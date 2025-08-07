เจลเย็นแต้มสิวลูกพรุน นวัตกรรมใหม่ อ่อนโยนแต่เอาอยู่

“แดรกคูลเลอร์” (Dragkooler) แบรนด์ไทยผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ เดินหน้าเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ “Dragkooler Prune Anti Acne Cooling Clear Gel” ราคา 350 บาท เจลแต้มสิวลูกพรุน โดดเด่นด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัล SUCCESS CASE AWARD จากโครงการ AGRO PRODUCT 3 โดย คณะเภสัชฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จบทุกปัญหาสิวอย่างตรงจุด ด้วยเนื้อเจลบางเบา ซึมซาบเร็ว ใช้คู่กับการแต่งหน้าได้ไม่ด่าง ไม่เป็นคราบ มั่นใจได้ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและความอ่อนโยน ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย
Dragkooler Prune Anti Acne Cooling Clear Gel ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการดูแลผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมจัดการปัญหาสิวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพลังจากลูกพรุนและสารสกัดธรรมชาติอีกหลากหลายชนิด โดยแต่ละส่วนผสมมีคุณสมบัติเฉพาะในการลดการอักเสบ บำรุงผิว และยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิวโดยไม่ระคายเคืองผิว ไม่ว่าจะเป็น
Prune Extract จากฟาร์มใน Western California และ Sugar Beet Extract จาก Northern Ohio – ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว และลดการสะสมของเชื้อ C.Acnes ที่เป็นต้นเหตุของสิว ทำหน้าที่เสมือน Natural Salicylic Acid ที่อ่อนโยนแต่ได้ผล
Niacinamide (Vitamin B3) – วิตามินบี 3 ชนิดพิเศษที่มี Niacin ต่ำ ช่วยลดรอยแดง รอยดำ เพิ่มความชุ่มชื้น เสริมความแข็งแรงของเกราะป้องกันผิว และลดความมันบนใบหน้า
Herbcomplex – สารสกัดสมุนไพร 10 ชนิดจากเกาหลีที่ผ่านการพิสูจน์ว่าสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ C.Acnes ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Myristoyl Hexapeptide-5 – เปปไทด์ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว พร้อมลดการอักเสบโดยไม่ทำให้ผิวระคายเคือง
Salicylic Acid (BHA) – อนุภาคขนาดเล็กที่สามารถซึมลึกเข้าสู่ผิว ช่วยผลัดเซลล์ผิวและดูแลปัญหาการอุดตันของรูขุมขน พร้อมฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิว
นอกจากนี้ เนื้อเจลยังมีลักษณะ บางเบา ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้ความรู้สึกเย็นสบายทันทีที่ทา ไม่แสบผิว ไม่แห้งเป็นคราบ และสามารถแต่งหน้าทับได้อย่างเรียบเนียนโดยไม่เป็นด่าง อีกทั้งยัง ปลอดภัยต่อผิวแพ้ง่าย ด้วยสูตร ปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำหอม พาราเบน สีสังเคราะห์ และสเตียรอยด์ พิสูจน์แล้วโดยสถาบันวิจัยผิวหนัง DERMSCAN ASIA ว่าในระยะเวลาเพียง 48 ชั่วโมง ผู้ทดลองกว่า 93% พบว่าสิวอักเสบลดลงอย่างชัดเจน ตอกย้ำคุณภาพที่ผสานทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้อย่างลงตัว
