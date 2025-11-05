"เจ้าหนุ่มมังราย"นักกู้ชาติไทใหญ่ ถึงแก่กรรมในวัย 79 ปี

MGR Online - "เจ้าหนุ่มมังราย"อดีตนักต่อสู้กู้ชาติไทใหญ่ หลานชายเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าเชียงตุง ถึงแก่กรรมที่จังหวัดเชียงรายด้วยโรคชรา ในวัย 79 ปี
สำนักข่าว Tai Freedom รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหนุ่มมังราย หลานชายของเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง อดีตเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ในวัย 79 ปี ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย
เจ้าหนุ่มมังรายเป็นบุตรของเจ้าแก้วเมืองกับเจ้านางจิ่งเมียะ เกิดเมื่อปี 2489 ที่เมืองล้อกจ่อก(ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตองจี) โดยเจ้าแก้วเมืองเป็นโอรสของเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง ต้นตระกูล ณ เชียงตุง ในสายราชวงศ์มังราย
เจ้าหนุ่มมังรายเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เริ่มต่อสู้เพื่อเอกราชของรัฐฉานตั้งแต่ปี 2516 โดยเข้าเป็นนายทหารสังกัดกองทัพสหฉาน(Shan United Army : SUA) ต่อมาเมื่อ SUA กับสภาปฏิวัติไต(Tai Revolutionary Council : TRA) รวมตัวกันเป็นกองทัพเมิงไต(Mong Tai Army : MTA) ในปี 2528 และตั้งฐานบัญชาการใหญ่ที่บ้านหัวเมือง จังหวัดลางเคอ โดยมีขุนส่าเป็นผู้บัญชาการใหญ่ เจ้าหนุ่มมังรายก็ยังคงร่วมเคลื่อนไหวอยู่กับกองทัพเมิงไตมาตลอด
ด้วยความที่เป็นผู้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจ้าหนุ่มมังรายมีบทบาทมากในการพัฒนาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพสหฉานและกองทัพเมิงไต เป็นผู้บัญชาการโรงงานผลิตปืนและเครื่องระเบิดเพื่อใช้ต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมือง ไม่ไกลจากชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี 2539 เมื่อขุนส่านำกำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพเมิงไตวางอาวุธให้กับกองทัพพม่า เจ้าหนุ่มมังรายไม่ยอมวางอาวุธด้วย และได้ข้ามแม่น้ำโขงไปลี้ภัยอยู่ในลาวจนถึงปี 2541 จึงย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีชื่อไทยว่า นายเสรี ทวีรัฐ จนกระทั่งถึงแก่กรรม
พิธีสวดอภิธรรมศพของเจ้าหนุ่มมังราย จัดที่วัดกาสา ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ฌาปนสถานบ้านท่าต้นแฟน