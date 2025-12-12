มหัศจรรย์แห่งการดูแลผิวในช่วงเทศกาลกับ ELEMIS Holiday 2025

ในฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ ELEMIS ขอเชิญคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งของขวัญสุดหรู ที่ผสานเนื้อสัมผัสอันละเมียดละไมเข้ากับกลิ่นหอมสุดผ่อนคลาย เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การดูแลผิวอย่างเหนือระดับ พร้อมเผยมนตร์เสน่ห์แห่งการปรนนิบัติผิวที่รอให้คุณได้ค้นพบ
ตั้งแต่ไอเท็มไอคอนิกอย่าง Pro-Collagen ที่อัดแน่นด้วยพลังแห่งท้องทะเล ไปจนถึงผิวเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยไลน์ Dynamic Resurfacing ร่วมเปิดประสบการณ์คอลเลกชันของขวัญแห่งฤดูกาลที่ออกแบบมาเพื่อมอบผลลัพธ์สู่ผิวสวยยาวนานเกินกว่าเทศกาลจะสิ้นสุด
เซ็ต ELEMIS Wonders Advent Calendar มูลค่า 11,500 บาท
ตลอด 25 วันแห่งการรอคอย ในแต่ละลิ้นชักคุณจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ ค้นพบไอเท็มอันเป็นเอกลักษณ์อย่าง Pro-Collagen ที่อัดแน่นด้วยพลังฟื้นบำรุงจากท้องทะเล ต่อด้วยไลน์ Dynamic Resurfacing ที่พร้อมมอบผิวเรียบเนียนเปล่งประกาย รวมถึงบอดี้แคร์ที่ปรนนิบัติผิวให้เนียนนุ่มหอมละมุน และอีกหลากหลายเซอร์ไพรส์ที่รอให้คุณได้เปิดพบในแต่ละวัน
เซ็ต ELEMIS Wonders Advent Calendar ปีนี้มาพร้อมไอเท็มขนาดจริง 2 ชิ้น ได้แก่ Pro-Collagen Marine Cream (50 มล.) และ Pro-Collagen Future Restore Serum (30 มล.) รายล้อมด้วยสกินแคร์ชิ้นเด่นที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อการดูแลผิวอย่างครบครัน
สามารถเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนรักความงาม หรือเป็นการให้รางวัลตัวเองอย่างหรูหรา คอลเล็กชั่นสกินแคร์สุดพิเศษนี้จะเติมความสว่างให้ทุกวันตลอดเทศกาลนี้อย่างแท้จริง
เซ็ต ELEMIS Radiant Cleansing Discovery มูลค่า 1,950 บาท
คอลเล็กชั่นอันเลอค่าชุดนี้โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าชั้นนำอันดับหนึ่งของอังกฤษ อย่าง คลีนซิ่งบาล์มไอคอนิกขายดีตลอดกาล ด้วยเนื้อสัมผัสหรูหราแบบ 3-in-1 และกลิ่นหอมสดชื่น ที่ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสามารถละลายเครื่องสำอางได้อย่างหมดจด พร้อมเสริมเกราะป้องกันผิว
สำหรับการบำรุงอย่างล้ำลึก คลีนซิ่งออยล์สูตร Omega-Rich ผสานคุณค่าของทับทิมอุดมวิตามินกับน้ำมันธรรมชาติมากกว่า 90% เผยผิวเปล่งประกาย สุขภาพดี
เติมความสดชื่นให้ผิวหมองคล้ำด้วย Pro-Collagen Energising Marine Cleanser เพื่อรีเซ็ตและฟื้นบำรุงผิว ปิดท้ายด้วย Dynamic Resurfacing Facial Wash ที่คิดค้นด้วย Tri-Enzyme Technology ผ่านการจดสิทธิบัตร ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เผยผิวเรียบเนียน นุ่ม ชุ่มชื้น และหมดจด
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
ELEMIS Pro-Collagen Cleansing Balm ขนาด 20 กรัม
ELEMIS Nourishing Omega-Rich Cleansing Oil ขนาด 50 มล.
ELEMIS Dynamic Resurfacing Facial Wash ขนาด 30 มล.
ELEMIS Pro-Collagen Energising Marine Cleanser ขนาด 30 มล.
