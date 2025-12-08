“Festive Celebration 2025 – 2026” มื้ออาหารสุดพิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีด้วย “Festive Celebration 2025 – 2026” ขอเชิญสัมผัสประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษและบริการเหนือระดับ ณ ห้องอาหารและบาร์สุดหรูของโรงแรม ที่มีให้เลือกหลากหลาย จากบ่ายอันอบอุ่นกับชุดน้ำชายามบ่ายธีมคริสต์มาสที่พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์ (Peacock Alley) สู่ยามค่ำคืนอันเปล่งประกายของอาหารไทยรูปแบบร่วมสมัยที่ห้องอาหาร ฟร้อนท์ รูม (Front Room) หรือมื้อค่ำฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับเซตเมนูพิเศษที่ห้องอาหารเดอะ บราซเซอร์รี่ (The Brasserie) หรือดินเนอร์สุดหรูพร้อมชมวิวเมืองและจิบเครื่องดื่มค็อกเทลซิกเนเจอร์ที่ห้องอาหาร บูล แอนด์ แบร์ (Bull & Bear) และเดอะ ล็อฟท์ (The Loft) ปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วยวิวพลุสุดตระการตาที่ เดอะ แชมเปญ บาร์ (The Champagne Bar) ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
เฟสทีฟ อาฟเตอร์นูน ที ที่ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์
ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกับชุดน้ำชายามบ่ายธีมคริสต์มาสที่ได้จัดทำขึ้นอย่างพิเศษและพิถีพิถันซึ่งเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เมนูซิกเนเจอร์ทั้งของคาวและของหวาน อาทิ มิลเฟยกรอบ เสิร์ฟพร้อมคาเวียร์และซาวร์ครีม ทาร์ตไก่งวงและทรัฟเฟิล ซาลาเปาไส้ครีมเกาลัดและฟัวกราส์ มูสกาแฟเอสเพรสโซ คริสต์มาสโทสต์รับประทานคู่กับซอสเบอร์รี่และไอศกรีมวานิลลา รวมถึงสโตเลน ขนมอบสัญชาติเยอรมันที่ถือเป็นเมนูสุดพิเศษสำหรับช่วงคริสต์มาส
ชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษนี้ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 12.00 น. – 17.00 น. ในราคาชุดละ 3,000++ บาท รวมเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ (สามารถเลือกได้ทั้งแบบร้อนหรือเย็นสำหรับ 2 ท่าน) หรือเลือกรับประทานคู่กับแชมเปญในราคาชุดละ 4,500++ บาท (รวมแชมเปญ 2 แก้ว) นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อชุดน้ำชายามบ่ายแบบบรรจุกล่องของขวัญเพื่อมอบให้กับคนที่คุณรักในราคากล่องละ 2,200 บาทสุทธิ (สำหรับ 1 ท่าน)
มื้อแห่งการเฉลิมฉลองกับเมนูพิเศษที่ห้องอาหารบูล แอนด์ แบร์
ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 บูล แอนด์ แบร์ กริลล์ ห้องอาหารสุดหรูใจกลางกรุงเทพมหานคร บนชั้น 55 ของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ รังสรรค์เมนูพิเศษโดยทีมเชฟมืออาชีพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้บริการในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ พลาดไม่ได้กับราวิโอลีไส้ลิ้นวัวย่างรมควัน เป็ดกงฟี รีซอตโตล็อบสเตอร์ ซีฟู้ดแพลตเตอร์ สเต็กวากิวโทมาฮอว์กระดับเอ 9 และเมนูอื่นๆอีกมากมาย พร้อมเมนูของหวานหลากหลายรายการประจำเทศกาล
อาหารจานเดี่ยวราคาเริ่มต้น 520++ บาท ถึง 12,000++ บาท มื้ออาหารค่ำเปิดให้บริการเวลา 17.30 น. – 22.00 น. สำหรับคืนวันคริสต์มาส (24 และ 25 ธันวาคม) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 5,000++ บาทต่อท่านสำหรับผู้ใหญ่ และ 2,500++ บาทต่อท่านสำหรับเด็ก และสำหรับคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (31 ธันวาคม) ทางห้องอาหารฯ พร้อมเปิดให้บริการ 2 รอบ ได้แก่ รอบแรกระหว่างเวลา 17.30 น. – 20.00 น. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 5,000++ บาทต่อท่านสำหรับผู้ใหญ่ และ 2,500++ บาทต่อท่านสำหรับเด็ก รอบสองตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 7,500++ บาทต่อท่านสำหรับผู้ใหญ่ และ 3,750++ บาทต่อท่านสำหรับเด็ก
ฉลองคืนวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องอาหารเดอะ บราซเซอร์รี่
คริสต์มาส อีฟ ดินเนอร์ (24 ธันวาคม เวลา 18.00 น. - 22.00 น.)
