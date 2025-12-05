รอนานมาก! ห้าง IKEA เปิดสโตร์แรกใน "นิวซีแลนด์" ตามหลังเพื่อนบ้าน “ออสเตรเลีย” นานถึง 50 ปี แม้กระทั่งนายกฯแดนกีวียังต้องขอเข้าร่วมตัดริบบิ้นชิมมีทบอลชื่อดัง

เอเจนซีส์- กลายเป็นอีเวนท์ใหญ่สุดของประเทศเมื่อ IKEA ห้างเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังแห่งนอร์ดิกเปิดสาขาแรกของนิวซีแลนด์ในวันพฤหัสบดี(4 ธ.ค) ที่เมืองออกแลนด์ ห่างจากออสเตรเลียเพื่อนบ้านถึง 50 ปี มีชาวกีวีหลายร้อยคนต่อแถวรอก่อนห้างเปิด นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ คริสโตเฟอร์ ลักซอน(Christopher Luxon)เดินทางมาตัดริบบิ้นก่อนชิมมีทบอลขึ้นชื่อของห้างร่วมฉลองท่ามกลางปัญหาค่าครองชีพสูงลิ่ว
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(4 ธ.ค)ว่า นิวซีแลนด์กลายเป็นประเทศโลกที่ 1 ล่าสุดที่ห้างเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง IKEA ตัดสินใจเปิดทำการ หลังเคยประกาศแผนการเมื่อปี 2019 แต่เพื่อนบ้านออสเตรเลียมีห้าง IKEA ผุดขึ้นนานก่อนหน้าถึง 50 ปี
ห้างเฟอร์นิเจอร์แดนนอร์ดิกชื่อดังนั้นมีสินค้าขึ้นชื่อทั้ง เตียงนอน MALM ชั้นหนังสือ BILLY ถุง IKEA สีน้ำเงินชื่อ FRAKTA ที่เห็นจนเจนตา รวมไปถึงหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่ DJUNGELSKOGที่เป็นสัญลักษณ์
อีเวนท์เปิดห้างเต็มไปด้วยความสดใสรื่นเริงมีนักช้อปแดนกีวีราว 800 คนยืนต่อแถวรอหน้าห้างก่อนเวลาเปิด 11.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันพฤหัสบดี(4) โดยมีบางคนมารอตั้งแต่เวลาตี 4 ครึ่งก็มี อ้างอิงจาก RNZ
หนึ่งในขาช้อปชื่อ เบอร์นี (Bernie)ให้สัมภาษณ์ว่าเขายอมขับรถมานานร่วม 2 ช.มครึ่งจากปาปาโมอา (Papamoa) ชานเมืองของโทรังงา (Tauranga) ขณะที่ลูกค้าอื่นๆเปิดเผยกับสถานีวิทยุนิวซีแลนด์ว่า การจราจรไม่เลวร้ายเหมือนที่คาด และลานจอดรถไม่เต็มซะทีเดียว
RNZ รายงานว่า บรรดานักช้อปแดนกีวีที่มุ่งมั่นต่างรวมตัวรอด้านนอกห้าง IKEA ตั้งอยู่ในเมาท์ เวลลิงตัน (Mount Wellington) ย่านชานเมืองทางตะวันออกของออกแลนด์ โดยมีบางส่วนมารอตั้งแต่ 04.45 น. โดยบรรดานักช้อปต่างได้รับคำเตือนล่วงหน้าถึงคิวยาวในวันเปิด และมีการคาดว่าห้าง IKEA น่าจะมีผู้ใช้บริการสูงสุด 20,000 คนต่อวันในอนาคต
Mirja Viinanen ซีอีโอและผู้นำเจ้าหน้าที่ยั่งยืนของ IKEA ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้เปิดเผยกับ CNN ว่า การเปิดสาขาแรกของนิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายห้างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยในพิธีเปิดมีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ คริสโตเฟอร์ ลักซอน (Christopher Luxon) เดินทางมาตัดริบบิ้นและแสดงความยินดีต่อการมาถึงของ IKEA ในที่สุด
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ผู้นำนิวซีแลนด์ยังได้ชิมมีทบอลแบบสวีเดน อาหารขึ้นชื่อของห้าง IKEA
RNZ รายงานว่าลักซอนกล่าวในพิธีเปิดว่า มันเป็นการรออย่างยาวนานและเป็นหลักฐานต่อการลงทุนต่างชาติที่ดีมากในนิวซีแลนด์
“มันดีต่อการแข่งขัน นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคทั่วนิวซีแลนด์และในความจริงแล้วพวกคุณได้เห็นผู้ประกอบการอื่นยินดีต่อความเคลื่อนไหวนี้”
และเมื่อนักข่าวถามว่า การแสดงการต้อนรับต่อ IKEA จากสวีเดนนี้จะเป็นเหมือนการตบหน้าสำหรับธุรกิจท้องถิ่นหรือไม่ นายกฯลักซอนตอบกลับว่า การแข่งขันจะทำให้พวกเขาดีขึ้น “พวกเขาควรก้าวขึ้นมาและแข่งขัน และผมรู้ว่าพวกเขาจะทำ”