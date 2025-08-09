วัดดอนใหญ่ ชวนตั้งชื่อ-โหวตให้กับ “พญานาคน้อย” สุดน่ารักสององค์ใหม่

วัดดอนใหญ่ จ.ปทุมธานี ชวนประชาชนช่วยตั้งชื่อพญานาคน้อยองค์ใหม่ภายในอุทยานธรรมพญานาคราช หรือร่วมโหวตให้กับชื่อที่ถูกใจที่สุด ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2568 และจะมีการประกาศตัดสินชื่อในวันที่ 20 สิงหาคม 68
เฟซบุ๊กเพจ วัดดอนใหญ่ คลอง8ลำลูกกา โพสต์ภาพของ “พญานาคน้อย” สีสันสดใสสะดุดตาพร้อมหน้าตาน่ารัก สององค์ใหม่ภายในอุทยานธรรมพญานาคราช พร้อมเปิดให้ประชาชนช่วยกันตั้งชื่อให้ โดยระบุข้อความว่า
ขอเชิญร่วมตั้งชื่อให้สองพญานาคน้อยองค์ใหม่ของอุทยานธรรมพญานาคราช เป็นม่ามี้และน้องชายของเจ้าสัวน้อย วัดกำลังจะตั้งชื่อกันให้อีกสององค์ ทั้งสามองค์นี้จะเป็นพญานาคเพียงสามองค์ ในอุทยานธรรม ที่มีสีสันน่ารัก สดใส วัตถุประสงค์การสร้างเพื่อให้เด็กๆไม่กลัวพญานาคและอย่าเข้าวัดมาทำบุญกับผู้ปกครอง
ทุกคนสามารถเสนอชื่อไว้ที่คอมเม้น ได้แต่ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคมนี้ และจะมีการประกาศชื่อในวันที่ 20 สิงหาคม มาร่วมตั้งชื่อองค์พญานาคน้อยกันเยอะ ๆ
⭕️ กติกา ❇️ส่งชื่อใต้คอมเม้นคลิปนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2568 ❇️ประกาศตัดสินชื่อในวันที่ 20 สิงหาคม ❇️เป็นชื่อที่เหมาะสมสุภาพ ไม่มีคำหยาบ ❇️วัดจะคัดเลือก ชื่อที่เหมาะสมและมียอดกดไลค์จำนวนมาก จากทุกช่องทาง ❇️การตัดสินของทางวัดดอนใหญ่ถือเป็นที่สุด 📌ชื่อถูกใจคณะกรรมการจะได้รับการมอบของที่ระลึกจากวัดดอนใหญ่
