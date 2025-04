ร้อนแรงเกินต้าน! “เจ้านาย - เจ้าขุน” เปิดตัวสู่บ้านใหม่ “Sony Music Entertainment Thailand”

ในขณะเดียวกันผลงานของพวกเขายังสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองควบคู่ไปกับมุมมองที่กว้างไกลในระดับสากลอีกด้วย

ทั้งสองพี่น้องเป็นที่รู้จักจากผลงานเพลงที่เชื่อมโยงดนตรีป๊อปยุคใหม่เข้ากับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาว Gen Z โดยพวกเขาเติบโตมากับวงการเพลง, การแสดงสด และงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่วัยเด็กในฐานะลูกชายของ “เจ เจตริน วรรธนะสิน” ไอคอนในวงการเพลงป๊อปไทย พวกเขาเติบโตมากับเสียงเพลงซึ่งได้หล่อหลอมให้พวกเขามีสไตล์ทางดนตรีที่โดดเด่นและหลากหลาย ด้วยความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ยังช่วยให้ทั้งคู่ขยายฐานแฟนคลับไปทั่วเอเชียพี่ชายคนโต เจ้านาย มีความสามารถในการผสมผสานสไตล์ดนตรีสมัยใหม่และเอกลักษณ์ไทยได้อย่างลงตัว ด้วยน้ำเสียงที่โดดเด่นและเนื้อเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของเขาทำให้ซิงเกิลเปิดตัว “คนละชั้น” ประสบความสำเร็จและคว้ารางวัล Song of the Year จากงานประกาศรางวัล Nine Entertain Awards 2018 ด้วยวัยเพียง 16 ปี นอกจากนี้เขายังเคยฝากผลงานการแสดงในซีรีส์เรื่อง “Bad Genius: The Series” พร้อมทั้งแต่งและร้องเพลงประกอบฯอย่าง “โกงรักไม่ได้” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนความสามารถรอบด้านของเขาเจ้าขุน ได้สร้างตัวตนที่ชัดเจนในวงการเพลงไทยด้วยเสียงร้องที่สะกดคนฟังและโชว์ที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ เนื้อหาเพลงที่ลึกซึ้งและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมป๊อปรุ่นใหม่ของคน Gen Z ทำให้เขาโดดเด่นท่ามกลางแนวดนตรีที่มักได้รับอิทธิพลจากฝั่งตะวันตก เจ้าขุนถ่ายทอดเสน่ห์ผ่านดนตรีที่ผสานกลิ่นอายของดนตรีป๊อปและฮิปฮอป ทำให้ทุกโชว์ของเขาเปี่ยมไปด้วยพลังและสไตล์เฉพาะตัว จากประสบการณ์ทั้งบนเวทีและในห้องอัดทำให้ซิงเกิล “ทะเล” กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วด้วยตัวเพลงที่เข้าถึงง่ายและท่อนฮุกที่ติดหู นอกเหนือจากงานเพลงแล้วเขายังหลงใหลในการเต้นและแฟชั่น ซึ่งมันได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และเสน่ห์บนเวทีของเขาอีกด้วยการเซ็นสัญญากับ Sony Music Entertainment Thailand ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้พัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์ การร่วมงานกับศิลปินระดับนานาชาติและขยายฐานผู้ฟังในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเจ้านาย และ เจ้าขุน ยังบอกอีกว่า “การได้ร่วมงานกับ Sony Music Entertainment Thailand เป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้กับพวกเรามากขึ้นในด้านความคิดสร้างสรรค์ เราพร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลงานให้หลากหลายและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายระดับโลกและประสบการณ์อันยาวนานของSony Music Entertainment ในการสร้างสรรค์วงการดนตรีระดับสากล จึงผลักดันให้เราคิดได้กว้างขึ้น, กล้าขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้อย่างแท้จริง การได้อยู่ในทีมที่ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเราแบบนี้คือสิ่งสำคัญมาก พวกเรารอไม่ไหวที่จะได้แชร์สิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พาเสียงเพลงของเราไปยังคนฟังในเอเชียมากขึ้น และถ่ายทอดเรื่องราวของเราไปยังผู้คนจำนวนมาก- President for Asia and Middle East, Sony Music Entertainment กล่าวว่า “เจ้านายและเจ้าขุนกำลังนิยามความเป็น ‘ศิลปิน’ ในยุคปัจจุบันขึ้นมาใหม่ผ่านความชัดเจนในตัวตนและความหลงใหลในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาสร้างเสียงเพลงที่มีเอกลักษณ์และมีวิสัยทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างไกลเกินกว่าดนตรีเพียงอย่างเดียว ความเป็นตัวของตัวเอง, ความสามารถ และมุมมองทางวัฒนธรรมของพวกเขาสะท้อนถึงศิลปินที่เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกันที่ Sony Music Entertainment- Country General Manager, Sony Music Thailand / Myanmar / Cambodia / Laos ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เราติดตามการเติบโตของ เจ้านาย และเจ้าขุน มาโดยตลอด และรู้สึกตื่นเต้นที่จะสนับสนุนความมุ่งมั่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในขั้นตอนต่อไป ทั้งสองคนจะนำความสดใหม่และความตื่นเต้นมาสู่ T-pop และเราภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนพวกเขาในการสร้างสรรค์ดนตรีและประสบการณ์การฟังที่มีความหมายกับผู้ฟังทั่วทั้งเอเชียด้วยการสนับสนุนจาก Sony Music Entertainment Thailand ทั้งสองคนจะเดินหน้าสร้างผลงานเพลงที่สะท้อนตัวตนและวิสัยทัศน์ทางดนตรีของพวกเขาต่อไป โดยแฟน ๆ อดใจรอฟังเพลงใหม่ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 นี้