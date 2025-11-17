Mild Luxury เปิดตัว “ทิชชู่โลชั่น 6 ชั้น” ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมพรีเซนเตอร์ “โบว์ เมลดา” ถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ Love at First Touch – รักตั้งแต่สัมผัสแรก

Mild Luxury ผลิตภัณฑ์ทิชชู่โลชั่นพรีเมียมจากเครือริเวอร์กรุ๊ป เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ทิชชู่ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว “Mild Luxury ทิชชู่โลชั่น 6 ชั้น” นวัตกรรมทิชชู่ถนอมผิวรุ่นแรกในประเทศ ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแนวคิดการยกระดับทิชชู่ให้เป็นมากกว่าของใช้พื้นฐานในชีวิตประจำวัน แต่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มอบความอ่อนโยนและความรู้สึกผ่อนคลาย ใน ทุกการสัมผัส โดยจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ “โบว์ – เมลดา สุศรี” นักแสดงชื่อดังที่มีภาพลักษณ์สดใส อ่อนโยน และเข้าถึงผู้คนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Love at First Touch – รักตั้งแต่สัมผัสแรก” เพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์เฉพาะตัวของทิชชู่โลชั่น Mild Luxury ซึ่งโดดเด่นด้วย ความหนานุ่ม 6 ชั้น ผสาน โลชั่น อโลเวร่า และวิตามิน E ทุกชั้นของเนื้อกระดาษ เพื่อช่วยถนอมผิวและลดการเสียดสี เพื่อช่วยลดการเสียดสีและถนอมผิว พร้อมใช้ เทคโนโลยี Air Dry Technology เพื่อให้เนื้อทิชชู่คงความแห้ง ความแห้งเบา สะอาด นุ่มลื่น และให้ความรู้สึกสบายผิว ไม่เหนียว ไม่ระคายเคือง เหนือกว่าทิชชู่ทั่วไปในท้องตลาด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังผ่านมาตรฐานด้านความอ่อนโยนอย่างเคร่งครัด โดยเป็น สูตร Hypoallergenic และผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง (Dermatologist-Tested) เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว รวมถึงผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นพิเศษ สะท้อนความใส่ใจของแบรนด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงนุ่ม แต่ต้องปลอดภัย และอ่อนโยนต่อผิวอย่างแท้จริง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย Mild Luxury ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่
1.Mild Luxury Noirish Soft – ทิชชู่โลชั่นหนา 6 ชั้น ผสมอโลเวร่าและวิตามินอี ขนาด 40 แผ่น x 1 ห่อ, ขนาด 90 แผ่น x 1 ห่อ, ขนาด 40 แผ่น x 4 ห่อ และ 90 แผ่น x 4 ห่อ
2.Mild Luxury baby soft ทิชชูโลชัน หนา 6 ชั้น มีทั้งหมด 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด 40 แผ่น X 1 ห่อ, ขนาด 90 แผ่น X 1 ห่อ, ขนาด 40 แผ่น x 4 ห่อ และ 90 แผ่น X 4 ห่อ
3.Mild Luxury Pure soft ทิชชูโลชัน หนา 2 ชั้น มีทั้งหมด 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 100 แผ่น X 1 ห่อ ขนาด 90 และ 100 แผ่น X 4 ห่อ
นวัตกรรมนี้สะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพผิวและประสบการณ์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย Mild Luxury มุ่งหมายให้ทิชชู่เป็นหนึ่งในไอเท็มที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกผ่อนคลายและความสุขเล็กๆ ในแต่ละวัน ผ่านสัมผัสที่นุ่มละมุนและอ่อนโยนอย่างแท้จริง
ภายในงาน “โบว์ เมลดา” ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ว่า
“ตั้งแต่ครั้งแรกที่โบว์ได้ลองสัมผัส รู้สึกได้เลยว่าทิชชู่มีความนุ่ม ลื่น และถนอมผิวจริง ๆ ค่ะ มันแตกต่างจากทิชชู่ทั่วไปจนรู้สึกตกใจเหมือนโดนตกเลยค่ะ เลยอยากชวนให้ทุกคนลองด้วยตัวเอง แล้วจะเข้าใจความรู้สึก ‘รักตั้งแต่สัมผัสแรก’ แบบเดียวกันค่ะ”
ด้วยคุณภาพและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น Mild Luxury ตั้งเป้ามุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานของทิชชู่ในประเทศไทย และสร้างการรับรู้ใหม่ว่า ทิชชู่สามารถเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในชีวิตประจำวัน ช่วยเพิ่มความสบายผิว และให้ความรู้สึกดีในทุกการสัมผัส โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น “ผู้นำตลาดทิชชู่พรีเมียมในประเทศไทย” ที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ
ผลิตภัณฑ์ Mild Luxury ทิชชู่โลชั่น 6 ชั้น วางจำหน่ายแล้ววันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ,ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป , ร้านค้าทั่วไป และ ช่องทางออนไลน์ Shopee & Lazada : RiverPRO Tissue Thailand สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook “ Mild Luxury” https://www.facebook.com/mildluxury.th