อิ่มอร่อยกับ เซตเมนูสไตล์ฝรั่งเศสรวม 4 คอร์ส เมนูซิกเนเจอร์ อาทิ เทอร์รีนตับห่านเสิร์ฟคู่เบอร์รี่ซอส สเต็กเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมเสิร์ฟพร้อมผักโขม มันฝรั่งคาราเมลไลซ์ และซอสครีมเห็ดมอเรล ล็อบสเตอร์ย่างและครีมซอสบัลซามิก
รวมถึงบุฟเฟ่ต์ขนมหวาน ราคา 3,200++ บาทต่อท่านสำหรับผู้ใหญ่ และ 1,600++ บาทต่อท่านสำหรับเด็ก (6-12 ปี)
ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (31 ธันวาคม เวลา 18.00 น. - 22.00 น.)
ฉลองดินเนอร์มื้อพิเศษในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติคุณภาพเยี่ยม อิ่มอร่อยกับเมนูสุดพรีเมี่ยมไข่ปลาคาเวียร์ ซีฟู้ดออนไอซ์ ของหวานสำหรับเทศกาลฯ และอื่นๆอีกมากมาย ราคา 4,600++ บาทต่อท่านสำหรับผู้ใหญ่ (เฉพาะค่าอาหาร) หรือ ราคา 5,900++ บาทต่อท่าน รวมไวน์และเครื่องดื่มแบบไม่จำกัด และ 2,500++ บาทต่อท่าน สำหรับเด็ก (6-12 ปี)
บุฟเฟ่ต์บรั้นซ์ฉลองวันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม เวลา 12.00 น. - 15.00 น.)
ฉลองวันขึ้นปีใหม่กับคนที่คุณรัก หรือกลุ่มเพื่อนด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติสุดพรีเมี่ยมมื้อพิเศษ พร้อมรับสปาร์คลิ้งค็อกเทล 1 แก้ว ในราคา 3,600++ บาทต่อท่าน (เฉพาะค่าอาหาร) และ 1,800++ บาทต่อเด็ก (6-12 ปี)
ชมวิวเมือง พร้อมการแสดงพลุต้อนรับวันปีใหม่ ณ พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์ และเดอะ ล็อฟท์ (คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568)
พีค็อก อัลลีย์ เล้าจน์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเคาต์ดาวในย่านราชประสงค์ ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลพร้อมจิบเครื่องดื่มแก้วโปรด พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 2,500++ บาทต่อท่าน
เดอะ ล็อฟท์ ฉลองคืนพิเศษบนชั้น 56 ของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ท่ามกลางบรรยากาศสุดแกรมอันมีกลิ่นอายของบาร์หรูใจกลางนิวยอร์กที่มาพร้อมกับวิวมุมสูงของเมืองหลวงแห่งนี้ เพลิดเพลินกับเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีพร้อมให้บริการอย่างหลากหลาย พร้อมการเปิดแผ่นโดยดีเจมากประสบการณ์ พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 5,000++ บาทต่อท่าน
รสชาติแห่งความเป็นไทยที่ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม
ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2569 ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม นำเสนอเมนูพิเศษที่สะท้อนรสชาติแท้ของอาหารไทยทั้ง 8 รส ผ่านเทคนิคการปรุงร่วมสมัย เมนูเด่น อาทิ ยำสามสะตอกุ้งย่าง แกงมอญเนื้อย่าง และกุ้งมังกรผัดพริกเหลือง และปิดท้ายด้วย ขนมเปียกปูน ราคาตั้งแต่ 480++ บาท – 1,890++ บาท เปิดให้บริการเวลา 11.30 – 14.30 น. และ 17.30 – 21.30 น.
เดอะ ล็อฟท์ กับเมนูเฟสทีฟ ค็อกเทล
ระหว่างวันที่ 19 - 31 ธันวาคม 2568 เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและวันหยุดที่เดอะ ล็อฟท์ ดื่มด่ำกับเฟสทีฟ ค็อกเทล ที่ทีมบาร์เทนเดอร์รังสรรค์ขึ้นสำหรับเทศกาลเป็นพิเศษ ในราคาแก้วละ 480++ บาท พร้อมเมนูเครื่องดื่ม และอาหารอื่นๆอีกมากมาย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 24.00 น. (วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี) และเวลา 17.00 น. – 01.00 น. (วันศุกร์ และวันเสาร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร 02 846 8888 อีเมล bkkwa.fb@waldorfastoria.com หรือ LINE: @WaldorfAstoriaBKK เฟสทีฟ โบรชัวร์ https://bit.ly/wabkkfestive2025