เซ็ต ELEMIS Men’s Daily Reset มูลค่า 2,700 บาท
ยกระดับการดูแลผิวสำหรับคุณสุภาพบุรุษด้วยผลิตภัณฑ์ดูโอ้ทรงพลัง อย่าง Dynamic Resurfacing Facial Wash ทำความสะอาดล้ำลึกมาพร้อมเทคโนโลยีจดสิทธิบัตร Tri-Enzyme Technology ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เผยผิวเรียบเนียน สดชื่น และกระจ่างใส
ถัดมากับ Pro-Collagen Marine Cream for Men ถูกคิดค้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของผิวผู้ชาย ได้แรงบันดาลใจจากเดย์ครีมออริจินัลอันเป็นไอคอนิกของแบรนด์ โดย 99% ของผู้ใช้ยืนยันว่าครีมบำรุงเนื้อเจลนี้ทำให้ผิวรู้สึกเติมเต็ม เรียบเนียน และสบายหลังการโกนหนวด
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
ELEMIS Dynamic Resurfacing Facial Wash ขนาด 200 มล.
ELEMIS Pro-Collagen Marine Cream for Men ขนาด 30 มล.
เซ็ต ELEMIS Balm & Bright Cleansing Trio มูลค่า 3,400 บาท
มอบของขวัญด้วยคลีนเซอร์ขายดีอันดับหนึ่งของอังกฤษ ในสามกลิ่นหรูหราสุดพิเศษ รวมถึงรุ่นใหม่ล่าสุด Black Cherry Edition คลีนซิ่งบาล์มรางวัลชนะเลิศนี้ผสานเนื้อสัมผัสหรูแบบ 3-in-1 กับผลลัพธ์ที่เห็นชัดสำหรับผิว ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสามารถละลายเมคอัพกันน้ำ เสริมเกราะป้องกันผิว และมอบความชุ่มชื้นทันทีหลังการใช้
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
ELEMIS Pro-Collagen Black Cherry Cleansing Balm ขนาด 50 กรัม
ELEMIS Pro-Collagen Rose Cleansing Balm ขนาด 50 กรัม
ELEMIS Pro-Collagen Cleansing Balm ขนาด 50 กรัม
เซ็ต ELEMIS Glow Bright Resurfacing Duo set มูลค่า 3,500 บาท
เผยผิวสวยเปล่งประกายด้วยดูโอ้เพื่อผิวกระจ่างใส นำโดย Dynamic Resurfacing Facial Wash โดดเด่นด้วย Tri-Enzyme Technology จดสิทธิบัตรเฉพาะ ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำลายเกราะปกป้องความชุ่มชื้นของผิว ซึ่งผู้ใช้ 100% ยืนยันว่า Dynamic Resurfacing Facial Pads ช่วยปรับสีผิวและเนื้อสัมผัสให้ดูดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนผสมเอกลักษณ์ของเอนไซม์ผลัดเซลล์ผิวผสานกับกรดแลคติก ช่วยขจัดเซลล์ผิวหมองคล้ำ เผยผิวเรียบเนียน กระจ่างใส และสม่ำเสมอ
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
ELEMIS Dynamic Resurfacing Facial Wash ขนาด 200 มล.
ELEMIS Dynamic Resurfacing Facial Pads จำนวน 60 แผ่น
เซ็ต ELEMIS Away for the Holidays มูลค่า 4,400 บาท
ดูแลผิวของคุณขั้นสุดในช่วงเทศกาลนี้! เริ่มต้นด้วย Pro-Collagen Cleansing Balm ขจัดสิ่งสกปรกและความเครียดสะสมจากมลพิษต่าง ๆ ตามด้วย Pro-Collagen Energising Marine Cleanser เพื่อทำความสะอาดล้ำลึกอย่างอ่อนโยน
รักษาผิวให้เปล่งประกายแม้ในระหว่างเดินทางด้วย Dynamic Resurfacing Facial Pads และเติมความสดชื่นให้รอบดวงตาด้วย Pro-Collagen Vitality Eye Cream มาพร้อมกับ Pro-Collagen Marine Cream ขนาดพกพา ช่วยลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆภายในสองสัปดาห์ พร้อมมอบความชุ่มชื้นยาวนาน 24 ชั่วโมง
ปิดท้ายด้วย Frangipani Monoi Shower Cream ทำความสะอาดผิวและมอบความสดชื่นด้วยกลิ่นหอมของ Orange Blossom และ Ylang Ylang
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
ELEMIS Pro-Collagen Cleansing Balm ขนาด 20 กรัม
ELEMIS Pro-Collagen Marine Cream ขนาด 15 มล.
