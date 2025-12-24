เด็กๆ กรี๊ดสนั่น! “ช้างซานตาคลอส” บุกโรงเรียนจิระศาสตร์ฯ แจกความสุข ฉลองคริสต์มาส–ปีใหม่

พระนครศรีอยุธยา –เสียงกรี๊ดดังกระหึ่มทั้งโรงเรียน! “ช้างซานตาคลอส” จากวังช้างอยุธยา แลเพนียด บุกแจกของขวัญ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อย่างอบอุ่น
เวลา 08.30 น. วันนี้ ( 24 ธ.ค.)ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วังช้างอยุธยา แลเพนียด ได้นำช้างแสนรู้จำนวน 5 เชือก แต่งกายเป็น “ช้างซานตาคลอส” สร้างสีสันรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก
โดยช้างทั้ง 5 เชือก ประกอบด้วย ศรีไอยรา อายุ 13 ปี, น้อมเกล้า อายุ 6 ปี, จันทร์เจ้า อายุ 15 ปี, สร้อยสิริ อายุ 10 ปี และมงคลไอยรา อายุ 13 ปี แต่งกายด้วยชุดซานตาคลอสสีแดงสดใส พร้อมขบวนหนูน้อยซานต้า เดินแถวเข้ามาภายในโรงเรียน ก่อนร่วมแจกของขวัญ ตุ๊กตา และลูกโป่ง ให้กับนักเรียนที่แต่งกายในธีมสีแดง–ขาว ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และเสียงกรี๊ดด้วยความตื่นเต้นของเด็กๆ
นอกจากนี้ ช้างแสนรู้ยังร่วมโชว์ความสามารถพิเศษ ทั้งการเต้นประกอบเพลง เดินสองเท้า ส่ายสะโพก และโชว์ท่าทางน่ารักๆ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กนักเรียนและคณะครูได้อย่างอบอุ่น
กิจกรรม “ช้างซานตาคลอส” จัดขึ้นโดยวังช้างอยุธยา แลเพนียด ร่วมกับโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 22 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ระหว่างอัตลักษณ์ไทยซึ่งมีช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ กับวัฒนธรรมสากลอย่างเทศกาลคริสต์มาส เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้และสร้างความสุขให้กับนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในกิจกรรม ร่วมกับ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียน, ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจับรางวัลและแจกของขวัญให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความสุขรับเทศกาลแห่งความสุขอย่างอบอุ่น