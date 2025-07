GLOBAL WORK แบรนด์แฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่น เปิดตัวที่ไทยเป็นสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

GLOBAL WORK เป็นแบรนด์แฟชั่นจากญี่ปุ่น ที่มีจุดเด่นในการออกแบบสินค้าภายใต้แนวคิด “People First” ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยเปิดตัวสาขาแรกที่ไต้หวันและฮ่องกงเมื่อปี 2555 และได้ขยายสาขามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 21 สาขา เป็นที่นิยมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา GLOBAL WORK ได้ฉลองครบรอบ 30 ปี พร้อมทั้งประกาศเป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มยอดขายในต่างประเทศ ซึ่งการขยายธุรกิจไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์บรรลุเป้าหมาย จึงได้ตัดสินใจเปิดสาขาใหม่ในประเทศไทยสำหรับกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยจำนวนประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีสัดส่วนสูง และแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดแฟชั่นในภูมิภาคนี้ โดยในเดือนมกราคม ปี 2566 บริษัท Adastria Co., Ltd. ได้จัดตั้งบริษัท Adastria (Thailand) Co., Ltd เพื่อประกอบกิจการในประเทศไทย และในปีเดียวกันก็ได้เปิดสาขาแรกของแบรนด์ niko and…ก่อนจะขยายเป็น 3 สาขาในปัจจุบันทั้งนี้ ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการบริโภคสินค้าแฟชั่นอย่างล้นหลาม จะเป็นตลาดหลักในการผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบ “Multi Brand” โดยเริ่มจากการเปิดตัวแบรนด์ที่สองอย่าง GLOBAL WORK เพื่อขับเคลื่อนการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป สำหรับสาขาแรกในประเทศไทยจะอยู่ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของที่อยู่อาศัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยมีลูกค้ากลุ่มครอบครัวเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทางแบรนด์จึงมุ่งเน้นมอบสินค้าครอบคลุมในทุกหมวดหมู่ ทั้งสินค้าสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กเมื่อพิจารณาจากสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งปีของไทยแล้ว ทางแบรนด์มีความตั้งใจที่จะวางจำหน่ายสินค้าที่สอดคล้องกับความแตกต่างทางฤดูกาลและรสนิยมของคนไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์จนเป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยแนวทางที่ GLOBAL WORK ยึดถือปฏิบัติมาตลอด คือ คอยรับฟังเสียงของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าจริง และนำมาปรับใช้ในแผนการพัฒนาสินค้าสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ทางแบรนด์ได้มีการจัดทำ Global Key Visual ขึ้น โดยใช้เป็นภาพถ่ายที่มีคนหลายคนอยู่ในเฟรมเดียวกัน ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของแบรนด์ที่ว่า “Live Together” พร้อมทั้งใช้สีประจำแบรนด์และเน้นย้ำถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ว่ามีต้นกำเนิดจากโตเกียวในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการฉลองเปิดร้านใหม่ ทางร้านจะวางจำหน่ายสินค้ายอดนิยมรุ่นล่าสุดในราคาพิเศษซึ่งเป็นสินค้าซิกเนเจอร์ของ GLOBAL WORK มากมาย เช่น เสื้อยืด Rich Clean Tee และกางเกง Lightweight Relaxed Flare Wide Pants พร้อมทั้งมอบของสมนาคุณเป็นแก้วเก็บความเย็นให้แก่ลูกค้า 100 ท่านแรกที่ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ก.ค. 2568 และสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านยังสามารถรับถุงช้อปปิ้งลายพิเศษจำนวนจำกัดได้อีกด้วย