Kiehl’s ยืนยัน 1 ม.ค. นี้ มาถึงไทยแน่นอน!

หลังจากที่เปิดตัวในต่างประเทศมาสักพัก แล้วแฟนๆ คีลส์ (Kiehl’s) ในประเทศไทยต่างก็ร้องถามว่า เมื่อไหร่ KIEHL'S Ultra Facial Meltdown Recovery Cream จะวางจำหน่ายในไทยสักที ล่าสุด คีลส์ ประเทศไทย ได้ประกาศแล้วว่าวันที่ 1 มกราคมนี้ จำหน่ายทางออนไลน์ และทุกช่องทางตั้งแต่ 17 มกราคมนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอน!
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ คือ เป็นมอยส์จากซีรีส์ UFC ที่มี Oatmeal Power แบบซึมลึกไปช่วยดูแลฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวหลังทำหัตถการ เพื่อผิวอ่อนแอโดยเฉพาะ ใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรืออยากสร้างเกราะป้องกันผิว โดดเด่นด้วยนวัตกรรม M.E.D.I. grade (Measured. Effective. Dosed. Ingredient) ที่แปลว่าส่วนผสมถูกคำนวณปริมาณอย่างแม่นยำ เหมาะสมต่อการบำรุงผิว เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุด
1.Skin Recovery Actives – ฟื้นฟูปราการผิว
เพราะมี Dex Panthenol หรือโปรวิตามินบี 5 (Provitamin B5) ส่งเสริมการสังเคราะห์ไขมันสำคัญในชั้นผิวกำเช่นเซราไมด์ และโปรตีนโครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง และมี Avocado Oil & Shea Butter ช่วยฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวโดยใช้กรดไขมันเข้มข้นเติมเต็มเมทริกซ์ไขมัน (Skin lipid matrix) ของผิวขึ้นใหม่ และช่วยป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้น
2.Skin Relief Actives - ปลอบประโลม
เพราะมี Micro-Colloidal Oatmeal โมเลกุลคอลลอยด์ขนาดเล็ก สกัดมาจากข้าวโอ๊ตบดละเอียดขนาด 33 ไมครอน กระบวนการบดนี้ช่วยเพิ่มการปลดปล่อยและเพิ่มการดูดซึมของสารประกอบสำคัญ 6 ชนิด ได้แก่ Avenanthramides, Beta Glucan, Proteins, Oat Lipids, Vitamin E, Polysaccharides ช่วยปลอบประโลมความระคายเคืองผิวช่วยต้านอนุมูลอิสระ และลดอาการคันหรือไม่สบายผิว และมีอัลฟ่า-บิซาโบลอล (α-Bisabolol) สกัดจากดอกคาโมมายล์ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการช่วยลด หรือปลอบประโลมผิวอักเสบ (Anti-Inflammatory),
3.Skin Hydration Actives - เติมความชุ่มชื้น
เพราะในผลิตภัณฑ์นี้ มี Glycerin เพื่อดึงดูดความชุ่มชื้นจากสภาพแวดล้อมสู่ผิวชั้นนอก จากนั้นจะกักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวให้ผิวอิ่มน้ำและเนียนนุ่ม
