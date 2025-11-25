AMARIN BABY & KIDS เปิดลิสต์แบรนด์ครองใจแม่-ลูก แห่งปี ในงานประกาศรางวัล AMARIN BABY & KIDS AWARDS 2025

ก้าวเข้าสู่ปีที่6 กับงานประกาศรางวัล “AMARIN BABY & KIDS AWARDS 2025” รางวัลแห่งเกียรติยศที่เชิดชูสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์แม่ลูกอันดับ 1 ในใจคนไทย โดยกองบรรณาธิการ AMARIN BABY & KIDS ภายใต้ บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป โดยในปีนี้เฟ้นหาสุดยอดแบรนด์สินค้าและบริการที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Smart Life Smart Living” รวมทั้งสิ้น 84 รางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ MOMMY'S Choices Awards รางวัลที่มาจากการโหวตของคุณแม่ผู้ใช้งานจริง, EDITOR'S Choices Awards รางวัลที่มาจากการคัดเลือกของคณะบรรณาธิการ, RISING STAR รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง และ SMART & INNOVATIVE รางวัลที่มอบให้ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม โดยมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยจัดการชีวิตด้วยเทคโนโลยี ให้สะดวกสบายทั้งใจและกาย สร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่ปลอดภัยและสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนในครอบครัว ณ วัน แบงค็อก เมื่อวันก่อน
ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและแรงบันดาลใจจากเหล่าแบรนด์คุณภาพ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ พิธีกรชื่อดังที่เป็นคุณแม่ลูกสอง ได้รับรางวัล Popular Inspiring Celebrity Family และเพจแม่ไหวแหละ เพจที่เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ตรงของการเป็นมนุษย์แม่โดย แพรว-มณฑิรา เรืองอร่าม ได้รับรางวัล Popular Online Mommy Influencer รวมถึงครอบครัวและผู้บริหารจากแบรนด์ชื่อดังอีกมากมายที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยในปีนี้การมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมผ่านการคัดเลือกจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Ease Of Use: การใช้งานที่สะดวก ไม่ซับซ้อนและใช้ได้ทุกวัย, Value: ความคุ้มค่าในการใช้งาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ, และ Performance: การออกแบบที่สวยงาม เหมาะสมตามการใช้งาน สามารถใช้ได้ทุกวัน หาซื้อได้สะดวก และผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 84 รางวัล 4 ประเภท ครอบคลุมใน 8 หมวดหมู่ ได้แก่ Best for Bath & Care, Best for Cleanser, Best for Feeding, Best for Pregnancy & New Mom, Best for Travel & Safety, Smart Living, Best for Learning และ Popular Vote
ประภัสสร มั่งศิริ บรรณาธิการอำนวยการ AMARIN BABY & KIDS บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป กล่าวว่า "เราภูมิใจที่ AMARIN BABY & KIDS AWARDS ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 อย่างแข็งแกร่ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือการคัดสรรผลิตภัณฑ์แม่ลูกที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากสถาบันน่าเชื่อถือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้เรานำเสนอผ่านแนวคิด 'Smart Life Smart Living' ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี สามารถลดและคลายความกังวลให้กับคุณแม่ลูกเล็ก และครอบครัวยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถแบ่งเบาความเร่งรีบต่าง ๆ รวมถึงสร้างบรรยากาศผ่อนคลายที่ปลอดภัย เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเชื่อมั่นได้ในทุกก้าวของการเลี้ยงดูลูก เพราะทุกครอบครัว สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด"
อัจฉรา จีนคร้าม บรรณาธิการบริหาร AMARIN BABY & KIDS บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงได้รับการยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคุณแม่ลูกน้อยและครอบครัวทั่วประเทศ AMARIN BABY & KIDS จะยังคงให้ความสำคัญกับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเป็นสินค้าที่ใช้ดี มีประโยชน์จริง และช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกครอบครัวไทยอย่างแท้จริง”
สามารถติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัล AMARIN BABY & KIDS AWARDS 2025 หรือบทความผลิตภัณฑ์ใช้ดีที่ผ่านการคัดสรรจากทีมบรรณาธิการได้ทาง ได้ทาง Facebook / TikTok / LINE Official : Amarin Baby & Kids และ https://www.amarinbabyandkids.com/awards/awards-2025/amarin-babykids-awards-2025/