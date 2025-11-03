เคที่ดอลล์เล่นใหญ่อีกแล้ว! เชิญเมคอัพอาร์ทิสต์ ลิซ่า และ วง Blackpink ออกคอลเลกชั่นเอ็กซ์คูลซีฟ

นาทีนี้ต้องบอกเลยว่าสะเทือนไปทั้งวงการบิวตี้ แบรนด์ CATHY DOLL เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “CATHY DOLL X MAENG” @cathydollxmaeng การร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเมคอัพอาร์ทิสต์ระดับโลก LEE MYUNG SUN หรือที่รู้จักกันในชื่อ I AM MAENG @iammaeng ช่างแต่งหน้าชาวเกาหลีใต้ ผู้สร้างสรรค์ลุคความงามให้กับศิลปินระดับโลก ทั้ง K-POP นักแสดง และ Celebrity มาแล้วมากมาย โดยเฉพาะ ลิซ่า และ วง Blackpink
ภายในงานมีสาวสวยสุดไวรัล อย่างคุณเจนนิส ที่วันนี้อาบน้ำใหญ่ มาเป็นแบบให้แต่งหน้า ได้ลุคสวยแบบสาวเกาหลีที่ทุคคนสามารถแต่งตามกันได้ง่ายๆเลย พร้อมแปะลิสไอเทมที่น่าสนใจมาให้ เพราะแต่ละตัวเป็นความตั้งใจของคุณแมงและแบรนด์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพผิวคนไทย
Skin liked waterfall cushion (คุชชั่น)
คุชชั่นกลืนผิว ให้ฟินิชผิวอิ่มน้ำ ดิวอี้เหมือนสาดน้ำตกเข้าผิวหน้า ปกปิดบางเบากลืนไปกับผิว เรียบเนียนเป็นธรรมชาติเสมือนผิวจริง ให้ผิวดูสุขภาพดี
Fix & fill setting spray (สเปรย์ล็อคเมคอัพ)
สเปรย์ฟิกซ์ผิวล็อกเมคอัพให้ติดทนยาวนาน พร้อมเติมเต็มผิวให้เรียบเนียนด้วยนวัตกรรม Ultra-Thin Film Technology เสมือนฟิล์มเคลือบผิวบางเบาโปร่งใส ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น ไม่รบกวนเมคอัพ ให้เมคอัพคงสภาพเดิมไม่ไหลเยิ้มเป็นคราบ
Artist eyebrow powder (พาเลทเขียนคิ้ว)
พาเลทเขียนคิ้วเนื้อฝุ่นมัลติฟังก์ชัน 2 เฉดสี ผสานการไล่ระดับสีอย่างลงตัว แนบสนิทกับขนคิ้วและผิวหนังอย่างลงตัว
Curvy metal mascara (มาสคาร่า)
มาสคาร่างัดขนตาเด้ง นวัตกรรมหัวแปรงเหล็ก เรียวเล็ก ดีไซน์โค้งรับขนตาแบบเส้นต่อเส้น ออกแบบมาให้ซอกซอนได้ทุกมุมของดวงตา
Dot Pop Liquid Blush (บรัชน้ำ)
บลัชออนเนื้อลิคควิด พิกเมนต์สีแน่นชัด แก้มป็อปใน Dot เดียว มีให้เลือก 12 เฉดสี!
Smooth blur lip liner (ลิปไลเนอร์)
ลิปไลเนอร์เบลอขอบปาก เนื้อกำมะหยี่ นุ่มลื่น ขอบปากฟุ้งสวยละมุนเป็นธรรมชาติ มีให้เลือกถึง 12 เฉดสี
Whip Matte Lip (ลิปแมทท์)
ลิปแมทท์เนื้อวิปครีม เนื้อนุ่มลื่นเบาสบายปาก ฟินิชแบบซอฟต์แมทท์เบลอปากละมุน สวยฟุ้งแบบติดแกรม
Ink Lip Gloss (ลิปกลอส)
ลิปกลอสปากฉ่ำ เคลือบริมฝีปากเงาสวยแวววาวดุจกระจก มาพร้อมพิกเมนต์สีสวยแน่นชัดในปาดเดียว