ผู้ว่าฯ สวมหมวกซานตาคลอส มอบตุ๊กตาสร้างรอยยิ้ม เติมกำลังใจให้เด็กป่วย รพ.ปทุมธานี

วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางชฎานุช มีเพียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจเด็กป่วย พร้อมส่งมอบความสุขในโอกาสวันคริสต์มาส ด้วยการมอบ “ตุ๊กตา” ของขวัญเล็ก ๆ ที่เปี่ยมด้วยความหมาย เพื่อสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นใจให้แก่เด็ก ๆ ที่มารับการรักษา
บรรยากาศแห่งความอบอุ่นและรอยยิ้มเกิดขึ้นในโรงพยาบาล กิจกรรมดังกล่าวมีคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิด เด็ก ๆ ต่างมีรอยยิ้มสดใสเมื่อได้รับตุ๊กตาในมือ ขณะที่ผู้ปกครองต่างรู้สึกซาบซึ้งและมีกำลังใจมากขึ้น ท่ามกลางช่วงเวลาที่ต้องดูแลบุตรหลานซึ่งเจ็บป่วย ซึ่งเด็กป่วยถือเป็นกลุ่มที่ต้องการกำลังใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุข เนื่องจากเด็กบางคนไม่สามารถออกไปเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองได้เหมือนเด็กทั่วไป การมอบของขวัญเล็ก ๆ แม้จะไม่ใช่สิ่งที่มีมูลค่าสูง แต่สามารถสร้างพลังใจ ความหวัง และรอยยิ้ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความกังวล และส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของเด็กป่วยอย่างชัดเจน ถือเป็นอีกหนึ่งพลังบวกที่ช่วยเสริมการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี