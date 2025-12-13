เจ้านาง พลิกโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ส่ง "แป้งพัฟโกลว์สกิน" ไฮไลต์แห่งปีที่ทุกผิวต้องลอง

เจ้านาง แบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์คุณภาพที่คนไทยไว้วางใจมากว่า 9 ปี กำลังก้าวสู่บทใหม่บนเส้นทางในวงการบิวตี้ ด้วยการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เพื่อสะท้อนปรัชญาแห่งความงามยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Ageless Beauty และ Inclusive Beauty ที่ย้ำว่าความสวยไม่มีกรอบตายตัว ทุกโทนผิว ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ ต้องเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับความงามและเติมความมั่นใจได้ในแบบของตนเอง โดยเจ้านาง ยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าเครื่องสำอางที่ดีต้องช่วยให้ลูกค้าได้เป็นเวอร์ชันที่สวยและมั่นใจที่สุด
โดยการรีแบรนด์ครั้งนี้เริ่มต้นจากสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้ทันทีอย่าง แพ็กเกจจิ้งโฉมใหม่ที่ดูคลีน มินิมอล เรียบหรู และน่าหยิบมาใช้มากขึ้น แบรนด์ยังคงเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมอบฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จริง เพื่อมอบประสบการณ์ความงามที่ดีขึ้นในทุกมิติให้แก่ผู้ใช้งาน พร้อมเดินหน้าพัฒนาสูตรและนวัตกรรมความงามใหม่ ๆ ให้สอดรับเทรนด์และความต้องการของลูกค้า ภายใต้ดีเอ็นเอของเจ้านาง ที่โดดเด่นเรื่องคุณภาพ ความติดทน กันเหงื่อ ไม่เป็นคราบ เหมาะกับผิวคนเอเชียและสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างเมืองไทย
การรีแบรนด์ครั้งใหญ่ยังมาพร้อมผลิตภัณฑ์ไฮไลต์แห่งปีอย่าง Chaonang Glow Skin Power Foundation แป้งพัฟงานผิวโกลว์ที่ถ่ายทอดดีเอ็นเอใหม่ของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในดีไซน์ตลับใหม่ที่ดูโมเดิร์น และสูตรที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความโกลว์และความติดทน แป้งรุ่นนี้เกิดจากความเข้าใจว่าคนยุคนี้อยากได้ผิวโกลว์สุขภาพดี ผิวสวยเล่นแสงเป็นธรรมชาติ แต่ก็ต้องติดทนและกันน้ำกันเหงื่อตลอดวันแต่ไม่หนักหน้า ซึ่งนับเป็นสองคุณสมบัติที่ไปด้วยกันได้ยาก แต่เจ้านาง ได้คิดค้นและพัฒนาจนทำให้เป็นจริงได้ในตลับเดียว แป้งพัฟสูตรใหม่ จึงช่วยเสก “งานผิว” ในฟินิชสวยฉ่ำกำลังดีด้วยเทคโนโลยี Crystal Glow Reflect เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบคริสตัลที่ทำให้ผิวดูโกลว์เป็นธรรมชาติ ช่วยกระจายแสงในแบบ your skin but glowier ทั้งยังพร้อมลุยไปกับทุกกิจกรรมได้ทั้งวันในแบบที่ไม่ต้องกังวล และที่สำคัญ แป้งรุ่นนี้ยังมอบการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกด้วยส่วนผสมชั้นนำระดับสกินแคร์ ทั้ง Coenzyme Q10, Fullerene, Squalane, Vitamin E, Bisabolol และสารสกัดชะเอมเทศ ที่ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟู ลดเลือนริ้วรอย และปลอบประโลมผิวไปในขั้นตอนแต่งหน้า มอบการปกปิดและบำรุงในสเตปเดียว
