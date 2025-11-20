"Ghost of Yotei" เผยรายละเอียด 'นิวเกมพลัส' พร้อมอัปเดต 25 พ.ย.

สายเบียวซามูไรทั้งหลาย เตรียมหยิบดาบกลับมาแก้แค้นวิ่งรอบภูเขาโยเทซ้ำอีกครั้งในเนื้อหาอัปเดตล่าสุด ที่คุณสามารถเก็บของเก่าเอาไว้และมีของใหม่ๆให้ได้พานพบ
บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับทีมพัฒนา Sucker Punch Productions ประกาศเตรียมปล่อยแพทช์อัปเดตเวอร์ชัน 1.100.000 สำหรับผลงานเกมแอ็คชั่นซามูไรภาคต่อ Ghost of Yotei ในวันที่ 25 พฤศจิกายนปี 2025 ซึ่งเนื้อหาใจความสำคัญของแพทช์นี้คือการบรรจุโหมด New Game+ เข้ามาสู่เกมนั่นเอง
โหมดนิวเกมพลัสดังกล่าวจะถูกปลดล็อคหลังจากที่คุณเล่นเนื้อเรื่องหลักจบไปแล้ว ซึ่งการเริ่มต้นผจญภัยใหม่ทั้งหมดในฐานะ "อัตสึ" รอบที่สองนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับตัวเลือกระดับความยากใหม่ที่โหดหินยิ่งกว่าเดิม มีถ้วยรางวัลโทรฟี่เพิ่มมาใหม่อีกสองตัวให้ได้ปลดล็อค ในขณะที่ไอเทมทุกอย่างที่คุณได้รับมาจากการเล่นรอบแรกจะยังคงอยู่ครบครันไม่หายไปไหน
ยิ่งไปกว่านั้นการสตาร์ทเริ่มเล่นในโหมดนิวเกมพลัส มันจะมีสกุลเงินตราชนิดใหม่ปรากฏขึ้นมาที่มีชื่อว่า Ghost Flowers โดยเจ้าดอกไม้ผีนี้คุณสามารถเก็บสะสมนำไปมอบให้กับพ่อค้าปริศนาเพื่อแลกรับเซตชุดเกราะใหม่ สีย้อมชุดเกราะใหม่ เครื่องประดับใหม่กว่า 30 ชิ้น และเครื่องรางที่มาพร้อมสกิลความสามารถใหม่ๆอีกจำนวนกว่า 10 ชิ้นด้วยกัน ส่วนอาวุธกับเซตชุดเกราะดั้งเดิมที่คุณมีอยู่แล้วจะสามารถอัปเกรดเสริมประสิทธิภาพไปได้อีกขั้นเพื่อให้สอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากโหมดนิวเกมพลัสแล้ว ในแพทช์ใหม่ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่น Replay Content ได้เรื่อยๆหลังจบเกมโดยจะมีการเก็บเกี่ยวข้อมูลสถิติเพื่อแสดงโชว์ให้ได้เห็น อีกทั้งในเมนูออพชั่นตัวช่วยการเข้าถึงก็จะมีการเพิ่ม Directional Button Remapping เข้ามา ไปจนถึงโหมดถ่ายภาพ Photo Mode เองก็จะเพิ่มลูกเล่นชัตเตอร์สปีด, กริดองค์ประกอบ และฟิลเตอร์ใหม่ๆมาให้ได้ใช้งานด้วยเช่นกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
