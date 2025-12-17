VST ECS - Belkin ผนึก Power Mall เปิด ‘Festive Box Set’ ชุดของขวัญรับเทศกาล

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีและโซลูชันชั้นนำในประเทศไทย ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี จับมือ Belkin เปิดตัวชุดของขวัญพรีเมียม ‘Festive Box Set’ มอบประสบการณ์ของขวัญปีใหม่เหนือระดับ ด้วยอุปกรณ์เสริมไฮเอนด์ เติมเต็มความคุ้มค่าและความพิเศษให้มากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อ iPhone Air และ iPhone รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ Power Mall ทุกสาขาทั่วประเทศ รับทันทีชุดของขวัญ ‘Festive Box Set’ มูลค่า 2,880 บาท พร้อมโปรโมชันผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืน* เมื่อใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2569
ชุดของขวัญสุดพิเศษ ‘Festive Box Set’ จาก Belkin มูลค่า 2,880 บาท ในชุดประกอบไปด้วย
ที่ชาร์จผนัง Belkin BoostCharge Compact USB-C® Wall Charger 30 วัตต์ มูลค่า 690 บาท
แท่นชาร์จอุปกรณ์ไร้สาย Belkin BoostCharge Qi2 15 วัตต์ มูลค่า 2,190 บาท
การคุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์ เมื่อใช้งานร่วมกับสินค้า Belkin วงเงินสูงสุด 80,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทางออนไลน์ Facebook: VST ECS – Thailand หรือ Power Mall ทุกสาขาทั่วไทย