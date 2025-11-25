โลกเริ่มคิดได้!มาเลเซียเดินตามหลายชาติ เล็งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้สื่อสังคมออนไลน์

มาเลเซีย กำลังมีแผนสกัดเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จากการลงชื่อใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในปีหน้า ความเคลื่อนไหวจำกัดการเข้าถึงอันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กๆ
ฟาห์มิ ฟัดซิล รัฐมนตรีการสื่อสาร เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์(23พ.ย.) ว่ารัฐบาลกำลังมองตัวอย่างออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางกำหนดอายุผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
"เราหวังว่าภายในปีหน้า แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของรัฐบาล ในการห้ามบุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปี จากการเปิดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์" ฟาห์มิ กล่าวในวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยสำนักข่าวเดอะสตาร์ สื่อมวลชนมาเลเซีย
"ดังนั้น ผมเชื่อว่า ถ้ารัฐบาล หน่วยงานรัฐและพ่อแม่ผู้ปกครอง ทำหน้าที่บทบาทของตนเองตามลำดับ เราก็จะสามารถรับประกันว่า อินเตอร์เน็ตของมาเลเซีย ไม่ใช่แค่เร็ว แต่ยังสำคัญและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆและครอบครัว" เขากล่าว
ก่อนหน้านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาเลเซียยกระดับกำกับดูแลบริการสื่อสังคมออนไลน์เข้มงวดขึ้น ในความพยายามต่อสู้อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆ
ในนั้นรวมถึงกำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆและบริการรับส่งข้อความ ที่มีผู้ใช้เกินกว่า 8 ล้านคนในประเทศ จำเป็นต้องขอใบอนุญาต ภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหลายคน สนับสนุนแผนของรัฐบาลในการแบนบุคคลอายุต่ำกว่า 16 ปี พร้อมเรียกร้องหากลไกที่เหมาะสม สำหรับตรวจสอบอายุผู้ใช้งาน ครั้งที่พวกเขาลงทะเบียนเปิดบัญชีสำหรับใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ผลสำรวจ Malaysia Education Monitor 2025 ที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนท้องถิ่นในเดือนกันยายน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 72% ในมาเลเซีย ที่เห็นด้วยว่าควรมีการกำหนดข้อจำกัดเด็กๆจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ในออสเตรเลีย แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลาย ในนั้นรวมถึงเฟซบุ๊ก อินสตาแกรมและติ๊กต็อก จะถูกบีบให้ลบบัญชีผู้ใช้อายุต่ำกว่า 16 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคมเป็นต้นไป หรือไม่อย่างนั้นก็จะเจอโทษปรับอันหนักหน่วง
คริสโตเฟอร์ ลูซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ก็จะนำเสนอร่างกฎหมายแบบเดียวกัน ในการจำกัดอายุเด็กที่จะใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ออกคำแนะนำในปีนี้ ควรห้ามเด็กๆอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างเช่น ติ๊กต็อกและสแนปแชต
ขณะเดียวกันมีประเทศอื่นๆอีก 5 ชาติ ประกอบด้วย เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, กรีซ, อิตาลี และสเปน กำลังทดสอบแอฟพลิเคชันตัวหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายขัดขวางเด็กๆจากการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นภัยอันตรายบนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการตรวจสอบอายุผู้ใช้งาน
(ที่มา:เอเอฟพี)