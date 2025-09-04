องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เผยภาพ “เอื้องอัญมณี” กล้วยไม้ดินตัวจิ๋วสุดน่ารักตะมุตะมิ

น่าตื่นเต้นกับความหลากหลายของพืชในเมืองไทย เมื่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เผยภาพ “เอื้องอัญมณี” กล้วยไม้จิ๋วสุดน่ารักน่าชังจากสวนพฤกษศาสตร์พังงา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวกับพืชหายากในเมืองไทย โดยระบุว่า
“ตะมุตะมิน่ารักน่าชัง เอื้องอัญมณี กล้วยไม้ดินตัวจิ๋ว หายากที่สุดอีกหนึ่งชนิดของเมืองไทย”
“เอื้องอัญมณี” (Corybas ecarinatus) คือกล้วยไม้ดินขนาดเล็กที่เปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าในผืนป่าของไทย พบได้เฉพาะพื้นที่ลาดชันบนภูเขาหินปูนทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา สตูล และสุราษฎร์ธานี
เล็กจิ๋วแต่น่าหลงใหล ทำให้เอื้องอัญมณีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่งดงามและหายาก ออกดอกเพียงช่วงสั้น ๆ ระหว่าง สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี
ลักษณะสำคัญของเอื้องอัญมณี
• ดอกขนาดเล็ก รูปทรงน่ารัก ราวกับเด็กน้อยกำลังรวมกลุ่มยืนร้องเพลงประสานเสียง เสริมเสน่ห์ให้ธรรมชาติดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
• ใบรูปหัวใจ เขียวเข้มหรืออมม่วง มีเส้นใบสีอ่อน
• ดอกสีขาวด้านนอก ด้านในแต้มม่วงแดงราวกับอัญมณี
• พบขึ้นตามหน้าผาหินปูน สูง 100–500 เมตรจากระดับน้ำทะเล
• กระจายพันธุ์เฉพาะพื้นที่ป่าภาคใต้
• สถานะใกล้สูญพันธุ์
ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
เนื่องจากเอื้องอัญมณีเป็นกล้วยไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ การนำออกจากป่าหรือเก็บไปเลี้ยงเอง อาจทำให้ประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์พังงา โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เร่งศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ เพิ่มจำนวนประชากร เพื่อให้เอื้องอัญมณียังคงมีชีวิตอยู่ในผืนป่าภาคใต้ของไทยไปอีกยาวนาน
ทุกคนสามารถร่วมรักษาความงดงามนี้ไปด้วยกันแบบง่ายๆ โดยเริ่มจากชื่นชมด้วยสายตา ไม่เด็ด ไม่ขุด ไม่นำออกจากป่า เพราะการได้เห็นเอื้องอัญมณีเบ่งบานอยู่ในถิ่นกำเนิดของมันเอง คือความงดงามที่แท้จริง และคือการส่งต่อสมบัติแห่งธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไป
ข้อมูลและภาพโดย : น.ส. ศุภลักษณ์ ภูมิคง นักจัดการพืชสวน สวนพฤกษศาสตร์พังงา องค์การสวนพฤกษศาสตร์