แน่นอนว่าลุคที่สวยมั่นใจต้องมีมากกว่าแค่งานผิว เจ้านาง จึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มาเติมเต็มลุคอีกสองไอเทมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เริ่มด้วย Chaonang Glowy Bloom Liquid Lip ลิควิดลิปเนื้อกลอสที่มอบความฉ่ำ แต่บางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มและสุขภาพดี อัดแน่นไปด้วยสารบำรุงอย่าง MAXI-LIP ที่เพิ่มความอิ่มฟูดูสวยละมุน, SPHERULITE™ HA Ultimate ไฮยาลูรอนแคปซูลที่ปล่อยความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง และ MYRAMAZE-ESSENCE ที่ช่วยฟื้นฟูริมฝีปาก และต่อด้วย Chaonang Soft Blush Powder พาเลตต์บลัช 4 เฉดสีที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างยอดเยี่ยม ด้วยเนื้อแป้งละเอียดบางเบา เกลี่ยง่าย ให้เม็ดสีชัด ผสมเฉดได้หลากหลายตั้งแต่ลุคสดใสไปจนถึงลุคหวาน มีให้เลือกสองพาเลตต์ คือ Morning Bloom โทนอุ่น และ Moonlight Kiss ในเฉดชมพูคูลโทนดูอ่อนเยาว์ เหมาะทั้งมือใหม่และผู้ที่มองหาบลัชคุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงง่าย
นอกจากนี้ เจ้านางยังเตรียมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดปังอีกมากมาย ที่จะมาทำให้ทุกคนสวยและมั่นใจมากขึ้น โดยในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 นี้ เตรียมพบกับ Chaonang Flawless Skin Concealer คอนซีลเลอร์เนื้อครีมบางเบาที่กลืนเข้ากับผิวอย่างเป็นธรรมชาติ ปกปิดเนียนด้วยเทคโนโลยี Blur-FLEX Powder ที่ช่วยปกปิดจุดด่างดำ ความหมองคล้ำ และรอยสิว และ Smooth Film-Fixing Technology ที่ล็อกเนื้อให้ติดทน ไม่เป็นคราบ ไม่ตกร่อง ทนเหงื่อได้ดีในแบบฉบับเจ้านาง พร้อมใส่สารบำรุงระดับพรีเมียม อย่าง Niacinamide และ Calendula Extract ที่ปลอบประโลมผิว ลดการอักเสบ ลดรอยแดง–รอยดำไปพร้อมกับการปกปิด ส่วนคนที่ชอบสกินทินต์ ก็เตรียมต้อนรับ CHAONANG Glowy Tint ได้ในต้นปี 2569 กับทินต์งานผิวที่ผสานการปกป้องจากแสงแดด การบำรุง และการเบลอผิวไว้ในหนึ่งเดียวด้วย Multi Blurring Technology ที่ทำให้ผิวดูเนียนเป็นธรรมชาติ พร้อมเติมความชุ่มชื้นด้วย Triple Hyaluron Boots และส่วนผสมบำรุงจากธรรมชาติอย่าง Vitamin E, Royal Jelly, Rhodiola, Echinacea และสาหร่ายน้ำตาล ให้ผิวดูกระจ่างใสแข็งแรงสดชื่นแบบผิวสุขภาพดี คาดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะกลายเป็นไอเทม Must-have ที่ต้องมีบนโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับคนที่ต้องการงานผิวและฟินิชสวยเนียนระดับมืออาชีพ ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้
เมกอัปและสกินแคร์ทุกชิ้นที่เจ้านางพัฒนาขึ้น จะยังคงสะท้อนคำมั่นสัญญาของเจ้านาง ในฐานะแบรนด์คุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ การรีแบรนด์ครั้งนี้เป็นการปรับโฉมภาพลักษณ์ และยกระดับประสบการณ์ความงามให้ตอบโจทย์ลูกค้าและตลาดในระยะยาว ทั้งดีไซน์พรีเมียมดูร่วมสมัยและสูตรที่พัฒนาอย่างพิถีพิถันด้วยส่วนผสมระดับโลก เจ้านางพร้อมก้าวสู่บทใหม่ภายใต้จุดยืนเดิม ที่ว่าความงามต้องสร้างมาเพื่อทุกคน
ผู้ที่สนใจสามารถช้อปผลิตภัณฑ์เจ้านาง รวมถึง Glow Skin Powder Foundation และไอเทมล่าสุดทั้งหมดได้ผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada, Line OA, Website และ Facebook รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมติดตามข่าวสาร โปรโมชัน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/chaonangthailand เว็บไซต์ www.chaonangthailand.com และ LINE: @Chaonangthailand