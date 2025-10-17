“กลัฟ คณาวุฒิ” ติดหนึบ “ไบร์ท” จน “เนเน่” หึง ไม่มีอะไรต้องแก้ตัว! วงการไม่ยั่งยืน อยากทำธุรกิจ

“กลัฟ คณาวุฒิ” ยันไม่ได้กอบโกยแต่เป็นช่วงเวลาที่ดี มีโอกาสเข้ามา ทั้งงานในเมืองไทยและต่างประเทศ บินถี่จนกินนอนบนเครื่องไปแล้ว แต่มีแผนสำรองสำหรับชีวิต มองอาชีพในวงการไม่ยั่งยืน อยากทำธุรกิจเพื่อความมั่นคง ปัดตัวติด “ไบร์ท วชิรวิชญ์” จน “เนเน่” หึง
บินไปบินมาระหว่างเมืองไทยกับต่างประเทศเป็นว่าเล่น สำหรับ “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” แลนดิ้งถึงเมืองไทยก็มาร่วมโครงการ Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตมะเร็ง โดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้กินนอนบนเครื่องบินไปแล้ว มีอะไรทำได้ก็ทำไป มองงานในวงการไม่ยั่งยืน
“ดีใจครับ ได้มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณโรงพยาบาลที่จัดโครงการดีๆ ขึ้นมา สำหรับผมก็ทำบุญด้วย คุณแม่ด้วยมาทำบุญที่โรงพยาบาลเด็กบ่อย จริงๆ ใครก็ได้นะที่มีใจศรัทธา อยากร่วมทำบุญ มาช่วยเติมความฝันให้น้องๆ ถ้าน้องมีสุขภาพที่ดีน้องก็มีอนาคตที่ดี มีแรงเติมเต็มความฝันของตัวเองครับ ถ้าใครอยากมาร่วมทำบุญกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กก็สามารถมาร่วมกันได้ มาช่วยกันทำให้น้องๆ มีชีวิตที่ดี มีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นอนาคตของชาติได้ครับ
ไปสิงคโปร์มาครับ มาถึงเมื่อเช้า ได้มีเวลาพักประมาณ 1 ชั่วโมง ก็มาที่นี่ต่อเลย เป็นงานเครื่องเพชร งานจิวเวลรี่ ดีนะเป็นโอกาสดีที่ได้ไปร่วมงานจิวเวลรี่ที่ต่างประเทศ เป็นครั้งแรกเลย ขอบคุณมากที่เชิญผมไป ตอนนี้กินนอนบนเครื่อง โตบนเครื่อง (งานแน่น เป็นช่วงกอบโกย?) ไม่ถึงกับกอบโกยหรอกครับ เป็นช่วงดีๆ ถ้ามีโอกาสเข้ามาก็อยากทำเต็มที่ งานที่ไทยก็ยังมี ที่ต่างประเทศก็ยังมี แต่ครึ่งปีหลังจะเป็นงานต่างประเทศ”
มีแผนสำรอง อาชีพในวงการอาจไม่ยั่งยืน
“ตอนนี้ยังครับ แต่มีเล็งไว้ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ เพราะว่าเอาจริงๆ อาชีพในวงการอาจจะไม่ได้ยั่งยืนยาวนานเท่าไหร่ ก็อาจจะต้องมีแผนสำรองตัวเรา แต่ยังไม่บอกได้ไหม ตอนนี้ยังไม่ลงมือทำ คิดไว้ๆ แต่เราค่อนข้างยุ่ง เวลาให้ตัวเอง เวลาให้แมว เวลาให้ครอบครัวเรายังไม่ค่อยมีเลย”
อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อความมั่นคง
“เราอาจจะเห็นว่าในปัจจุบันเราอาจจะทำอะไรได้ก็ต้องทำ เราก็ต้องแอ็กทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลา หลายคนเขาทำธุรกิจ เราก็อยากจะมีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองบ้าง (เปิดตัวในเทศกาลเจนนี่?) เห็นบ้างครับในโซเชียล ยังไม่พร้อมครับ อย่างที่บอกเวลาให้ตัวเอง เวลาให้ครอบครัวยังไม่มี ถ้ามีคนจ้างก็ติดต่อผู้จัดการได้เลยครับ”
ออกรายการคู่ “ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี” จนเอฟซีฟิน “เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์” ไม่หึง
“คาราคาซัง เนเน่ไม่เชิงหึงหรอก เขาแซวมากกว่าว่าตัวติดกัน เวลาเขาเฟสไทม์กันก็จะมีผมร่วมเฟรม หรือไบร์ทเขาจะพลิกกล้องมาทางเราครับ เพราะเราทำงานต่างประเทศด้วยกันครับ อยู่ด้วยกันแค่สองคน ไม่ต้องแก้ตัวอะไร เนเน่เขาก็เพื่อนเราเหมือนกัน เนเน่เขารู้อยู่แล้ว ก่อนหน้านี้มีโอกาสอยู่กับพวกเขาบ่อย เขารู้ว่าอะไรยังไง แฟนคลับฟินคู่เราก็ขอบคุณมากที่เอ็นดูครับ”