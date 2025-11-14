นครปฐมบูรณาการสืบสวน รวบแก๊งค้ายาเปิดออเดอร์ผ่านแอป ส่งพัสดุอำพรางทั่วพื้นที่ ยึดไอซ์–ยาบ้า–ยาอีอื้อ

นครปฐม - ตำรวจภูธรภาค 7 นำทีมขยายผลทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรูปแบบใหม่ ใช้วิธีสั่งซื้อ–จัดส่งผ่านแอปพลิเคชันขนส่งพัสดุ ยึดของกลางหลายร้อยกรัม พร้อมอุปกรณ์บรรจุห่อกว่า 7,000 ชิ้น ผู้ต้องหา 5 รายสารภาพ รับทำมาแล้วกว่า 2 ปี
วันนี้ (14 พ.ย.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 และคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมสนธิกำลังตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครปฐม บุกจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ลักลอบจำหน่ายยาไอซ์ ยาบ้า ยาอี และเคตามีน ผ่านแอปพลิเคชันขนส่งพัสดุ พร้อมผู้ต้องหา 5 ราย และของกลางจำนวนมาก
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ได้แก่ นายอภิวุฒิ หรือ “อ้น” อุดมโภชน์ อายุ 46 ปี นายเสฏฐวุฒิ หรือ “อัด” จิตราคม อายุ 24 ปี นายอนุวัฒน์ หรือ “บาส” ไขสี อายุ 24 ปี นายจิรวัฒน์ หรือ “สแตมป์” แย้มสำราญ อายุ 23 ปี นายครองโชค หรือ “แบงค์” จาดแหยม อายุ 40 ปี
ของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประกอบด้วย ไอซ์รวม 333 กรัม (แบ่งยึดจากจุดล่อซื้อ และภายในบ้านพัก) ยาบ้า 19 เม็ด ยาอี 18 เม็ด เคตามีน 0.97 กรัม โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง อุปกรณ์บรรจุหีบห่อยาเสพติดจำนวนมากกว่า 7,000 ชิ้นเครื่องชั่ง สติ๊กเกอร์พัสดุ เครื่องปริ๊นท์บาร์โค้ด รถยนต์ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 4 คัน ตาม พ.ร.บ.มาตรการปราบปรามยาเสพติด
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เกิดจากการสืบทราบว่ามีเครือข่ายค้ายาใช้วิธีจัดส่งผ่านพนักงานส่งพัสดุแอปพลิเคชันยอดนิยม เพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ จึงวางแผนล่อซื้อไอซ์จำนวน 1 กรัม โดยผู้ต้องหาส่งยาแฝงในห่อทิชชู่เปียก ใส่กล่องกระดาษและถุงกระดาษ ก่อนส่งผ่านพนักงาน LALAMOVE
เมื่อรับของกลางแล้ว ตำรวจได้ขยายผลไปยังบ้านพักย่านสวนหลวง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นจุดคัดแยกสินค้า พบยาเสพติดจำนวนมากและอุปกรณ์สำหรับแพ็กพัสดุอำพราง นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาอีก 4 รายในเครือข่ายเดียวกัน
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าแบ่งหน้าที่ชัดเจน ได้แก่ ผู้สั่งซื้อยาเสพติดล็อตใหญ่ ผู้แบ่งบรรจุในถุง–ซองพัสดุ ผู้ติดต่อหาลูกค้า ผู้จัดส่งผ่านพนักงานแอปฯ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ราคาจำหน่ายไอซ์อยู่ที่ 600–800 บาทต่อกรัม, ยาบ้า เม็ดละ 30 บาท, ยาอี เม็ดละ 400 บาท, เคตามีน กรัมละ 400 บาท ตามลำดับ ขบวนการนี้ยอมรับว่าเปิดขายมาเป็นเวลากว่า 2 ปี จึงได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เพื่อการค้า”, “มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย”, “มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “เสพยาเสพติด” ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามพราน ดำเนินคดีตามกฎหมาย