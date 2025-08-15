Hybrid Blush บลัชออนเนื้อละมุน พร้อมฟินิชแบบซอฟต์แมตต์

Kylie Cosmetics เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด “ไฮบริด บลัช” (Hybrid Blush) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับเทรนด์ความงามในกลุ่มบลัชออนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากกระแสความนิยมในโซเชียลมีเดียที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันหมวดหมู่นี้ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว Hybrid Blush ถือเป็นผลิตภัณฑ์แรกในรูปแบบที่ไม่ใช่เนื้อครีมและไม่ใช่เนื้อฝุ่น แต่เป็นการผสานคุณสมบัติของทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน ด้วยสูตรเฉพาะที่โดดเด่นนี้มอบสัมผัสที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร พร้อมมอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุดของบลัชออนแบบฝุ่นอัดแข็ง (pressed powder) และบลัชออนแบบบรรจุด้วยความร้อน (hot-poured) ในหนึ่งเดียว
บลัชออนเนื้อนุ่มละมุนและบางเบาราวไร้น้ำหนักนี้เข้ากับผิวได้อย่างเนียนสนิท ให้สัมผัสเสมือนเนื้อครีม ทว่ามอบผลลัพธ์การเบลอผิวอย่างนุ่มนวลดุจแป้ง ด้วยเนื้อสัมผัสคล้ายกำมะหยี่ Hybrid Blush ยังมอบเม็ดสีแน่นเด่นชัด เกลี่ยง่ายเป็นพิเศษ และให้สีสันที่เด่นชัดในทันที พร้อมฟินิชแบบซอฟต์แมตต์ที่ดูเป็นธรรมชาติราวกับผิวจริง ติดทนนานสูงสุดถึง 12 ชั่วโมง มีให้เลือกถึง 6 เฉดสี (ในประเทศไทย) เพื่อให้เข้ากับทุกโทนสีผิว บลัชออนนี้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับผลิตภัณฑ์ขายดีของ Kylie Cosmetics อย่าง Skin Tint Blurring Elixir หรือ Power Plush Longwear Foundation
"ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เปิดตัว Hybrid Blush ของเราค่ะ สูตรใหม่นี้แตกต่างจากทุกสิ่งที่เราเคยสร้างสรรค์มา ฉันชอบที่เนื้อผลิตภัณฑ์สามารถกลืนเข้ากับผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกเบาสบาย และมอบสีสันที่สวยงามโดยไม่ทำให้ดูหนาหรือเป็นคราบเลยค่ะ" Kylie Jenner กล่าว
เฉดสี: ได้รับแรงบันดาลใจจากบลัชออนเนื้อฝุ่นสุดไอคอนิกของ Kylie Cosmetics พร้อมด้วยเฉดสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
- Winter Kissed 2.0 (cool pink)
- Cheeky Mood (pink coral)
- Summer Sorbet (soft peach)
- Petal (neutral pink)
- Sienna (terracotta)
- Ladybug (red)
คุณประโยชน์หลัก
- ติดทนนานสูงสุด 12 ชั่วโมง
- กันเหงื่อและความชื้น
- ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน
- กันน้ำ
Kylie Cosmetics Hybrid Blush (960 THB)
สถานที่จำหน่าย: EVEANDBOY