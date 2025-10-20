“จุง อาเชน” ขึ้นแท่น Regional Ambassador ของแบรนด์น้ำหอมหรู

อีกหนึ่งก้าวสำคัญและความภาคภูมิใจของ “จุง อาเชน” ศิลปินและนักแสดงมากเสน่ห์จากประเทศไทย ที่ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็น Regional Ambassador คนใหม่ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของแบรนด์น้ำหอมหรูระดับโลก “Viktor & Rolf Fragrances” แบรนด์แฟชั่นและน้ำหอมชื่อดังจากประเทศเนเธอร์แลนด์
และในปีนี้ ได้เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นล่าสุด Spicebomb Metallic Musk ถ่ายทอดกลิ่นหอมสุดคลาสสิกสู่เสน่ห์ร่วมสมัย ที่สะท้อนพลังและเสน่ห์ของกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกเข้มร้อนแรงแต่น่าหลงใหล อบอวลด้วยความหอมหวานอย่างมีเสน่ห์ สมกับคาแรกเตอร์ของ “จุง อาเชน” ที่มีทั้งความอบอุ่น สุภาพ และเปี่ยมด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว นอกจากนี้เอกลักษณ์ของ Viktor & Rolf Fragrances อยู่ที่ ดีไซน์ขวดน้ำหอมอันเปี่ยมศิลปะ และ กลิ่นที่บ่งบอกตัวตนผู้ใช้ได้อย่างมีชั้นเชิง เช่นเดียวกับ “จุง อาเชน” ที่สามารถถ่ายทอดความหรูหราและความร่วมสมัยออกมาได้อย่างมีมิติ
การร่วมงานครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในเส้นทางอาชีพของ “จุง อาเชน” เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของศิลปินไทยที่ก้าวไกลบนเวทีระดับโลก ทั้งในแง่ของสไตล์ ความมั่นใจ และเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญที่จะนำไปสู่การร่วมแคมเปญ กิจกรรม รวมถึงการจัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟหลากหลายทั่วทั้งภูมิภาค