HAUS NOWHERE BANGKOK ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่

“HAUS NOWHERE BANGKOK” เปิดให้บริการแล้วที่ ไอคอนสยาม โดยรวมเอาสโตร์แห่งที่สามของ GENTLE MONSTER และสโตร์แรกของ TAMBURINS ในกรุงเทพฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ด้วยกัน หลังจากที่เปิดตัวไปแล้วในโซล เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น สำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ของ GENTLE MONSTER ที่ออกแบบพื้นที่รีเทล ให้แตกต่างจากสโตร์แบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง เป็นสโตร์แบบดูเพล็กซ์แห่งแรกของ GENTLE MONSTER ในไทย โดยชั้นล่างจัดสรรพื้นที่ให้กับสโตร์ TAMBURINS แบรนด์น้ำหอมชื่อดัง ซึ่งเลือกกรุงเทพฯ เป็นพิกัดเปิดสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สโตร์ GENTLE MONSTER เป็นการสำรวจจิตใจของมนุษย์ ผ่านงานศิลป์สองชิ้นขนาดมหึมาและเหนือจริง พร้อมสีสันที่ให้ความรู้สึกเร้นลับทว่าคุ้นเคย ขณะที่ องค์ประกอบอื่นๆ มีทั้งรูปทรงที่ไม่สมมาตร โครงสร้างที่ราวกับท้าทายแรงโน้มถ่วง และการเคลื่อนไหวอันแผ่วเบา มีมิติทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
ส่วนสโตร์ TAMBURINS ต้อนรับผู้มาเยือนด้วย “Sunshine” อินสตอลเลชันน้องหมาดัชชุนด์ยาว 13 เมตร ผลงานของทีมวิจัย IICOMBINED ที่ผสานเทคโนโลยี Animatronics เข้ากับงานคราฟต์สมจริง จำลองการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและการหายใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขนสังเคราะห์ยังมีความละเอียดอ่อน เหมือนกำลังสัมผัสน้องหมาดัชชุนด์จริงๆ นับเป็น “Sunshine” ตัวที่สองของโลก
ภายในงานเปิดตัว มีศิลปินชื่อดังร่วมงานคับคั่ง ทั้ง Stray Kids “Felix”, ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ และออม กรณ์นภัส บริเวณชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม