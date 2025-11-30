กิจกรรมวันญาติเยี่ยม ผลัดที่ 3/68 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบอาหารมื้อพิเศษ ให้ทหารใหม่ และครอบครัว

ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นางอารียา เฟื่องจันทร์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 2,700 กล่อง พร้อมอาหารพิเศษ ให้ทหารใหม่ ผลัดที่ 3/68 และครอบครัว เพื่อได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรม พบปะพูดคุยกับครอบครัวของทหารใหม่ ในกิจกรรม “ญาติเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 3/68”
โดยมี น.อ.ทิวา อ่อนละออ ผู้บังคับการศุนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารอบรมรวม ศฝท.ยศ.ทร. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ จัดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย.68 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารใหม่ และญาติ อีกทั้งเป็นโอกาสให้ญาติของทหารใหม่เห็นผลของการฝึกอบรม และการดูแลทหารใหม่ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ที่เข้ามาเป็น “น้องเล็กของกองทัพเรือ” ภายใต้กรอบของความปลอดภัย และอยู่ในความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพเรือ จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในแนวทางของการฝึกอบรมทหารใหม่ของกองทัพเรือยิ่งขึ้น
โดยการฝึกอบรมทหารใหม่ ผลัดที่ 3/68 ระหว่าง 1 พ.ย. 68 - 31 ธ.ค. 68 รวมระยะเวลา 2 เดือน เพื่อปรับสภาพจากพลเรือนให้เป็นทหารเรือที่เข้มแข็ง องอาจ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือต่อไป