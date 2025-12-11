“RENJUN” จาก “NCT DREAM” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ น้ำหอมแบรนด์ไทย “JANUA x RENJUN” จุดปรากฎการณ์ครั้งใหม่ WE MAKE THE PHENOMENENON

JANUA เปิดบทใหม่ด้วยการจัดงาน “JANUA x RENJUN - WE MAKE THE PHENOMENON” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ ICONSIAM PARK 2 (ชั้น 2) อีเวนต์ที่ถ่ายทอดการเดินทาง มาสู่วันที่แบรนด์และพรีเซนเตอร์ ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศ
โดยทาง JANUA เล็งเห็น “คาแรกเตอร์” ความอ่อนโยน น่ารัก จริงใจ และเข้าถึงง่ายของ RENJUN (เหรินจวิ้น) หนึ่งในสมาชิกวง NCT DREAM จึงทำให้ตัดสินใจชวน RENJUN มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ของน้ำหอม กลิ่น “Mine Wish” ที่มีกลิ่นหอมสดชื่นแบบผลไม้และดอกไม้อ่อน ๆ ผสมผสามกับกลิ่นสะอาด ให้ความรู้สึกสดใส น่ารักและหรูหรา โดยมีกลิ่นของ ลูกแพร์ ที่เสริมให้ความหอมละมุน ที่ตรงกับภาพลักษณ์ของ RENJUN เป็นอย่างดี
ทันทีที่แคมเปญเปิดตัว RENJUN ได้สร้างปรากฏการณ์ไวรัล จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ อันดับ 1 ของโลก พร้อมยอดขายพุ่งทะลุ 13 ล้านบาทภายใน 24 ชั่วโมงแรก กลายเป็นหนึ่งในเคสที่ถูกบันทึกว่า “แรงที่สุดของปี” ในวงการความงามของประเทศไทย
ภายในงาน JANUA ยังจัดกิจกรรมพิเศษ 1-2 Lucky Campaign ที่เปิดโอกาสให้ 500 ผู้โชคดีที่เป็นแฟนคลับตัวจริง ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวแบบใกล้ชิด เพื่อสร้างความทรงจำและโมเมนต์ความประทับใจให้กับทุกคน
JANUA แบรนด์น้ำหอมชื่อดังสัญชาติไทย ได้พาทุกคนก้าวสู่บทถัดไป กับงาน JANUA x RENJUN - WE MAKE THE PHENOMENON สามารถหาซื้อน้ำหอม JANUA คอลเลคชั่น Gin Material กลิ่น Mine Wish ได้แล้ววันนี้ทาง Shopee : Janua official หรือติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตฑ์น้ำหอมแบรนบรนด์ JANUA ได้ทาง Tiktok : ceo.januathailand และ Instagram : janua_thailand