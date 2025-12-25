ชุดของขวัญแทนใจ จาก “แคนตัส เลมอน ฟาร์ม”

Merry X Mas & Happy New Year 2026 ด้วยความสุขสดชื่นจากธรรมชาติ พร้อมส่งต่อความปรารถนาดีผ่านชุดของขวัญแทนใจจาก “แคนตัส เลมอน ฟาร์ม” ที่เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกโมเมนต์ของการมอบของขวัญเต็มไปด้วยความหมายและความประทับใจ ร่วมแบ่งปันความสุขในช่วงเวลาพิเศษนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 มกราคม 2569 (สั่งจองล่วงหน้า 1–2 วัน จัดส่งเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และงดรับออเดอร์– จัดส่งในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569) สั่งจองได้ที่ Line : @kantuslemonfarm
ชุดของขวัญคริสต์มาส Set A เติมเต็มช่วงเวลาคริสต์มาสและปีใหม่ของคุณให้พิเศษกว่าเคย ด้วยชุดของขวัญเซ็ตพรีเมียม อาทิ ออร์แกนิคเลมอนเนด เลมอนฮันนี่พรีเซิร์ฟ เลมอนเคิร์ด เลมอนมาร์มาเลด หรือ เลมอนและจิงเจอร์มาร์มาเลด หรือ เลมอนไลม์และแทนเจอรีนมาร์มาเลด และการ์ดปรับแต่งตามต้องการ ในราคา 1,440 บาทสุทธิ
ชุดของขวัญคริสต์มาส Set B มอบความสุขสดชื่นจากฟาร์มของเรา ที่รวบรวมหลากหลายความอร่อยของเลมอนไว้อย่างลงตัว อาทิ เลมอนฮันนี่พรีเซิร์ฟ เลมอนเคิร์ด เลมอนมาร์มาเลด หรือ เลมอนและจิงเจอร์มาร์มาเลด หรือ เลมอนไลม์และแทนเจอรีนมาร์มาเลด และการ์ดปรับแต่งตามต้องการ ในราคา 980 บาทสุทธิ
ชุดของขวัญคริสต์มาส Set C ของขวัญสุดอบอุ่นที่ผสานรสชาติสดชื่นของมาร์มาเลดจากผลิตภัณฑ์ฟาร์มของเราและเสน่ห์ของเทียนหอมดีไซน์พิเศษ ให้คุณเลือกระหว่าง เลมอนมาร์มาเลด หรือ เลมอนและจิงเจอร์มาร์มาเลด หรือ เลมอนไลม์และแทนเจอรีนมาร์มาเลด จำนวน 2 ชิ้น เทียนประดับสวยงามรูปต้นสน หรือ รูปนกฮูก จำนวน 1 ชิ้น และการ์ดปรับแต่งตามต้องการ ในราคา 740 บาทสุทธิ
ชุดของขวัญคริสต์มาส Set D ส่งต่อพลังสดชื่นในเทศกาลแห่งความสุขด้วยเครื่องดื่มเลมอนโฮมเมดระดับพรีเมียม โดยให้คุณเลือก ออร์แกนิคเลมอนเนด หรือ พิงก์เลมอนเนด หรือ ชูการ์ฟรีสตีเวียเลมอนเนด จำนวน 2 ชิ้น และการ์ดปรับแต่งตามต้องการ ในราคา 720 บาทสุทธิ
ชุดของขวัญคริสต์มาส E ของขวัญน่ารักชุดพิเศษ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รสชาติ อาทิ เลมอนเคิร์ด และให้คุณเลือกสรรได้ตามชอบใจระหว่าง เลมอนมาร์มาเลด หรือ เลมอนและจิงเจอร์มาร์มาเลด หรือเลมอนไลม์และแทนเจอรีนมาร์มาเลด และการ์ดปรับแต่งตามต้องการ ในราคา 560 บาทสุทธิ
สั่งจองสินค้าล่วงหน้าวันนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @kantuslemonfarm หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kantuslemonfarm.com