ELEMIS Pro-Collagen Energising Marine Cleanser ขนาด 30 มล.
ELEMIS Pro Collagen Vitality Eye Cream ขนาด 4 มล.
ELEMIS Frangipani Monoi Shower Cream ขนาด 100 มล.
ELEMIS Dynamic Resurfacing Facial Pads จำนวน 14 แผ่น
เซ็ต ELEMIS Pro-Collagen North Stars มูลค่า 5,000 บาท
ต้องมนต์เสน่ห์เนื้อสัมผัสสุดหรูสามแบบกับผลิตภัณฑ์ขายดี Pro-Collagen Cleansing Balm
ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสามารถละลายเมคอัพกันน้ำ เสริมเกราะปกป้องผิว และมอบความชุ่มชื้นทันทีหลังการใช้
ครีมบำรุงผิวเนื้อเจลไอคอนิกและรางวัลชนะเลิศ Pro-Collagen Marine Cream
ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสามารถลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆ ได้ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมมอบความชุ่มชื้นยาวนาน 24 ชั่วโมง ด้วยสูตรผสมพลังจากสารสกัดทะเลและพืช
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
ELEMIS Pro-Collagen Marine Cream ขนาด 50 มล.
ELEMIS Pro-Collagen Cleansing Balm ขนาด 20 กรัม
เซ็ต ELEMIS Day & Night Iconic Duo มูลค่า 7,500 บาท
เริ่มต้นวันด้วย Pro-Collagen Marine Cream เดย์ครีมผสานสาหร่าย Padina Pavonica อุดมความชุ่มชื้น ช่วยลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆ ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมมอบความชุ่มชื้นยาวนาน 24 ชั่วโมง ดูแลผิวในยามค่ำคืนด้วย Pro-Collagen Overnight Matrix ครีมบำรุงกลางคืนนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการสัญญาณความเครียดและชะลอวัยของผิว ให้การฟื้นบำรุงเต็มที่ในข้ามคืน เผยผิวเรียบเนียน กระชับ และยืดหยุ่น
ภายในเซ็ตประกอบด้วย:
ELEMIS Pro-Collagen Marine Cream ขนาด 30 มล.
ELEMIS Pro-Collagen Overnight Matrix ขนาด 50 มล.
เซ็ต ELEMIS The Magic of Pro-Collagen มูลค่า 13,500 บาท
ปิดท้ายด้วยเซ็ตสุดคุ้ม ELEMIS The Magic of Pro-Collagen สำหรับคนรักความงามอย่างแท้จริง ประกอบด้วย Pro-Collagen Cleansing Balm เนื้อสัมผัส 3-in-1 ไอเท็มสุดฮิต ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสามารถละลายเมคอัพกันน้ำและเครื่องสำอางติดทนนาน เสริมเกราะปกป้องผิว และมอบความชุ่มชื้นทันที Pro-Collagen Energising Marine Cleanser ทำความสะอาดล้ำลึก แต่ยังคงสมดุลความชุ่มชื้นของผิว
Pro-Collagen Future Restore Serum ช่วยลดสัญญาณการเสื่อมของคอลลาเจน ปรับความกระชับของผิวได้สูงสุด +46% ภายใน 4 วัน ด้วย Opal Skin Algae Complex เฉพาะของแบรนด์ Pro-Collagen Marine Cream ช่วยลดเลือนริ้วรอยเล็กๆ ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมมอบความชุ่มชื้นยาวนาน 24 ชั่วโมง ปิดท้ายด้วย Pro-Collagen Night Cream เสริมการฟื้นบำรุงตามธรรมชาติของผิวที่เพิ่มความชุ่มชื้นได้ถึง 142% ข้ามคืน ผสานสาหร่ายทะเลเพื่อเสริมความยืดหยุ่น ความกระชับ และความนุ่มนวลของผิว