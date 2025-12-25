ส่งสุขปีใหม่จากใจนักแสดงซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจsignature"

ถึงเทศกาลแห่งความสุข วันคริสต์มาส ที่ใครๆ ก็ต่างฮัมเพลง Jingle Bells กันแล้วจ้า รวมถึงส่งมอบความสุขให้กันและกัน และอีกไม่กี่วันถัดไปก็จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีม้าทอง 2026 หรือ พ.ศ. 2569 กันแล้ว
หลายต่อหลายคนก็ต่างส่งมอบความสุขให้กันและกัน ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ที่แสดงถึงความรู้สึกยินดี หรือเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ส่งมอบและแลกของขวัญให้กันและกัน
เหล่าทีมนักแสดงซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” นำทีมโดยนางเอกหน้าหวาน เกลิน ธัญรดี ก็ชักชวนเพื่อนๆ นักแสดงในเรื่อง อาทิ เล้ง ณัฐพล, แสตมป์ พรวศิน, ปิ๊งปิ๊ง รภัทร, คีธ กรินทร์, พรีเมียร์ ศรัญญา และ วายุ วายุมันตรา มาร่วมส่งมอบความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยปฏิทินออนไลน์สีสันสดใสให้แฟนๆ หรือชาวด้อมมาโหลดเก็บไว้เป็นที่ระลึก แต่ละคนแต่งองค์ทรงเครื่องกันแบบจัดเต็ม และสดใส ใครเห็น ใครมองเป็นต้องเผลออมยิ้ม หรือแอบยิ้มกว้างๆ ในความสดใสของพวกเขาและเธอ
ใครอยากได้ ปฏิทินออนไลน์ จากซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” ก็สามารถโหลดได้ที่ FB : ปานดวงใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป