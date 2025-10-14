4 เจ้าหญิงเจ้าชายแห่งยุโรป! รับบทหนักเตรียมนั่งบัลลังก์

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านส่งทอดบัลลังก์ของราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรป ไล่เลียงมาตั้งแต่ สเปน อังกฤษ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก และล่าสุด ลักเซมเบิร์ก เพิ่งจะมีพิธีสาบานตนขึ้นครองราชย์ของแกรนด์ดยุกกิโญม และแกรนด์ดัชเชสสเตฟานี ที่สืบทอดตำแหน่งแทนแกรนด์ดยุกอองรี และแกรนด์ดัชเชสมาเรีย เทเรซา ท่ามกลางแขกเหรื่อคนสำคัญระดับโลก
วันนี้จะพาไปอัปเดตเหล่าเจ้าหญิงเจ้าชาย ที่แม้จะอยู่ในวัยทีน วัยยี่สิบกว่าๆ แต่ก็กำลังเรียนรู้อย่างหนัก เตรียมพร้อมนั่งบัลลังก์ต่อจากบรรพบุรุษในอนาคตอย่างเต็มความสามารถ เหล่ามกุฎราชกุมารและมกุฎราชกุมารีรุ่นใหม่แห่งยุโรปจะมีใครกันบ้างไปดูกัน?
คนแรกต้องยกให้กับ “เลโอนอร์” เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส พระธิดาองค์โตของกษัตริย์ฟิลิเปที่ 6 และพระราชินีเลติเซียแห่งราชวงศ์สเปน แม้จะอยู่ในวัยเพียง 20 ปี แต่ในฐานะมกุฎราชกุมารี พระองค์กำลังฝึกฝนหลักสูตรทหาร 3 เหล่าทัพ เตรียมรับบทจอมทัพของประเทศในอนาคต ขณะนี้ กำลังฝึกในกองทัพอากาศ ในฐานะนักบินรบ และจะเสร็จสิ้นช่วงกลางปีหน้านี้
ถัดมาคือ “เจ้าหญิงแคเทอรีนา-อมาเลีย” พระธิดาองค์โตวัย 21 ของกษัตริย์วิลเลม-อเล็กซานเดอร์ และพระราชินีแม็กซิมาแห่งราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ เธอเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเมือง จิตวิทยา กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักปกครองอย่างแท้จริง โดยเธอสามารถพูดได้ถึง 3 ภาษา ทั้ง ดัตช์, อังกฤษ และสเปน ทั้งยังกำลังเรียนภาษาจีนกลางอยู่ด้วย
ส่วนประเทศเบลเยี่ยม ก็มี “เจ้าหญิงเอลิซาเบธ” ดัชเชสแห่งบราบันต์ พระธิดาองค์โตวัย 24 ปี ของกษัตริย์ฟิลิปเปและพระราชินีมาทิลด์ ถ้าได้ขึ้นครองราชย์ พระองค์จะทรงเป็นประมุขหญิงองค์แรกของประเทศ ทรงร่ำเรียนดีตั้งแต่เด็ก ด้วยวัยเพียง 19 ปี ได้เข้าร่วมโปรแกรมทุนเยาวชนโลกของมหาวิทยาลัยเยล เป็นตัวแทนประเทศไปร่วมประชุมของยูเอ็น แถมยังได้เข้าฝึกทหาร ทำผลงานจนเป็นที่หนึ่งของระดับชั้น ทั้งยังจบปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ขณะนี้ กำลังศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พูดได้ถึง 4 ภาษา ทั้งดัตช์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และอังกฤษ
ปิดท้ายที่ “เจ้าชายคริสเตียน” มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์เดนมาร์ก ผู้ซึ่งกำลังจะฉลองวันเกิดครบ 20 ปีในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ทายาทพระองค์โตของกษัตริย์เฟรเดอริกที่ 10 และพระราชินีแมรี่ นับเป็นเชื้อพระวงศ์ยุคใหม่ ทรงเป็นเจ้าชายพระองค์แรกที่เข้าเนอสเซอรี่ และเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐ จบการศึกษาพื้นฐานของเดนมาร์กในช่วงกลางปีที่แล้ว และกำลังเข้าฝึกทหารที่รอยัลเดนนิชอาร์มี