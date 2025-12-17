3 เจ้าฟ้าแห่งยุโรปฝึกทหาร ทั้งขับเครื่องบินเหินฟ้า ดิ่งพสุธา

ตามธรรมเนียมของราชวงศ์ต่างๆ ที่เชื้อพระวงศ์เตรียมขึ้นนั่งบัลลังก์ ต้องเข้าร่วมการฝึกทหาร เพื่อให้สมกับตำแหน่งจอมทัพ ที่ต้องคุมเหล่าทัพทั้งหมด เราจึงได้เห็นภาพเหล่ามกุฎราชกุมาร มกุฎราชกุมารี และเจ้าชาย ทรงสวมเสื้อลายพราง ชุดยูนิฟอร์ม เข้าหมู่กองร้อยไปร่วมฝึกกับทหารหาญทั้งหลาย เหมือนอย่าง 3 เจ้าฟ้าแห่งยุโรป 3 พระองค์นี้
เริ่มจาก เจ้าฟ้าหญิงวิกตอเรีย มกุฎราชกุมารีแห่งประเทศสวีเดน ที่ได้ทรงโชว์ฝีมือการบังคับเครื่องบินขับไล่ ในการฝึกปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพอากาศสวีเดน เรียนรู้การปฏิบัติและกลยุทธ์ต่างๆ ของนักบินของกองทัพ อย่างน่าประทับใจ
ส่วนที่ ประเทศเดนมาร์ก เจ้าฟ้าชายคริสเตียน มกุฎราชกุมารของประเทศ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการฝึกทหาร ได้เข้าร่วมเทรนด์กับกองทัพอากาศ ด้วยการฝึกร่วมขึ้นบินในเครื่องบิน F-16 ภาคการฝึก โดยมีพระราชบิดามารับชมและร่วมให้กำลังใจ
ปิดท้ายที่ เจ้าฟ้าชายกาเบรียล เจ้าชายวัย 22 ชันษาของประเทศเบลเยี่ยม ที่ตอนนี้ได้รับยศร้อยโท และกำลังเข้าร่วมฝึกที่โรงเรียนเตรียมทหารบรัสเซลส์ หลังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทหารและสังคมศาสตร์ ซึ่งได้เดินทางไปฝึกในหลากหลายพื้นที่ ทั้งหลักสูตรแลกเปลี่ยนทางทหารที่ฝรั่งเศส ฝึกกระโดดร่มในหลักสูตร 3 สัปดาห์ ฝึกลาดตระเวนในป่าที่ประเทศเฟรนช์เกียนา เป็นต้น