลตลอดทั้งวัน แต่ก็พยายามบอกตัวเองให้อดทนเข้าไว้ แม้อะไรจะไม่เป็นอย่างใจ เพราะเมื่อถึงเวลาก็จะทำได้อย่างแน่นอนการเชื่อในทุกความเป็นไปได้ คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ดังเช่นปรัชญาของ SCG ที่ว่า “Believe in Possibilities” เพราะทุกเส้นทางความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แม้แต่นักกอล์ฟระดับโลกอย่างโปรจีน ก็ต้องเจอกับอุปสรรค ความท้าทาย และแรงกดดันจากการแข่งขันแต่เพราะ "ความเชื่อ" เชื่อว่าทุกอุปสรรคย่อมมีทางออก เชื่อว่าทุกความท้าทายทำให้เรียนรู้ และเชื่อว่าจะสามารถพลิกเกมได้ แม้ต้องเจอกับความไม่แน่นอนในเกม และความยากในแต่ละวันก็ตามโปรจีนที่บอกกับตัวเองให้อดทน พยายามเล่นแต่ละช็อตให้ดีที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจว่า ไม่สามารถที่จะให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจได้ ต้องมีจังหวะที่ดีและร้ายสลับกันไป ที่สุดแล้วมองว่าความสำเร็จของตัวเองคือการเก็บพาร์ได้ในแต่ละหลุมหนึ่งในสิ่งที่ช่วยผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้ทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ โดยเฉพาะเรื่องการพัตต์นั้น โปรจีนบอกว่า เป็นเพราะในศึกเมเจอร์แรกของปี The Chevron Championship พัตต์ได้ไม่ดีสักเท่าไร ช่วงพัก 1 สัปดาห์หลังจบรายการนั้น จึงพยายามซ้อมหนัก และคิดว่าจะแก้ตัวเรื่องพัตต์ในรายการ Mizuho Americas Open ให้ได้ และก็ทำได้จริงๆ“ความเชื่อ” ของโปรจีน เป็นความเชื่อเดียวกับ SCG ที่เชื่อว่า "Possibilities for Growth - โตได้ไกลเป็นไปได้” SCG จึงมุ่งมั่นสนับสนุนนักกีฬาไทยจากเยาวชนสู่มืออาชีพ ให้ก้าวสู่สนามแข่งขันในระดับโลกเรื่องราวของ "โปรจีน" เป็นแรงบันดาลใจและทำให้เห็นว่า แม้จะยาก ท้าทาย แต่สำเร็จได้ ด้วย “ความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้” รับชมคลิป “Believe in Possibilities”