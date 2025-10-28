สอนชาวมหาสารคาม ทำโบว์สีดำให้ประชาชนติดเสื้อ ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง

มหาสารคาม-ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมสอนทำโบว์สีดำ ฟรีให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป หวังให้ประชาชนสามารถทำเป็นโบว์สีดำได้เอง ไว้ใช้ติดเสื้อผ้าถวายอาลัยพระพันปีหลวง
วันนี้ (27 ต.ค.) ที่ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สอนการทำโบว์สีดำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ติดเสื้อผ้า กรณีที่ต้องสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงาน ไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีดำได้ เพื่อแสดงความอาลัย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ประจำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนทำโบว์สีดำ พร้อมติดเข็มกลัด ให้สามารถนำไปติดเสื้อ ในกรณีที่ประชาชนไม่มีเสื้อผ้าสีดำ หรือต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงาน ก็สามารถติดโบว์สีดำ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อพระพันปีหลวงได้
โดยโบว์ที่นำมาสอนในวันนี้ จะเป็นโบว์แบบหูกระต่าย ซึ่งสามารถทำเป็นโบว์ติดผมได้ด้วย ซึ่งใช้วัสดุน้อยชิ้น มีแค่ริบบิ้นสีดำ และเข็มกลัดเท่านั้น โดยเริ่มจากการพันริบบิ้นที่นิ้วมือ นิ้วชี้กับนิ้วโป้ง ใช้นิ้วกดไว้ จับแล้วพันที่นิ้ว 2 ทบ จับชายด้านยาวสอดเพื่อให้เป็นกึ่งกลางโบว์ แล้วดึงชายออกมารัดให้แน่น จากนั้นก็ตัดชายให้สวยงาม ก็จะได้โบว์ริบบิ้น นำเข็มกลัดซ่อนปลายไปติดไว้ ก็สามารถนำโบว์มาติดเสื้อได้เลย
ทั้งนี้ผู้มาเรียนก็ตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ หากมีข้อสงสัยก็จะถามครู บางคนก็เปิดยูทูปดูตามไปด้วย ทุกคนตั้งใจว่า เมื่อทำโบว์สีดำของตนเองเสร็จแล้ว ก็จะทำแจกจ่ายให้กับประชาชนคนอื่นด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้