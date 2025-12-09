เจ้าหญิงเคทเผยโฉมสดใสแข็งแรง รับบทเจ้าภาพงานคริสต์มาสแครอล

ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมประจำของทุกปีที่ประเทศอังกฤษจะเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานวินเทอร์ มาร์เก็ตที่สวนไฮด์พาร์ก การเปิดไฟต้นคริสต์มาส และอีกงานที่สำคัญคือ พิธีทางศาสนาคริสต์มาสแครอล การร้องเพลงคริสต์มาสประสานเสียงที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ อย่างมหาวิหารเวสต์มินส์เตอร์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นโดยมี แคทเธอรีน เจ้าหญิงแห่งเวลส์ รับบทหลักเป็นประธานการจัดงาน
โดยในงานนี้ เป็นการรวมตัวกันออกงานพร้อมหน้าของครอบครัวแห่งเวลส์ ทั้งเจ้าหญิงเคท เจ้าฟ้าชายวิลเลียม มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร พร้อมทายาททั้ง 3 เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆ ไปร่วมงานกันเพื่อร่วมกันชมการร้องเพลงประสานเสียง คริสต์มาสแครอล พร้อมกับเหล่าเซเลบริตี้คนดังและประชาชนที่ทำงานเพื่อสังคม ทำองค์กรการกุศลต่างๆ รวมกว่า 1,600 คน
งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมเผยแพร่แมสเสซหลักอย่าง ความเมตตาและความรัก ที่สอดคล้องกับต้นกำเนิดของเทศกาลคริสต์มาสได้เป็นอย่างดี ภายในงานมีทั้งการกล่าวบทกวี ร้องเพลง แสดงดนตรี รวมทั้งเพลงประสานเสียงคริสต์มาส สร้างความชื่นมื่นให้กับผู้เข้าร่วม
การรับบทสำคัญในงานพิธีการครั้งนี้ เป็นการเผยภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงเคทที่ตอนนี้กลับมาแข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้กับราชวงศ์ หลังจากต้องเก็บตัวรักษาสุขภาพจากโรคมะเร็งอยู่นาน โดยเมื่อเดือนก่อนเธอได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี และการค่อยๆ ก้าวเข้ามาเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ ของราชวงศ์ ถือเป็นสัญญาณว่าในปีหน้าเจ้าหญิงเคทพร้อมจะคัมแบ็กลุยงานแบบเต็มตัว