เปล่งประกายแบบเฟสทีฟด้วย Holiday Sets สุดพิเศษจาก KOSAS

คอลเลกชั่นฮอลิเดย์ลิมิเต็ดเอดิชันจาก Kosas พร้อมมอบความจูซี่สุดพิเศษให้กับเทศกาลแห่งการให้ในปีนี้แล้ว ไฮไลต์ประจำซีซั่นนี้คือ Kosas Unbuttoned Lip Set ไอเท็มเอ็กซ์คลูซีฟที่มาพร้อมลิปเอสเซนเชียลครบครัน พร้อมเนอร์ริชริมฝีปากให้ดูอิ่มฟูตลอดช่วงเทศกาล ตามมาด้วย Kosas Blush Is Life Mini Trio ที่จะช่วยเพิ่มความเปล่งประกายแบบเฟสทีฟด้วยโทนสีบลัชสุดปัง
Kosas Unbuttoned Lip Set (Holiday Limited-Edition) ราคา 1,330 บาท
เซ็ทพิเศษลิมิเต็ดเอดิชันสำหรับช่วงฮอลิเดย์ที่รวมลิปเอสเซนเชียลทั้งไซส์ฟูลและมินิในเฉดสีเบสต์เซลเลอร์ Unbuttoned โทนบลัชอุ่นๆ นุ่มๆ ที่ช่วยคอนทัวร์ริมฝีปากให้ดูอวบอิ่มและฟูนุ่มเป็นธรรมชาติ
ประกอบด้วย
Hotliner in Unbuttoned (Full Size) ลิปไลเนอร์แบบหมุนสูตรคลีน เติมไฮยาลูโรนิกแอซิด ลื่นไหลง่าย วาดเส้นได้คมชัด ไม่ทำให้ริมฝีปากแห้ง พร้อมกับ Wet Stick in Unbuttoned (Full Size) ที่มอบสีแบบชีร์พร้อมความเงางาม ผสมสควอเลนและเซราไมด์ที่ละลายลงบนริมฝีปากได้อย่างลงตัว และตบท้ายด้วย Wet Lip Oil Gloss in Unbuttoned (Mini) ลิปออยล์กลอสไฮบริดที่ทั้งบำรุง พลัมป์ ปกป้อง และเพิ่มสีสันแบบจูซี่ไชน์ให้ลุคสมบูรณ์แบบ
Kosas Blush is Life Mini Trio (Holiday Limited-Edition) ราคา 1,450 บาท
เซ็ทพิเศษลิมิเต็ดเอดิชันสำหรับช่วงฮอลิเดย์ที่รวมบลัชเนื้อพาวเดอร์คลีน เนียนนุ่ม ปราศจากแทลค์ เบคด้วยสควอเลนและไฮยาลูโรนิกแอซิด ครบทั้ง 3 เฉดสี ประกอบด้วยเฉดสีเบสต์เซลเลอร์ Euphoria พร้อมอีก 2 เฉดสีใหม่เอ็กซ์คลูซีฟที่จะหาไม่ได้จากที่ไหน ได้แก่ Dare และ Spellbound
แต่ละเฉดเป็นการผสมผสานของโทนสีคู่กันแบบสวิร์ล เบลนด์เข้ากันได้อย่างลงตัว มอบลุคแก้มฉ่ำสุขภาพดีพร้อมความเปล่งประกาย ฟินิชเนียนเป็นธรรมชาติเหมือนผิวจริง เนื้อนุ่ม บิลด์ได้ สีติดทนนาน ไม่เป็นขอบรุนแรง สร้างลุคผิวโกล์วได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญหรือไว้ใช้เองได้แบบปังๆ
ประกอบด้วย
Dare (warm peachy rose, ขนาด-Mini), Spellbound (cool soft burgundy, ขนาด-Mini) และ Euphoria (cool pink-mauve, ขนาด-Mini)