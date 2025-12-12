“Madame Louise” ขึ้นแท่นผู้นำด้านความงาม ที่ปลอดภัย ซื่อสัตย์ และได้ผลอย่างแท้จริง

Madame Louise แบรนด์สกินแคร์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อสองปีครึ่งที่ผ่านมาโดย คุณหลุยส์ เตชะอุบล ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดแบรนหนึ่งในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้แบรนด์สามารถสร้างฐานผู้ติดตามจำนวนมากและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วประเทศ
จุดกำเนิดจากความตั้งใจ: สกินแคร์ที่ปลอดภัย ซื่อสัตย์ และมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน
Madame Louise ถือกำเนิดจากพันธกิจสำคัญในการสร้างสกินแคร์ที่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับผิวแพ้ง่าย ผิวบอบบาง เด็ก และผู้ที่มีปัญหาผิว พร้อมให้ผลลัพธ์ด้านความงามที่มองเห็นได้จริง
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผสานภูมิปัญญาความงามแบบดั้งเดิมของเอเชียเข้ากับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเอเชียรวมถึงส่วนผสมคุณภาพจากทั่วโลก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:
● อ่อนโยนต่อผิว ผ่านการทดสอบทางผิวหนัง
● ปราศจากการทดลองในสัตว์ และเป็นวีแกน
● ปราศจากพาราเบน ซัลเฟต (SLS/SLES) มิเนอรัลออยล์ และแอลกอฮอล์
● ใช้ง่าย ได้ผลจริง ไม่ซับซ้อน
การเติบโตโดดเด่น จากสตาร์ทอัพสู่ผู้นำตลาด
ภายในระยะเวลากว่า 2 ปี Madame Louise แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากแรงขับเคลื่อนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ บริษัทฯ มีรายได้ 53 ล้านบาทในปีแรก เติบโตเป็น 119 ล้านบาทในปีที่สอง และทะยานสู่ 204 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะหนึ่งในแบรนด์ไทยที่เติบโตเร็วและโดดเด่นที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตแข็งแกร่งควบคู่ไปกับรายได้ โดยจากปีแรกที่อยู่ในช่วงลงทุนวางรากฐานธุรกิจ บริษัทฯ พลิกกลับมาทำกำไรสุทธิ 14 ล้านบาทในปีที่สอง และมีกำไรสุทธิพุ่งขึ้นเป็น 63 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ปัจจุบันแบรนด์มีอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 30% ซึ่งเป็นผลจากการให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ อัตราการซื้อซ้ำที่สูง และฐานผู้ใช้งานที่ชื่นชอบแบรนดฺจำนวนมาก โดยไม่ได้พึ่งพาการจ้างพรีเซนเตอร์หรือดาราที่ใช้งบประมาณสูงใน
ก้าวสำคัญสู่ตลาดทุนในเดือนพฤษภาคม 2025
Madame Louise ได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Madame Biosciences ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของแบรนด์ การเติบโตที่แข็งแกร่ง และวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพในระดับเอเชีย
คุณอิงฟ้า เพชรวิภูษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าแบรนด์มาดามหลุยส์จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่เติบโตเร็วและโดดเด่นที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเป็นต้นแบบของนวัตกรรมความงามในอนาคต
ผลิตภัณฑ์เด่นที่กลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ:
● สบู่ก้อนพรีเมียมสบู่กลีเซอรีนจากธรรมชาติ100% : กระจายสินค้าครอบคลุมกว่า 10,000 จุดจำหน่ายทั่วไทย
● Snow Lotus Cleansing Serum: ยอดขายกว่า 700,000 ขวด
● Snow Lotus The Cream คว้ารางวัลครีมสารพัดประโยชน์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ครีมกันแดดและสบู่เหลว Snow lotus: เพิ่มการรับรู้และความนิยมในวงกว้าง
การเปิดตัว Snow EX Cream: ก้าวใหม่ของผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
เมื่อเดือนสิงหาคม 2025 Madame Louise ได้ขยายศักยภาพของส่วนผสมบัวหิมะ (Snow Lotus) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเอเชียด้านคุณสมบัติการฟื้นฟูและสมานผิวอักเสบ พัฒนาสู่ Snow EX Cream ครีมเวชสำอางสำหรับทุกคนในครอบครัว เหมือนครีมสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านต้องมี
Snow EX Cream ถูกออกแบบมาเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูผิวจากปัญหาต่าง ๆ ด้วยสูตรที่อ่อนโยนแต่ให้ผลลัพธ์จริง สินค้าประสบความสำเร็จทันทีหลังเปิดตัว โดย ขายหมดภายใน 3 วัน ทำให้กลายเป็นกรณีศึกษาที่โดดเด่นว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
เหตุผลที่ผู้บริโภคหลงรักผลิตภัณฑ์ Madame Louise
● ผลิตภัณฑ์เรียบง่าย ใช้งานไม่ซับซ้อน
● มีประสิทธิภาพจริง พัฒนาด้วยงานวิจัย
● ราคาเข้าถึงได้ ไม่บวกมูลค่าการตลาดเกินจริง
● อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายและผิวมีปัญหา
● ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ไม่โฆษณาเกินจริง
ทิศทางการเติบโต: ขยายตลาดและพัฒนากลุ่มสุขภาพ
บริษัทมีแผนขยายแบรนด์สู่หลายประเทศในเอเชียในปี 2026 โดยมีตลาดจีนเป็นหัวใจหลัก พร้อมเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพและความยั่งยืน (wellness & longevity) ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง