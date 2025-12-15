ส่งท้ายปีด้วยความสุข กับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

พบกับหลากหลายความอร่อยและความบันเทิงมากมายที่มาให้เลือกสรร อิ่มหนำกับบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์บนชั้นดาดฟ้าสุดหรรษา รวมถึงเมนูอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำหรับ สังสรรค์อย่างรื่นเริงกับคนพิเศษ เริ่มต้นวางแผนการฉลองปีใหม่แสนวิเศษได้แล้ววันนี้
บุฟเฟต์อาหารเย็นวันคริสต์มาสอีฟ
ดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนานาชาติคุณภาพเยี่ยม พร้อมแพ็กเกจเสริมเครื่องดื่มสองแบบให้เลือกสรร เพลิดเพลินกัลเสียงเพลงแห่งความสุข พบซานตาคลอสที่จะมาร่วมสร้างความบรรเทิงและมอบของขวัญให้กับคุณหนูๆ
สถานที่: ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส, ชั้น 7
วันที่: วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568
เวลา: 18:00 – 22:00 น.
ราคา: 2,790++ ต่อท่าน
บุฟเฟ่ต์บรันช์วันคริสต์มาส
คริสต์มาสคือช่วงเวลาแห่งความสุขและการแบ่งปัน เฉลิมฉลองในบรรยากาศแสนอบอุ่น ชวนครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนรักมาอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บรันช์วันคริสต์มาส ด้วยเมนูสุดคลาสสิก อาทิเช่น แฮมชิ้นหนาอบน้ำผึ้งรสชาติเข้มข้น เนื้อวากิวออสเตเลีย A4 ย่างหอมกรุ่น และอาหารจานซิกเนเจอร์อีกมากมาย พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงร้องเพลงคริสต์มาสแสนไพเราะและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับเด็กๆ
สถานที่: ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส, ชั้น 7
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568
เวลา: 12:00 – 15:00 น.
ราคา: 2,790++ ต่อท่าน
บุฟเฟต์อาหารค่ำคืนส่งท้ายปี
ลิ้มลองมื้ออาหารค่ำคืนส่งท้ายปีสุดอลังกาลที่รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศ พบเมนูไฮไลท์สุดพิเศษอย่าง สเต็กเนื้อแบล็คแองกัสชั้นดี, ซี่โครงแกะนิวซีแลนด์เนื้อนุ่ม, ฟัวกราส์รสละมุน, อาหารทะเลพรีเมียม อาทิ ปูอลาสก้าและหอยนางรม ปิดท้ายค่ำคืนด้วยของหวานแสนอร่อยและไอศกรีม Häagen-Dazs เพื่อส่งท้ายปีสุดแสนหวาน
สถานที่: ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส, ชั้น 7
วันที่: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568
เวลา: 19:00 – 23:00 น.
ราคา: 2,950++ ต่อท่าน
บุฟเฟต์อาหารเช้าและบรันช์วันปีใหม่
เริ่มต้นปีใหม่อย่างสบายใจด้วยบุฟเฟต์อาหารเช้าสุดพิเศษ ที่มีทั้งอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่นยอดนิยมมากมาย ลิ้มลองเมนูอาหารคลาสสิกแสนอร่อย อาทิ เมนูไข่หลากหลายสไตล์ ขนมอบสดใหม่ และเนื้อโคลด์คัตคุณภาพพรีเมียม ควบคู่ไปกับ กาแฟหอมกรุ่น สลัดผักสดและผลไม้เมืองร้อน เพลิดเพลินกับเช้าวันใหม่อันแสนผ่อนคลายและอิ่มอร่อยไปกับรสชาติแสนอร่อย
สถานที่: ห้องอาหารซีซั่นนอล เทสท์ส, ชั้น 7
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569
เวลา: 6:00 – 14:30 น. (เสริร์ฟเมนูอาหารเช้าถึง 11:00 น. และจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นบุฟเฟต์บรันช์)
ราคา: 1,100++ ต่อท่าน
คอร์สอาหารกลางวันและอาหารค่ำเทศกาลวันคริสต์มาส
ฉลองคริสต์มาสในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ด้วยเมนู ซูชิ โมริอาวาเสะ (Sushi Moriawase) จากห้องอาหารคิสโสะ จัดเสิร์ฟมาเป็นชุด คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นดีเปี่ยมไปด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัสอันประณีต พบเมนูไฮไลท์เมนูอย่างปูนิ่มทอดกรอบ ซาชิมิรวมพรีเมี่ยม และเนื้อวากิวออสเตรเลียย่าง หรือปลาค็อดย่างหมักน้ำผึ้งมิโซะ ปิดท้ายด้วยมูสเชอร์รี่ รัม และพาร์เฟ่ต์หลากเลเยอร์ในถ้วยช็อกโกแลต
สถานที่: ห้องอาหารญี่ปุ่น คิสโสะ, ชั้น 8
วันที่: วันพุธที่ 24 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568
เวลา: 12:00 – 14:30 น. และ 18:00 – 22:30 น.
ราคา: 2,200++ ต่อท่าน
เมนูพิเศษวันส่งท้ายปี – โทชิโคชิโซบะแบบดั้งเดิม
เตรียมตัวละทิ้งความกังวลไว้เบื้องหลังและก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างไร้กังวล ด้วยโทชิโคชิโซบะต้นตำหรับชั้นเลิศ ร้อนๆ สักชาม จากห้องอาหารคิสโสะ ปรุงด้วยเส้นโซบะโฮมเมด กุ้งเทมปุระ ไข่ลวก สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลคอมบุ และสาหร่ายวากาเมะ
สถานที่: ห้องอาหารญี่ปุ่น คิสโสะ, ชั้น 8
วันที่: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568
เวลา: 18:00 – 22:30 น.
ราคา: 690++ ต่อท่าน
เซตอาหารค่ำไคเซกิคืนส่งท้ายปี
ก้าวสู่ปี 2026 อย่างชื่นมื่นกับเมนูไคเซกิ 8 คอร์ส จากห้องอาหารคิสโสะ นำเสนอเมนูอาหารรสเลิศหลากหลายเมนู อาทิ ไข่ปลาเฮอร์ริ่งปรุงรส ซุปใสสูตรดั้งเดิมพร้อมอกเป็ด ซาชิมิพรีเมียม เทมปุระนมปลาค็อด เนื้อวากิวซากะ A5 ย่างถ่าน ข้าวหน้าปลาไหลย่าง และปิดท้ายด้วยไอศกรีมโมจิงาเมลอน
สถานที่: ห้องอาหารญี่ปุ่น คิสโสะ, ชั้น 8
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569
เวลา: 18:00 – 22:30 น.
ราคา: 2,900++ ต่อท่าน
ชุดน้ำชายามบ่ายธีมเฟสทีฟ
สัมผัสบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ไปกับชุดน้ำชายามบ่ายใจกลางเมือง เพลิดเพลินกับเมนูของว่างคาวและขนมหวาน เสิร์ฟพร้อมกาแฟและชาแบบไม่จำกัด 2 ชั่วโมงเต็ม
สถานที่:เซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส, ชั้น 7
วันที่: วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2568
เวลา: 12:00 – 18:00 น.
ราคา: 1,400++ สำหรับ 2 ท่าน รวมชาและกาแฟแบบไม่จำกัด 2 ชั่วโมง
ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ธีมดิสโก้ (DISCO)
ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันคึกคัก ต้อนรับปีใหม่ด้วยปาร์ตี้ธีมดิสโก้สุดเก๋ เพลิดเพลินไปกับการเฉลิมฉลองอันแสนวิเศษ ท่ามกลางเสียงเพลงอันมีชีวิตชีวาจากวงดนตรีสดตลอดทั้งคืน
สถานที่:เซสท์ บาร์ แอนด์ เทอเรส, ชั้น 7
วันที่: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568
เวลา: 18:00 – 01:00 น.
ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์บนชั้นดาดฟ้าธีมอะน่าเทอเวิล (ANOTHER WORLD)
ต้อนรับปี 2026 ด้วยการนับถอยหลังสุดประทับใจบนรูฟท๊อปใจกลางเมือง เตรียมตัวพบกับการแสดงสุดเร้าใจจากวงดนตรีสดและเหล่าดีเจที่จะมาช่วยสร้างความบรรเทิงตลอดค่ำคืน ปล่อยตัวปล่อยใจแล้วมาสนุกสุดมันซ์กับปาร์ตี้ในธีม Another World พร้อมก้าวสู่วันใหม่แบบไม่เหมือนใคร
สถานที่: เดอะ อัลติจูด, ชั้น 25
วันที่: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568
เวลา: 18:00 – 02:00 น.
ราคา: บัตรเริ่มต้น 800 บาท ต่อท่าน
พบข้อเสนอพิเศษได้ที่: https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkwi-the-westin-grande-sukhumvit-bangkok/experiences/holidays/
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่พักได้ที่ โทร.02 207 8000 หรืออีเมล์ bangkok@westin.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.westingrandesukhumvit.com/ และติดตามข่าวสารต่างๆทาง www.facebook.com/WestinBangkok/
