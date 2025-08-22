เมคอัพเบสที่กันแดดได้พร้อมมอบผิวเปล่งประกาย

ใครบอกว่าครีมกันแดดกับเครื่องสำอางไม่เข้ากัน? Kosas DreamBeam SPF 40 ตัวใหม่มาทลายกฎนี้แล้ว! ไม่ใช่แค่ปกป้องจากแสงแดด แต่ยังมอบ "ความเปล่งประกายของผิว" ที่ทำให้คุณดูสวยได้ตลอดวัน สูตรคลีนที่ปราศจากซิลิโคนแบบนี้ ใครจะไม่หลงรัก! อัดแน่นไปด้วยเซราไมด์และเปปไทด์ตัวเทพ ที่จะให้ความชุ่มชื้น ปรับผิวให้เรียบลื่นแบบใส และเพิ่มความสว่างใสจนต้องอุทาน "WOW!" ครีมกันแดดแร่ธาตุที่มีซิงค์ออกไซด์ non-nano ถึง 21.7% นี่คือการปกป้อง UV แบบ broad-spectrum ที่เหนือระดับ พร้อมเตรียมผิวให้พร้อมรับการแต่งหน้าแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้!
Kosas DreamBeam Comfy Smooth Tinted Makeup Prep Base SPF 40 ราคา 1,550 บาท
มีให้เลือก 2 เฉดสี
- DreamBeam เฉดพีชชี่-พิงค์ที่จะปรับสีน้ำเงินของซิงค์ออกไซด์ให้หายไปแบบมายากล
- DreamBeam Sunlit มาในเฉดทองอ่อนๆ ที่ให้ลุคผิวแทนธรรมชาติแบบเพิ่งกลับจากวันหยุดซัมเมอร์!!
สูตรที่คิดค้นมาอย่างดี เพื่อให้ซึมซาบเข้ากับผิวได้อย่างเรียบเนียน ไม่ลอย ไม่หยา Kosas DreamBeam จะกลายเป็น "เบสลงผิวในฝัน" ของสาวๆ หรือจะใช้เป็นฟินิชผิวเปล่าสำหรับวัน minimal makeup ก็สวยปัง!
- ผิวรู้สึกชุ่มชื้นและเบาสบายตลอดวัน
- ผิวดูเรียบลื่น สว่างใส และเปล่งประกายแบบธรรมชาติ
- เนื้อสัมผัสเบาสบาย ไม่หนักผิว สบายจนลืมว่าทากันแดด
- ไม่มันเยิ้ม ไม่เหนียวเหนอะหนะ เรียบเนียนมากกกกก
- ไม่อุดตันรูขุมขน
- ให้ผิวได้หายใจอย่างเต็มที่
DreamBeam คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมสุดเทพ เช่น เซราไมด์และเปปไทด์ตัวจริง ผสานกับซิงค์ออกไซด์ non-nano 21.7% ที่เป็นเกราะป้องกัน SPF แบบ physical ขั้นเทพ! สูตรเดียวที่ให้ความชุ่มชื้น ปรับผิวให้เรียบลื่น และเพิ่มความสว่างใสไปพร้อมๆ กัน
วิธีใช้
- ใช้เดี่ยวๆ ก็สวย หรือเป็นเบสแต่งหน้าก็ปัง!
- อุ่นด้วยมือนิดหน่อย แล้วทาให้ทั่วหน้า