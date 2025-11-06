“BEYOND PROFIT เหนือกว่ากำไร” ผลึกความคิดจากชีวิตและจิตใจ “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” หนังสือแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อการวางแผนชีวิตและจิตใจอย่างสมดุล

ในโลกธุรกิจที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง หนังสือ “BEYOND PROFIT เหนือกว่ากำไร” ถ่ายทอดเรื่องราวของ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผ่านบทเรียนชีวิต การทำงาน และหัวใจของผู้นำองค์กร ที่ไม่เพียงขับเคลื่อน “ธุรกิจ” ให้เติบโต แต่ยังปลุกพลัง “ชีวิต” และ “จิตใจ” ของผู้คนรอบข้างให้เติบโตไปพร้อมกัน
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือน “แผนที่เดินทางของผู้แสวงหา” ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นพบแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมีคุณค่า ผ่านมุมมองและประสบการณ์กว่า 37 ปีของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้บริหารร้าน 7-Eleven ประเทศไทย และผู้นำในการพัฒนาองค์กร ภายใต้แนวคิด “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสังคมแห่งความดี และขับเคลื่อนให้ ซีพี ออลล์ เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในตำนานของวงการค้าปลีกไทยในวันนี้
แรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของ “นักมนุษยนิยม”
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เขียนคำนิยมในหนังสือเล่มนี้อย่างน่าสนใจว่า ก่อศักดิ์ เป็นผู้เห็นคุณค่าในความเป็นคนของทุกคน ที่เราเรียกกันว่า นักมนุษยนิยม คือ เห็นคุณค่าของคน ให้เกียรติคน และสามารถอยู่ร่วมกับคนทุกชั้นทุกวรรณะได้อย่างมีความสุข
“BEYOND PROFIT เหนือกว่ากำไร” ไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในเชิงธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ยังสะท้อน “หัวใจของความเป็นมนุษย์” อย่างลึกซึ้ง ผ่านแนวคิดการทำงานของ “ก่อศักดิ์” ที่เชื่อมั่นใน “คุณค่าของคนทุกคน” ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ หรือรุ่นน้อง ทุกคนต่างมีบทบาทในการสร้างความสมดุลและพลังร่วมให้กับองค์กร
ปรัชญาแห่ง “ความสมดุลในสรรพสิ่ง” จึงเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ “ก่อศักดิ์” สามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสง่างาม เพราะแท้จริงแล้ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่ “กำไร” เพียงตัวเลข แต่อยู่ที่ “ความกลมกลืน” ระหว่างคน ธุรกิจ และสังคม
บทเรียนแห่งการบริหารด้วยหัวใจ “Harmony Management”
แต่ละบทของหนังสือ ได้ร้อยเรียงประสบการณ์จากเส้นทางของการบริหารคนและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ถ่ายทอดผ่านมุมมอง “การบริหารแบบ Harmony” ซึ่ง “ก่อศักดิ์” เชื่อมั่นว่า “องค์กรที่ดี ไม่ใช่องค์กรที่มีแต่คนเก่งที่สุด แต่คือองค์กรที่คนทุกคนช่วยกันสร้างความลงตัวในผลงานด้วยหัวใจเดียวกันต่างหาก”
แนวคิดนี้เน้นการฟังกัน เข้าใจกัน และส่งพลังให้กัน ไม่ว่าตำแหน่งเล็กหรือใหญ่ ทุกคนล้วนเป็น “นักดนตรี” ที่ร่วมกันบรรเลงบทเพลงแห่งความสำเร็จขององค์กรอย่างงดงาม
ถอดบทเรียนจากซีพี ออลล์ สู่แรงบันดาลใจสากล
เนื้อหาในหนังสือได้พาผู้อ่านย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นขององค์กรค้าปลีกอันดับหนึ่งของไทย ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานร่วมกันของบุคลากรในทุกระดับ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ด้าน “การบริหารคน การจัดการองค์กร และการสร้างพลังทีม” ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกบริบทของชีวิต ไม่ว่าจะในโลกธุรกิจ การศึกษา หรือการใช้ชีวิตประจำวัน
หนังสือแห่งแรงบันดาลใจเพื่อ “ชีวิตและจิตใจ”
“BEYOND PROFIT เหนือกว่ากำไร” จะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับผู้บริหาร นักวิชาการ นักศึกษา และทุกคนที่ต้องการเข้าใจศาสตร์แห่ง “การบริหารด้วยหัวใจมนุษย์” หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนให้ผู้คน “เอาชนะ” ผู้อื่น แต่ชี้ให้เห็นหนทางแห่ง “การก้าวไปด้วยกัน” เพื่อสร้างความหมายให้กับการทำงานและชีวิตอย่างแท้จริง
“BEYOND PROFIT เหนือกว่ากำไร” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์วิช จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำหน่ายราคา 165 บาท พร้อมให้ผู้อ่านร่วมสัมผัสแนวคิดอันลึกซึ้งที่จะช่วย “วางแผนชีวิตและจิตใจ” ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มีทั้ง “กำไร” และ “ความหมาย” อย่างแท้จริงแล้ววันนี้
นอกจากจะเป็นหนังสือแห่งแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงานแล้ว รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “BEYOND PROFIT เหนือกว่ากำไร” หลังหักค่าใช้จ่าย จะสมทบทุน“โครงการบุญนิธิสแตมป์” เพื่อปรับปรุงน้องน้ำให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกล สานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้และส่งต่อคุณค่ากลับคืนสู่สังคมต่อไป