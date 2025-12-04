3 หนุ่มตัวตึงทายาทคนดังที่น่าจับตามอง

“ไม่มีใครเลือกเกิดได้” ประโยคคำพูดตัดพ้อแบบนี้ อาจจะไม่หลุดจากปากของใครที่เกิดมาในครอบครัวคนดัง เพราะความมีชื่อเสียงมักเป็นต้นทุนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปต่อยอดได้ อีกนัยหนึ่งก็คือ เด็กเนโป นั่นเอง แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่า เด็กคนนั้นจะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างไร?
:: คริสเตียโน โรนัลโด ดอส ซานโตส จูเนียร์
ลูกชายคนโตวัย 15 ปีของ “คริสเตียโน โรนัลโด” ซูเปอร์สตาร์ฟุตบอล กำลังก้าวเดินภายใต้เงาของพ่อ นั่นคือ การลงเล่นนัดแรกให้กับทีมชาติโปรตุเกส U16 ตามหลังพ่อกว่า 24 ปี ไม่ได้เดินตามรอยเท้าในทีมชาติเท่านั้น แต่ในระดับสโมสร เขายังเล่นให้กับสโมสรอัลนาสเซอร์ เอฟซี ในซาอุดีอาระเบียด้วย ซึ่งเป็นสโมสรเดียวกับที่พ่อของเขาเล่นอยู่ ส่วนในระดับนานาชาติเขาและเพื่อนร่วมทีม U16 จะพบกับเวลส์และอังกฤษในนัดต่อไป
:: แจ็ค ชลอสเบิร์ก
ลูกชายของ “แคโรไลน์ เคนเนดี และเอ็ดวิน ชลอสเบิร์ก” หลานชายคนเดียวของอดีตประธานาธิบดี “จอห์น เอฟ. เคนเนดี และแจ็กเกอลีน เคนเนดี โอนาสซิส” หนุ่มวัย 32 ผู้นี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก จากการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันผ่านสื่อและโซเชียลมีเดีย เขากำลังลงสมัครสมาชิกรัฐสภาในนิวยอร์ก สังกัดพรรคเดโมแครต ในการเลือกตั้งปีหน้า ชลอสเบิร์กเป็นมือใหม่ทางการเมือง แต่เคยผ่านการหาเสียงเลือกตั้งของ โจ ไบเดน และกมลา แฮร์ริส มาแล้วในปี 2020 ทุกวันนี้เขามักต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์อย่างแข็งขัน
:: อัฟเนอร์ เนทันยาฮู
ลูกชายคนเล็กวัย 30 ปีของนายกรัฐมนตรี “เบนจามิน เนทันยาฮู” ปัจจุบันเปลี่ยนนามสกุลเป็น “ซีกัล” นามสกุลเดิมของยาย หลังจากที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร อดีตทหาร IDF ในหน่วยอีลิท ไม่ได้เดินตามรอยพ่อบนเส้นทางการเมือง แต่เบนเข็มมาที่เส้นทางการเงิน เป็นผู้นำในธุรกิจการลงทุนด้านการป้องกันประเทศ และตกเป็นข่าวพาดหัวในสื่ออิสราเอลและตะวันออกกลางปีนี้ เริ่มจากแผนการแต่งงานของเขา ที่เลื่อนจากเดือนพฤศจิกายน 2023 ออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนต้องยกเลิกและแยกทางกัน เพราะผลกระทบจากสงคราม ยังมีข่าวการขายอพาร์ตเมนต์ย่านอ็อกซ์ฟอร์ดของลอนดอน ที่ประกาศขายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังหาผู้ซื้อไม่ได้ แม้จะลดราคาลงเกือบ 20% เหลือ 500,000 ปอนด์ก็ตาม