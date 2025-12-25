8 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคริสต์มาส เทศกาลที่มีตำนานมากว่าพันปี

ในอิหร่านเรียกซานตาคลอสว่าอะไร? ทำไมในอังกฤษเคยมีการห้ามฉลองวันคริสต์มาส? ต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดคือที่ไหน? และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์ที่มานานนับพันปี จนกลายเป็นเทศกาลรื่นเริงของคนทุกชาติ ต่างศาสนาอย่างในปัจจุบัน
คำว่า X-Mas หรือคริสต์มาส มาจากภาษาอังกฤษและหมายถึง Christmas Mass (พิธีมิสซาในวันคริสต์มาส) X (Chi) คืออักษรกรีกตัวแรกของคำว่า Christ (พระคริสต์) ในสมัยโรมันโบราณ X เป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนกลุ่มแรก และ Mas(s) คือคำภาษาอังกฤษที่แปลว่า พิธีมิสซา
ต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ ดอร์ตมุนด์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นต้นไม้ธรรมชาติที่สุดที่สุด 45 เมตร นอกจากนั้นยังมีที่อ่าวโบตาโฟโก เมืองริโอเดจาเนโร เป็นต้นไม้เทียมที่สุดที่สุด 85 เมตร และที่กุบบิโอ ประเทศอิตาลี มีต้นคริสต์มาสที่ยาวที่สุดในโลก 750 เมตร บนเนินเขาของมอนเตอินจิโน
ระหว่างปี 1647 ถึง 1660 การเฉลิมฉลองคริสต์มาสเคยถูกห้ามในอังกฤษ เนื่องจาก “โอลิเวอร์ ครอมเวลล์” ผู้ปกครองเกาะในขณะนั้น ซึ่งเป็นพวกพิวริตัน ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรม
ธรรมเนียมการห่อของขวัญคริสต์มาส มีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษ และเริ่มต้นที่นั่นในยุควิกตอเรีย ประมาณกลางศตวรรษที่ 19
ช่วงเวลาของต้นคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสเริ่มปรากฏให้เห็นในห้องนั่งเล่นเร็วกว่าเดิมเรื่อย ๆ จากการสำรวจพบว่า หนึ่งในสามของชาวเยอรมันเริ่มตั้งต้นคริสต์มาสตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม และอีกหนึ่งในสามเริ่มตั้งก่อนวันที่ 24 ธันวาคมเล็กน้อย ตามธรรมเนียมแล้ว ต้นคริสต์มาสจะตั้งอยู่ในบ้านจนถึงวันที่ 6 มกราคม ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลคริสต์มาส
นักบุญนิโคลัส ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ซึ่งมอบของขวัญให้แก่เด็กดีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 นั้น เป็นการผสมผสานระหว่างบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์สองคนที่มีชื่อเดียวกัน คือ นิโคลัสแห่งไมรา บิชอปในศตวรรษที่ 3 และนิโคลัสแห่งไซออน จากบริเวณใกล้เมืองไมรา (ปัจจุบันคือเมืองเดมเร ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรเกีย) ส่วนซานตาคลอส ปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยเป็นการผสมผสานประเพณีคริสต์มาสและการให้ของขวัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และการปรากฏตัวของซานตาคลอสเหมือนที่เห็นในยุคปัจจุบันเป็นผลมาจากบริษัทโคคา-โคลา ซึ่งใช้เขาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณามาตั้งแต่ปี 1931
ซานตาคลอสเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเป็นสากล มีอยู่เกือบทุกภาษา เช่น ในภาษาอาร์เมเนียเรียกว่า ‘Winter Grandfather’ ในอินโดนีเซียเรียกว่า ‘Sinterklas’ ในอิหร่านเรียกว่า ‘Baba Noël’ (คล้ายกับ Père Noël ในภาษาฝรั่งเศส) ส่วนชาวเลโซโทและบางส่วนของแอฟริกาใต้เรียกเขาว่า ‘Ntate Keresemese’ ซึ่งแปลว่า ‘Father Christmas’ เหมือนกัน
ในรัฐส่วนใหญ่ของเยอรมนี มีการ “นิรโทษกรรมคริสต์มาส” แนวคิดคือ นักโทษที่โทษจำคุกใกล้ถึงกำหนดสิ้นสุดจะได้รับการปล่อยตัวก่อนวันคริสต์มาสอีฟ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้ฉลองกับครอบครัว โดยเฉลี่ยแล้วมีนักโทษประมาณ 1,500-2,000 คนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ในแต่ละปี