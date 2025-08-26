“พญานาคน้อย” สุดน่ารักแห่งวัดดอนใหญ่ ได้ชื่อแล้ว

วัดดอนใหญ่ จ.ปทุมธานี ประกาศว่า “พญานาคน้อย” 2 องค์ใหม่ ที่เปิดให้ประชาชนร่วมตั้งชื่อไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ “เจ้านางและเจ้าขุน” ซึ่งเข้ากับชื่อ “เจ้าสัว” ที่เป็นชื่อพญานาคน้อยองค์แรกที่ทางวัดเป็นผู้ตั้งไว้
เฟซบุ๊กเพจ วัดดอนใหญ่ คลอง8ลำลูกกา ได้โพสต์ข้อความว่า
ประกาศผลการร่วมตั้งชื่อให้สองพญานาคน้อยองค์ใหม่ของอุทยานธรรมพญานาคราช เป็นม่ามี้และน้องชายของเจ้าสัวน้อย ตามกติกาเป็นชื่อที่เหมาะสมและมียอดกดไลค์จำนวนมาก จากทุกช่องทาง
วันนี้น้องได้ชื่อที่เหมาะสมแล้ว ผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากวัดคือผู้ใช้งาน facebook : ความหวัง กำลังใจ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตั้งชื่อที่มีความหมายดีในทุกๆชื่อ ทุกๆการแสดงความคิดเห็นวัดขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าทุกท่านจะได้มาร่วมชื่นชมความน่ารักตะมุตะมิของบรรดาพญานาคน้อยวัดดอนใหญ่ และร่วมก่อร่างสร้างบุญกุศลไปด้วยกันขออนุโมทนาบุญ
โดยความหมายของแต่ละชื่อของพญานาคแห่งวัดดอนใหญ่ที่ทางผู้ตั้งชื่อให้ คือเจ้าของเฟซบุ๊ก ความหวัง กำลังใจ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
เจ้านาง ,เจ้าขุน และเจ้าสัว ทั้งหมดขึ้นต้นด้วยคำว่า "เจ้า" ทำให้ดูเป็น "ตระกูลเดียวกัน" หรือ "เครือญาติพญานาค"
* เจ้าสัว = ความมั่งคั่ง (ปกป้องและหล่อเลี้ยงเผ่าพันธุ์)
* เจ้านาง = ความรักและความงาม (สายสัมพันธ์และความอบอุ่น)
* เจ้าขุน = พลังและการปกป้อง (ปกครองและดูแลดินแดน)
เมื่อรวมกัน จะสื่อภาพ "เครือญาติพญานาคผู้ครองบารมีรักกัน และปกป้องวัดดอนใหญ่"
