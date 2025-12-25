เปิดวาร์ปเส้นทางบิน ”ซานตาคลอส“ นั่งรถลากเลื่อนพร้อมกวางเรนเดียร์คู่ใจตะลอนมอบของขวัญทั่วโลก

เว็บไซต์ติดตามการบินออนไลน์แบบเรียลไทม์ชื่อดังอย่าง “Flightradar24” เปิดวาร์ปเส้นทางซานตาคลอส นั่งรถลากเลื่อนพร้อมเหล่ากวางเรนเดียร์คู่ใจตะลอนไปมอบของขวัญทั่วโลก ผ่านประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมา
วันนี้ (25 ธ.ค.) ซึ่งตรงกับเทศกาลคริสต์มาส ที่หลายคนตั้งตารอการติดตามซานตาคลอส ที่นั่งรถลากเลื่อนพร้อมเหล่ากวางเรนเดียร์คู่ใจตะลอนไปมอบของขวัญทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ติดตามการบินออนไลน์แบบเรียลไทม์ชื่อดังอย่าง “Flightradar24”
จากข้อมูลบนเว็บไซต์ ซานตาตลอส จะใช้ชื่อเครื่องว่า R3DN053 หรือบางระบบจะแสดงเป็น HOHOHO หรือ SANTA1 พร้อมระบุประเภทเครื่องว่าเป็น “Sleigh” หรือ “รถลากเลื่อน”
โดย ซานตาตลอส จะบินอยู่ที่ระดับความสูง 60,000 ฟีต บินด้วยความเร็ว 5,487 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีเที่ยวบินไป-กลับที่ขั้วโลกเหนือ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเช็กตำแหน่งรถลากเลื่อนสีแดงที่ปรากฏได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา ซานตาคลอส พร้อมเหล่ากวางเรนเดียร์คู่ใจเดินทางผ่านประเทศไทยที่เมืองพัทยา จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดจันทบุรี