ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งความสุขคริสต์มาสอีฟ “อัพสัญญาณความสุข อิ่มฟรีรับปีใหม่ @ บาร์บีคิวพลาซ่า”

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจ เนรมิตบรรยากาศวันคริสต์มาสอีฟให้เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ ในกิจกรรม “อัพสัญญาณความสุข อิ่มฟรีรับปีใหม่ @ บาร์บีคิวพลาซ่า” มอบของขวัญสุดพิเศษ “สุขด้วยกันวันคริสต์มาสอีฟ 24 ธันวาคม” ให้ลูกค้าคนสำคัญอิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่ บาร์บีคิวพลาซ่า ฟรีพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำความผูกพันผ่านมื้ออาหารที่คัดสรรมาแทนคำขอบคุณลูกค้าจากใจจริง สานต่อแคมเปญ “ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรักกัน” พร้อมเซอร์ไพรส์จากทีมผู้บริหาร ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย คุณชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล, คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย, คุณสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร หัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์และผสานสิทธิประโยชน์ลูกค้า ลงพื้นที่มาต้อนรับและขอบคุณลูกค้าคนสำคัญที่อยู่กับทรูด้วยกันมายาวนาน
ทั้งนี้สำหรับลูกค้า ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ อัพสัญญาณความสุข อิ่มฟรีรับปีใหม่ ยังรับสิทธิ์ข้ามปีกับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ประกอบด้วย
- ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 10 ปี: ดื่มด่ำรสชาติคลาสสิก รับฟรี เมนูโบราณ จากทรูคอฟฟี่ มูลค่า 85 บาท
- ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 5 ปี: รับฟรี โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 50 บาท (ไม่มีขั้นต่ำ)
- ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 1 ปี: เติมความสดชื่น รับฟรี ไอศกรีมโคน แมคโดนัลด์ มูลค่า 12 บาท
ลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปทรู