โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยได้รับเกียรติจาก มร.แอนดี้ เอ็ดมอนด์ส ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญ และนำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยนักเรียน ซึ่งช่วยเติมเต็มบรรยากาศอันอบอุ่นและงดงามให้กับพิธีในครั้งนี้อีกด้วย